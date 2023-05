El Real Avilés pujará para incorporar el golf de Corvera a la Ciudad Deportiva

El Real Avilés Industrial pujará por el campo de golf de Los Balagares, en Corvera, para incorporarlo a la Ciudad Deportiva, según el presidente del club deportivo, Diego Baeza. Si el club de fútbol avilesino consigue finalmente la concesión del campo de golf, este tendrá acceso directo a la Ciudad Deportiva, según el proyecto que presentó ayer Baeza en Los Balagares junto al alcalde de Corvera, el socialista Iván Fernández.

"El Real Avilés Industrial pujará por conseguir la gestión del campo de golf de Los Balagares cuando la jueza nos autorice llevar a cabo los trámites. Desde el más absoluto respeto a las decisiones judiciales, pido celeridad para resolver este problema. Lo único que está en suspensión es la gestión del campo de golf, que es de propiedad municipal", señaló Iván Fernández.

Para el Alcalde de Corvera, "El administrador concursal está en una estrategia dilatoria premeditada, es como el perro del hortelano que ni come ni deja comer". "No abre el campo ni deja abrirlo. Si finalmente la jueza dice que el administrador concursal no tiene razón, sacaremos la gestión del golf a subasta; y si tiene razón, que lo abra y que haga frente a los impuestos municipales", manifestó el regidor socialista.

Diego Baeza se mostró dispuesto a seguir trabajando con Corvera para dar valor a la zona. "Qué mejor que incorporar el campo de golf al proyecto de la Ciudad Deportiva para darle valor nacional e internacional. Es un proyecto para todos. Si llegamos a gestionar el campo de golf tendrá acceso directo desde la Ciudad Deportiva", aseguró.

El Real Avilés Industrial CF proyecta la futura Ciudad Deportiva del club blanquiazul, de unos 70.000 metros cuadrados y un coste que rondará los 16 millones de euros en unas parcelas entre el campo de golf de Los Balagares y el embalse de Trasona. Una instalación multidisciplinar que contará con cuatro campos de fútbol once –tres de ellos de hierba artificial y un miniestadio con capacidad para unos 3.000 espectadores de hierba natural–, un pabellón de fútbol sala y baloncesto, pista de atletismo, seis pistas de pádel, seis pistas de tenis, rocódromo, zona de eSports, así como una residencia para 150 deportistas. También contará con un aparcamiento general con unas 200 plazas.

Lo que tiene entre manos el Real Avilés Industrial es poder optar a la gestión del campo de golf de 18 hoyos y con una superficie de casi 332.000 metros cuadrados que se sumarían a los casi 70.000 de la futura Ciudad Deportiva, que se comenzará a construir en 2024 y cuyas obras durarán entre 12 y 16 meses. "Los asturianos ponemos en valor lo de fuera y no apreciamos lo nuestro suficientemente. Tenemos al presidente del Avilés, aun asturiano que ha vuelto a su tierra. Desde el Ayuntamiento le vamos a dar todas las facilidades . La Ciudad Deportiva, además de estar cerca del golf, tiene el hotel de Los Balagares, el Centro de Alto Rendimiento del embalse de Trasona y la Autovía a un paso", valoró el Alcalde.