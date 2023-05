"Dejé ‘Los Llamas’ porque, aunque había actuaciones, cobrábamos cuatro perronas"

Ramón Borrego Cortés (Avilés, 1944) fue mecánico, hostelero y terminó jubilándose como ordenanza de Cristalería. Pero, habiendo sido todo eso, destacó sobre todo como músico profesional: "He tocado en todas las orquestas de Asturias", resalta. Y, además, fue el fundador de "Los Llamas", el primer grupo ye-yé de Avilés: allá por 1962. Todo esto lo señala en esta primera entrega de las memorias que ha dictado a LA NUEVA ESPAÑA.

Nacimiento. "Nací el 27 de junio de 1944 en la calle de la Ferrería, número 17. Entonces se llamaba Marqués del Pinar del Río, donde está ahora el bar de Quico. Nosotros subimos para el piso para que él pudiera poner el bar. Voy a hacer 79 años ahora. Mi padre era Ramón Borrego Boyero. El crítico de cine es primo nuestro, o sea, su madre y mi padre eran primos carnales. Mis abuelos eran de Salamanca: de Calvarrasa y de Santa Marta. Marcharon a Argentina".

Llegada a Avilés. "Mi padre nació en Argentina, en Arias, en la provincia de Córdoba.Vino con 14 años para acá, para Avilés. Mi padre fue uno de los primeros conductores del tranvía de Avilés. Se jubiló de inspector. Se vinieron a vivir a Villalegre. ¿Sabes dónde estaba la sala de fiestas Gong? Subes por la calle Zaldúa y arriba está el Campo de los Reyes que llaman. Estaba el palacio detrás. Ahí fue donde vinieron a vivir. A mi abuelo lo llamaban "El Monchito". Argentina estaba fatal y decidieron regresar y lo hicieron aquí, en Asturias. No tenían ninguna relación con Asturias. Ninguna, ninguna".

Padre. "Mi padre trabajó toda la vida en la Zapatería Benito. Hacía, para los de cuello duro, como les decíamos antiguamente, los zapatos de tafilete a mano. Artesanos. Esa zapatería estaba aquí, en Hermanos Orbón. Mi padre trabajaba con Benito. Por cuenta de él. Tú ibas a mi padre directamente y te hacía los zapatos, te los arreglaba, ponía tapas. Lo que te diera la gana. Y si no tenía trabajo por sí solo, hacía la tarea que Benito le encargaba y, entonces, cobraba por mediación de Benito".

La familia paterna. "Mi madre, toda la vida de Avilés. Nosotros somos de la familia de ‘Los Poretos’: todos sabugueros. Se llamaba María Caridad Cortés Fernández. El primo de mi abuelo era Emilio Cortés, el que hizo las casas del Nodo. De aquella tenía una vara alta en Madrid: sacó perras ahí. Todos los marineros le querían. Fue el presidente de la rula y luego me dio clase a mí también: de Información Marítima. Tengo una historia para hacer tres tomos. Mi madre era hija de Caridad Fernández Alonso. Le cortó el tranvía la pierna. Nosotros teníamos una lancha, mi abuelo, concretamente. Mi abuelo era el guardia del Nodo. Yo nací en la Ferrería en 1944, pero en el 46 subí para con mis abuelos porque quería ir con ellos. Manolo El Ñabo era mi abuelo. Antes todos nos conocíamos por los apodos. Mi abuelo pertenecía a la cofradía de pescadores. Su trabajo era el de ser guardia. Y multaba si se jugaba a la pelota, si rompían un cristal. De hecho, fue el único que hubo".

Hermanos. "Tengo dos hermanas y luego estoy yo, pero tuve otra, que venía detrás de mí, pero que murió de meningitis, la pobre, con seis años. La primera de mis hermanas es María Caridad y la otra, Sarita".

Estudios. "Estudié en el colegio Virgen de las Mareas, en el poblado de pescadores. A uno de los profesores le llamábamos ‘El Viejín’, luego era don Carlos, de Segundo, y don Inocencio Aparicio, de Primero. Me fui al Nodo porque mi padre trabajaba y también mi madre –en Conservas Casares– y subí para arriba con mis abuelos porque ¿con quién quedaba? Mi abuela Caridad fue la que me crió. Le cortó la pierna el tranvía al final de la recta del Muelle".

