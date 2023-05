El pañuelo de "El Mazarico"

Me contó esta historia Eduardo Martínez "El Mazarico", y no me la creí. No es que fuera hombre de poco fiar, es que pensé que los detalles eran producto de la idealización, siempre traicionera con los recuerdos de un hombre mayor. El tiempo y la casualidad se encargaron de confirmar su anécdota más curiosa.

La acción sucede en la visita que Francisco Franco realizó a Asturias en mayo de 1946. Posguerra y negrura que para Avilés empezaría a escampar con la instalación de nuevas industrias a la vera de la ría. "El Mazarico" dio soporte técnico al discurso que el dictador pronunció desde el balcón del ayuntamiento y tuvo que hacerlo echando mano de ingenio y de un recurso que a mí se me antojó imposible cuando él me lo describió, hasta que, años después, investigando en el archivo NODO, me encontré con el viejo documental de aquella visita y el relato encajó.

Allí mismo, delante del Caudillo, asomaba una blanca cabecita, como el muñeco de un ventrílocuo; como si al balcón saliera a saludar la toca de una monja enana huida de una película de Fellini. Tal y como había dicho "El Mazarico". ¿Qué era aquello? ¿Qué hacía allí?

Duardo era un peliculero. En el mejor de los sentidos. No podía ser otra cosa al ser hijo de Vicente, Mazarico también, personaje en el barrio de Sabugo, y al que la Historia debe reservar un hueco por ser pionero del cinematógrafo en Asturias. Vicente proyectó alguna de las primeras películas que por aquí se vieron. Y adiestró a sus hijos en ese arte desde guajes. Tanto es así que Duardo era conocido, hace ahora un siglo, por su destreza al proyectar cine en el Café Colón. Siendo sólo un niño giraba la manivela, subido a una caja, con tal maña que no se notaba pérdida de velocidad en el cambio de mano. Y eso que estaba vigilado por mucho público. Todos los que veían las películas, simultáneamente, de frente y del revés. Pagando y gratis, dentro del local y por la ventana que daba justo detrás de la pantalla, donde se amontaba desde la calle público en general. Así que hablamos de un experto en reproducción de imagen y sonido y una referencia en eventos. La cosa sucedió en un evento muy especial. Así me la contó él. "Se non è vero è ben trovato".

El 21 de mayo de 1946 Francisco Franco pasó por Asturias, dándose el consabido baño de masas entre balcones engalanados y pañuelos flameantes por doquier. Fue primero a La Felguera y su fundición arrojó hierro candente sobre moldes que escribían "Franco". Luego Sama de Langreo. El mismo frenesí, la misma entrega al líder. "Mieres agradecido al Caudillo", rezaba un cartel que recibía al mandatario en su siguiente estación, donde los pañuelos eran un mar en el llano y los cohetes nublaban la montaña. Luego tomó la carretera de Avilés.

Cómo no iban a recibir los avilesinos a Franco de forma tan calurosa si el alcalde había hecho pública una nota en la que rogaba el entusiasmo y el afecto por los merecimientos del general: "El hombre providencial que en momentos dificilísimos para la Patria, y al frente del Movimiento salvador, supo reintegrarla al imperio de la Justicia, del Orden del Trabajo; el que la reconstruye, cicatrizando con firme pulso las extensas y hondas heridas que durante tres años de cruenta guerra ha sufrido; quien impulsa y vigoriza su economía; el que con acertada orientación supo sacarla de la vorágine en la que tantas naciones se miraron deshechas y perdidas, el Caudillo, en fin, estará entre nosotros el martes, día 21, a las dos de la tarde. Deber de agradecidos es testimoniar el agradecimiento. Recibámosle, pues con todo entusiasmo, rodeémosle con sincero afecto, unámonos en el mismo pensamiento para hacer grata su estancia en esta noble villa, al Salvador de España. Os lo ruega, vuestro alcalde".

Ese alcalde, Román Suárez Puerta, encontró adhesión inquebrantable y obligatoria. El Parche, plaza aún mellada por la guerra, quedó anegada por pañuelos que parecían flotar al extremo de miles de brazos sin pausa. Desde balcones, fuentes y hasta solares, todo Avilés se retrepó para vitorear. Qué remedio.

Pero ya se sabe cómo son estas cosas. No hay celebración sin estrés. Son muchos los detalles a los que hay que atender y, cada uno de ellos, es una oportunidad para el fracaso. A pesar de la lluvia, toda la noche se empleó en colocar gallardetes y banderolas; en llenar miradores y balcones con el retrato del jefe del Estado.

