Cambia Avilés propone estudios superiores audiovisuales para la Escuela de Arte

"Una muy buena noticia para Avilés", considera la confluencia de Podemos e Izquierda Unida (IU), que se haya dado luz verde, el pasado abril, al anteproyecto de Ley de Enseñanzas Artísticas, que equipara las de la Escuela de Arte de Avilés con las universitarias. Parte del programa electoral de Cambia Avilés (CA) va en este sentido. "Esperamos que sirva de acicate para desbloquear, de una santísima vez, la segunda fase de la Escuela de Arte y que se impulsen nuevas titulaciones y posgrados, como vienen reivindicando desde el centro", señaló Juanjo Fernández, número 6 de la candidatura de Cambia Avilés (CA), que propone que la ESAPA incorpore a su oferta "estudios artísticos superiores audiovisuales, de los que "hay carencia en todo el país".

Fernández aprovechó para cargar contra el "humo" que se vende en tiempos de campaña, y recordó que fue en la de 2009, hace ya catorce años, cuando el entonces consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, "se sacó de la chistera una nueva sede integral en Avilés" para las enseñanzas artísticas.

"Después gobernamos (IU) en coalición, cuando la siniestra privatización del agua y nuestro entonces portavoz (Fernando Díaz Rañón) introdujo en el presupuesto una partida de dos millones de euros para que el Ayuntamiento cofinanciara la Escuela. En 2011 se firmó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Principado para construir esa nueva escuela integral de Arte valorada en unos seis millones, que Avilés cofinanciaba con dos", recordó Fernández.

Incidió en que ese convenio "lo ha ido incumpliendo el Principado de forma sistemática" desde entonces. El proyecto para esa segunda fase está en fase de redacción. "No sabemos si está listo, pero sí que en el presupuesto regional de 2023 no va ni un euro para empezar a construirlo. Y no nos olvidemos de que el proyecto de la primera fase estuvo cuatro años en un cajón sin hacerse", concluyó Fernández.