Primer trabajo. "Fui a trabajar con doce años en un taller mecánico de la familia. El dueño era primo carnal de mi madre: Valentín González Fernández. Fue en La Maruca. Pasando el puente de Demetria Suárez. Entonces era el único taller que había: en los demás sitios, no había nada. Lo que hice fue aprender el oficio de mecánico del automóvil. Lo de estudiar... yo me hice todo a base de trabajar y estar en el mundo: estuve en el taller de los 12 a los 16, que fue cuando fui para Corbacho, para la autoescuela. Cambié por dinero, claro. Me contrataron para cambiar el aceite a los coches, cambiar platinos... Si había averías. Limpiarlos y demás".

Carné de conducir. "No tenía la edad. Lo que pasa es que, de aquella, yo ya conducía y estaba de monitor también. Cuando a los dieciocho años me fui a examinar fui a Maestría. Al entrar había un ingeniero –Fernández– que, según voy a entrar, me pone la mano en el pecho y me dice: ‘Oiga, usted no puede entrar ahí’. Y, claro, yo en principio quedé así y reaccioné: ‘¿Cómo no voy a entrar? Si me vengo a examinar’. ‘¿Cómo va a venir a examinar si usted está de monitor en Corbacho?’ Le dije que iba a sacar el carné porque tenía la edad, pero que llevaba los coches de Corbacho, pero sólo para aparcarlos. Y me dice entonces: ‘Habrá que apretarle un poco más’. ‘No, no. Como los demás: no me jorobe’. Luego tuve que sacar todos los carnés".

Ensidesa. "Lo del carné fue en el año 1963. Bueno, pues en 1966 entré en Ensidesa: en transportes. De aquella entramos un porrón. Me dieron la matrícula 14.988 y estuve nueve años. Cuando marché ya había 26.000. Pedí excedencia porque me casé con la hija del dueño de un bar que había aquí, en Sabugo. Era el bar Blanco, uno de los más antiguos de la ruta del vino".

Matrimonio. "Mi mujer se llamaba Olga Blanco García: era la hija del del dueño del bar Blanco. Compramos el edificio entero cuando nos casamos. Allí, en Bances Candamo. Hice yo la discoteca Larjos: encima la cafetería y abajo la discoteca. Desde ahí subías a Sabugo".

Música. "Antes de nosotros, aquí, en Avilés, no había nadie que hiciera rock: fuimos los primeros. A José Luis Huerta le gustaba cantar. Nadie tocábamos en ningún lado. Esto es el principio del principio. Empecé tocando la armónica. Hice un trío de armónica: quedamos campeones de ‘Rumbo a la fama’ aquí en el Palacio Valdés. Instrumentistas. Luego toqué la bandurria. Éramos también un trío. Un laúd y dos bandurrias. Y luego ya empecé con esto del grupo de "Los Llamas". Entonces, José Luis Huerta, que en paz descanse, estaba con Juan Carlos Rodríguez, que fue el cuñado de Fernando Flor, que en paz descanse también. Entonces ellos hablaron conmigo: ‘Ramón, parece ser que quieres hacer un grupo y tienes un batería’. El batería nuestro, Modesto, era de San Jorge de Heres, al lado de Bañugues. ‘Sí, estamos los dos y estamos buscando gente para hacer tal’. ‘¿Por qué no nos unimos y formamos un grupo?’"

Discos. "Los discos me los traían de Pathos, en el centro de Oviedo. Ellos traían discos americanos, ingleses, franceses... todo lo que salía. Un disco para ellos, otro para mí. Todas las semanas. Hacíamos la vida. Luego, más tarde, empezó aquí, en Avilés, Discoteca. Donde el cine Clarín. Escuchaba la música y, después la copiaba. Yo era el guitarra solista. No aprendí música: de aquella no había conservatorio en Avilés. Aprendí con Jesús Ricardo, que tocaba el barítono, en la banda de Avilés. Empezó a enseñarme a saber leer un poco las partituras. Cuando me defendí un poquitín, ya lo dejé. A mí, estudiar, nada. Hoy, si tengo que leer a primera vista, no la leo: lo digo honradamente. Ah, lo que pillaba... Tengo un oído... Sale una mosca volando por ahí y ya estoy escuchándola totalmente".

"Los Llamas". "Al principio éramos seis. A los cuatro se sumó Luis, el de Banesto. Así le llamábamos. Y estaba José Ángel, de Salinas. El primer nombre que tuvimos fue ‘The Flames’, pero empezamos a votar y se quedó ‘Los Llamas’: era un rollo en inglés y nosotros éramos de Avilés. Y quedó ‘Los Llamas’. Como el animal. A lo primero ensayábamos en mi casa, en una habitación de casa de mis padres. Luego fuimos también donde estaba el Instituto de aquí de Avilés, donde está ahora el colegio Palacio Valdés. Por ahí vivía el cuñado de Fernando Flor. Y ahí fuimos a ensayar también una temporada".