Duardo "El Mazarico" había recibido el encargo de montar la megafonía del acto. No abundaban por entonces las máquinas ni los técnicos de precisión. Él se encargaría de amplificar las palabras de El Caudillo para que bañaran a todos aquellos que se amontonaban en El Parche agitando pañuelos. Serían la prolongación de una casa consistorial cuya fachada estaba engalanada con los reposteros de las solemnidades y en cuyo salón de sesiones se había instalado un dosel de terciopelo para que descansara el general. Llevar sus palabras a la plaza era un gran poder, pero, como diría Roosevelt antes de ser copiado por Spiderman, también una gran responsabilidad. Ese día se demostró que era más la responsabilidad que el poder.

Todo fue por el micrófono. No quería funcionar. No quería hacerlo como es debido. El sonido de pruebas, ese "uno, dos; probando, probando", salía sucio. Una fritura. Se confundían las palabras, el tiempo era escaso y la muchedumbre enorme. Además de paisanos, una tropa de jóvenes falangistas ya formaba en El Parche. Habían estado ambientando la espera desde hacía tiempo, sobre todo los de la Agrupación Comarcal de El Entrego, llegados hasta Avilés con su sección de música que no dejaba de interpretar marchas militares y sones de desfile a todo meter. ¿Y el micrófono? Mal. Muy mal.

La comitiva, que además del jefe del Estado y su mujer, integraban los ministros de Obras Públicas y Trabajo (Fernández Ladreda y Girón) había anunciado su llegada a las 14.30 horas. Llevaba retraso, como debe ser. Un respiro para "El Mazarico", pero el tiempo se achicaba. Hasta la alcaldía de Avilés llegaban informes constantes de la trayectoria de la comitiva. Ha salido de aquí, ya va por allí, llegará en tantos minutos... Y "El Mazarico" a la faena. El Caudillo se acerca. Ha salido de Mieres, la comitiva atraviesa Los Campos, Su Excelencia llegará en unos minutos... Y el sonido no iba. Es que, en cuestión de eventos, el sonido es muy traidor.

Allí estaba Duardo, sudando como un pato por su rubia y pecosa piel de Mazarico. Con unos nervios que amenazaban estrangularlo porque, cuando consiguió una potencia suficiente, el sonido seguía saliendo sucio. No había forma de limpiarlo. En el discurso, si, como se esperaba, tenía pasajes de energía marcial, las palabras de Franco no se iban a entender. La atiplada voz del general tampoco iba a ayudar, precisamente. Era necesario apantallar el micrófono, pero ¿cómo?

Vivimos en el siglo XXI y ahora es muy sencillo conseguir cualquier cosa. ¿Qué se necesita una pantalla para un micro? Pues va y se compra. Pero la que les cuento es una historia del tiempo la fame. Y, si no había para comer, ¡¿de dónde diablos iba a salir una pantalla para un micrófono?!

Las prórrogas se acabaron a las 16.00 horas. Franco entraba en Avilés escoltado por el repicar de campanarios. Duardo "El Mazarico", sin más tiempo para reparaciones, sin poder tan siquiera dar un modesto soplido para comprobar si se escuchaba o no, sacó una idea de la desesperación. Echó mano a un pañuelo de bolsillo; era lo suficientemente grande como para apantallar el micrófono. El sonido parecía de resfriado perpetuo y un moquero podía ser el mejor remedio. Allí, con pulso nervioso, lo embalsamó a tiempo para que se pudiera decir a la plaza que el Caudillo entraba en Avilés.

Y entró. Y salió al balcón a saludar ante las peticiones del respetable. Y luego, ya a las 16.30 horas, volvió a salir para pronunciar un discurso de unos cinco minutos.

Los trescientos segundos más largos en la vida de El Mazarico, que escuchó, como toda la plaza, una voz que, según dicen las crónicas, salió "pausada, clara y solemne".

Luego la comitiva se dirigió al pósito de pescadores, a la nueva rula y, por la carretera de una ría aún marismeña y salvaje, llegó hasta las obras de la Siderurgia Asturiana, entre el estruendo de unos doscientos pesqueros enfilados para lanzar al aire humo, pitidos y sirenas en honor al visitante.

En las imágenes quedó inmortalizado para los restos, por el NODO, aquel pañuelo anudado al micrófono de El Caudillo como si fuera un gorro de albañil; como la momia de un loro amortajado en su propio columpio. El artefacto por el que Francisco Franco habló a los avilesinos a través del pañuelo de "El Mazarico".