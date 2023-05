"Reabriré Alcoa, como si tengo que ir a Pittsburgh", se compromete Canga en su mitin en Avilés

«Reabriré Alcoa, como si tengo que ir a Pittsburgh» –sede mundial de la compañía–, y «colocaré el puerto de Avilés en la segunda división de las instalaciones portuarias españolas», prometió Diego Canga, candidato del Partido Popular (PP) a la presidencia del Principado, durante su mitin central de campaña en la comarca de Avilés. Un acto sabatino que tuvo como escenario la Casa de Cultura y al que asistieron la candidata del partido en la ciudad y los de Castrillón, Corvera e Illas. No hubo lleno, según la candidata avilesina Esther Llamazares, «porque Avilés tiene miedo» a los socialistas, «que han conseguido atemorizar a la ciudad».

Canga aseguró que Avilés «es una ciudad triste, que está siendo abandonada por los socialistas» como Asturias lo está siendo por Barbón (el actual presidente del Principado). «Ha sacrificado el puerto de Avilés, ni siquiera ha luchado por él y lo ha dejado que sea un puerto de tercera división», afirmó. Además, añadió, Avilés es «la capital industrial, y está perdiendo peso». Y fue entonces cuando se refirió a Alcoa, «que la tengo en mi corazoncito». «Cuando me enteré de que el Principado no había solicitado dinero a Europa para ayudar a las personas de Alcoa... Me hierve la sangre. Reabriré Alcoa, y cuando prometo algo, lo cumplo», aseveró.

El candidato del PP al Principado bromeó con el slogan de campaña del PSOE: «Llegó el momento de Asturias, el de Avilés. ¿Y_los 35 años anteriores, qué fueron de calentamiento?», planteó. Lo que llegó es el momento de mandar al PSOE a la oposición», afirmó antes de pedir al auditorio que convenzan a sus familiares y amigos indecisos para que voten al PP. «Ayudadme a unir, a convencer y a unir el voto del centroderecha, estamos a un paso de conseguir ganar. Esta semana os pondrán muchas distracciones. No perdáis el objetivo», insistió. Los tres grandes proyectos del PP para Avilés se pudieron ver mediante infografías en un vídeo: el centro intergeneracional y de formación de Valliniello, el parking subterráneo del Muelle y el centro sociocultural para La Luz y Villalegre. «Si alguno de ellos no se puede realizar, saldremos a explicar por qué, pero no vamos a defraudar», dijo. El resto de su intervención la dedicó a explicar que la intención del PP_no era llenar la Casa de Cultura porque sabían que «los avilesinos tienen miedo a que les vean». «Han conseguido (los socialistas) aterrorizar a la ciudad, que vive de rodillas, y espero que se levante», subrayó Esther Llamazares. Una vez más, insistió en retar a un cara a cara a la candidata del PSOE, Mariví Monteserín, a la que reprochó que venga advirtiendo de lo «peligroso» que sería para la ciudad un gobierno PP-Vox.