Primeros contratos. "Yo tenía una moto e iba por pueblos y por todos los sitios haciendo los contratos. Sabía dónde estaban todos los sitios donde había baile. La primera vez que tocamos fue en el Valpa Club, en Luanco, y la segunda, el domingo siguiente, en la pista de la Exposición, aquí, en Avilés. Nos dieron la alternativa ‘Los Juvachos’, de La Felguera. Tocáramos juntos: ellos nos presentaron. Nosotros cobrábamos 2.500 pesetas por actuación y con eso teníamos que pagar la amplificación y también el transporte: cuatro perronas, pero cubríamos bien".

Músico aceptado. "No tuve problemas en casa. Mi padre tocaba la bandurria y cuando llegaron para aquí de Argentina, en Villalegre –mi abuelo vivía en Campo de los Reyes– hicieron la ‘Rondalla de Villalegre’. Vestían de gauchos".

Olga, fan de "Los Llamas". "Conocí a mi mujer porque venía a vernos como una fan y ahí empezamos. La primera vez que la vi fue en Valliniello, en un baile que había allí, a la subida: sala de fiestas Candamo. Mi mujer había nacido en Grado y vino para aquí, para Avilés, con dos años. Y ya toda la vida aquí. Nos conocimos allí: yo tocando y ellas con las amigas".

Los primeros rockeros. "En Avilés, antes de llegar nosotros –«Los Llamas»– no había nada. De música moderna. Me refiero a «Los Beatles», «Los Bravos», «Los Pekenikes». El padre de Sigfrido González fue el que me enseñó a mí lo que era una redonda. José Miguel Díaz, el de «Los Linces», siempre me presenta como el inventor del rock en Avilés. Me dice pionero y también que gracias a mí aprendió a tocar la guitarra".

La primera orquesta. "Estuvimos con el grupo ‘Los Llamas’ hasta 1970. Entonces, lo dejé. Hablé con los compañeros porque teníamos un contrato para tocar en las fiestas del Real Automóvil Club de Oviedo, que estaba donde está La Jirafa, y les dije: ‘Yo os doy el contrato, pero yo lo tengo que dejar’. Y lo dejé. Íbamos a tocar allí en las fiestas de San Mateo. Lo dejé porque tenía actuaciones con ‘Los Llamas’, pero cobraba cuatro perronas y lo que interesaba era tocar para comprar instrumentos para ir un poco bien. Entonces entré con la orquesta ‘Madrigal’. El director de la ‘Madrigal’ era José Díaz Ardavín, que era el jefe de Aguas del Ayuntamiento de Avilés. Era el representante único que había en Asturias. Nosotros no bajábamos de ochenta actuaciones:_Avilés, Infiesto, Llanes, Unquera, Celorio, La Franca, Nueva de Llanes. San Vicente de la Barquera, Cabezón de la Sal, Torrelavega... así hasta las Arenas de Bilbao. Todo el norte entero".

Trabajo y música. "Todo esto lo pude combinar con el trabajo que tenía en Ensidesa a base de vacaciones, de pedir permisos. Arréglate como puedas. Tenía una buena mano en Ensidesa que me apoyaba. Siempre la tuve".

Discoteca. "Dejé Ensidesa para montar la discoteca. Bueno, en realidad, lo que hice fue pedir la excedencia. Y llevé la discoteca hasta el año 1977. Mi mujer y yo éramos los dueños del Larjos. Llegué a tener veinte empleados. Abría tarde y noche: de siete a diez y de doce a tres de la mañana. En verano, a las tres y media. Teníamos dos porteros, camareros por turnos, limpiadoras, pinchadiscos. Benjamín Lebrato, el editor de Nieva, estuvo de pinchadiscos ahí. Arriba, la cafetería, y abajo, toda la discoteca. Bueno, era un estilo pub más que discoteca. Era muy coqueta. La vida nocturna de Avilés no es la que me gustaba, era de la que comía. Empleé un dinero en comprar el edificio, pues había que amortizarlo. No hay puntada sin hilo".

Hijos. "Mi mujer trabajaba, pero cuando el bar era de su padre porque era una gran cocinera. Ella, cuando nos casamos, ya no trabajó. Tuvimos dos hijos: Sandra María y Ramón Luis. Cuando fui a Ensidesa para examinarme, fue mi mujer también. Ella, de secretaria de dirección. Sacó el número 1: le sacó 65 pulsaciones de ventaja a la número 2. Bobo de mí no la dejé entrar a trabajar. Teníamos la chiquilla. ‘Tú en casa y en el bar a ayudar a tu padre y demás’. A trabajar, yo, que estando en Ensidesa y tocando como estoy tocando no va a haber problema ninguno".

La ruta del vino. "Estuve en la discoteca hasta 1977. Entonces fue cuando entré en Cristalería. No es que me cansara de la discoteca, quien se cansó fue la gente. De venir. No había un duro. Se había ido todo al carajo. Empezó la gente a marchar de la ruta del vino de Sabugo, a subir para Galiana, de Galiana fueron para Rivero y así se perdió toda la ruta del vino. Para arriba, para abajo. Cubalibres, whiskys, de todo. Tuve que vender la discoteca. Es más, despedí a la gente, pero también coloqué a cantidad de ellos. Donde quiso cada uno. De aquella se podía hacer porque tenía buenas amistades".

A destajo. "Con la ‘Gong’ tocábamos en el cabaret desde las 12.00 de la noche a las 4.00 de la madrugada. Salía para casa, que vivíamos en Sabugo, me quitaba el esmoquin, cogía el bocadillo, en la cafetería que había donde paraban antiguamente los alsas desayunaba. Y para Ensidesa. A trabajar. Salía a las tres. Nunca trabajé a turnos. Comía y me acostaba. Hasta las nueve o las diez de la noche. Me levantaba, comía, tranquilín, tomaba el cafetín. A las 11.30 de la noche, otra vez para allá. Cobrábamos 325 pesetas diarias: una pasta; por eso hacía ese sacrificio para sacar la familia adelante. Por eso cambié a las orquestas, si no, hubiera seguido con los grupos: las orquestas daban más dinero".

Cristalería. "Cuando yo vendí la discoteca, pensé en hacer otro estilo de negocio. Bueno, entonces un jefe de Cristalería que conocía me dijo: ‘Oye, mira, va a entrar gente en Cristalería, te voy a traer una solicitud. Dije yo:_‘Pues encantado de la vida’. Hice un examen y allí entré. Primero, de carretillero. Con esas uñas que había para coger el vidrio y tal. Luego empecé a evolucionar aquí y allá: yo me apuntaba a todas las batallas de exámenes y finalmente saqué la plaza de ordenanza de dirección. Y llevaba la ropa del personal de Sekurit, de arriba, del Automóvil. Y llevaba también los almacenes de materias primas. Eso fue hasta que me jubilé. Eso fue en el 2002. Con 58 años. Voluntario".

Viudo. "Llevo 29 años viudo. Murió mi mujer, la pobre, con 46 años. Cáncer. Seguimos luchando, saqué a mis dos hijos para delante Los tres somos de junio. Mi hija Sandra María hace 57 años el mes que viene. Y Ramón Luis, 47. Se llevan 10 años".

Antroxu. "Teníamos una charanga –‘Los Espantayus’– con la que fuimos reyes del Goxu y de la Faba en 1993. Éramos veintitantos. Me encargaba yo de la dirección, de las letras y de la música. Ganamos un primer premio, un segundo... Pero mi mujer murió en 1995 y, entonces, no salimos; guardamos luto. Intenté volver después, pero, qué va, se me hacía un nudo en la garganta: no podía. Quedé fuera. Ellos cambiaron de nombre porque les dije que quería volver como ‘Los Espantayus’, pero nada".

Autoescuela. "Toda la vida estuve luchando y sigo luchando. También formé parte de la Autoescuela Avilesina. Con un socio, que en gloria esté. Teníamos la de Piedras Blancas y también la de Avilés, donde estaba juguetes Charly. Yo hice de todo: tendríamos que hacer tres tomos de libros".

Tras la jubilación. "Después de jubilado estuve... pues no me acuerdo. Tras las orquestas y todo ese rollo empecé con el piano a tocar en bodas, antes de jubilarme. Empecé haciendo cenas-baile en Santa María del Mar. Así estuve cerca de tres años. Yo solo. Cantando y tocando. De músico estuve como sesenta años. Con la música empecé de chavalín y voy a hacer setenta y nueve. Probé todo:_orquestas grandes, pequeña y terminé solo, cuando todo lo que ganaba era para mí".