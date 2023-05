"Dejé ‘Los Llamas’ porque, aunque había actuaciones, cobrábamos cuatro perronas"

Ramón Borrego Cortés (Avilés, 1944) fundó el grupo "Los Llamas" en 1962 y con él empezó el rock & roll en Avilés. Este mecánico, ordenanza y antiguo hostelero de la ruta del vino de Sabugo continúa recordando su vida para LA NUEVA ESPAÑA.

Los primeros rockeros.

"En Avilés, antes de llegar nosotros –"Los Llamas"– no había nada. De música moderna. Me refiero a "Los Beatles", "Los Bravos", "Los Pekenikes". El padre de Sigfrido González fue el que me enseñó a mí lo que era una redonda. José Miguel Díaz, el de "Los Linces", siempre me presenta como el inventor del rock en Avilés. Me dice pionero y también que gracias a mí aprendió a tocar la guitarra".

La primera orquesta.

"Estuvimos con el grupo ‘Los Llamas’ hasta 1970. Entonces, lo dejé. Hablé con los compañeros porque teníamos un contrato para tocar en las fiestas del Real Automóvil Club de Oviedo, que estaba donde está La Jirafa, y les dije: ‘Yo os doy el contrato, pero yo lo tengo que dejar’. Y lo dejé. Íbamos a tocar allí en las fiestas de San Mateo. Lo dejé porque tenía actuaciones con ‘Los Llamas’, pero cobraba cuatro perronas y lo que interesaba era tocar para comprar instrumentos para ir un poco bien. Entonces entré con la orquesta ‘Madrigal’. El director de la ‘Madrigal’ era José Díaz Ardavín, que era el jefe de Aguas del Ayuntamiento de Avilés. Era el representante único que había en Asturias. Nosotros no bajábamos de ochenta actuaciones: Avilés, Infiesto, Llanes, Unquera, Celorio, La Franca, Nueva de Llanes. San Vicente de la Barquera, Cabezón de la Sal, Torrelavega... así hasta las Arenas de Bilbao. Todo el norte entero".

Trabajo y música.

"Todo esto lo pude combinar con el trabajo que tenía en Ensidesa a base de vacaciones, de pedir permisos. Arréglate como puedas. Tenía una buena mano en Ensidesa que me apoyaba. Siempre la tuve".

Discoteca.

"Dejé Ensidesa para montar la discoteca. Bueno, en realidad, lo que hice fue pedir la excedencia. Y llevé la discoteca hasta el año 1977. Mi mujer y yo éramos los dueños del Larjos. Llegué a tener veinte empleados. Abría tarde y noche: de siete a diez y de doce a tres de la mañana. En verano, a las tres y media. Teníamos dos porteros, camareros por turnos, limpiadoras, pinchadiscos. Benjamín Lebrato, el editor de Nieva, estuvo de pinchadiscos ahí. Arriba, la cafetería, y abajo, toda la discoteca. Bueno, era un estilo pub más que discoteca. Era muy coqueta. La vida nocturna de Avilés no es la que me gustaba, era de la que comía. Empleé un dinero en comprar el edificio, pues había que amortizarlo. No hay puntada sin hilo".

Hijos.

"Mi mujer trabajaba, pero cuando el bar era de su padre porque era una gran cocinera. Ella, cuando nos casamos, ya no trabajó. Tuvimos dos hijos: Sandra María y Ramón Luis. Cuando fui a Ensidesa para examinarme, fue mi mujer también. Ella, de secretaria de dirección. Sacó el número 1: le sacó 65 pulsaciones de ventaja a la número 2. Bobo de mí no la dejé entrar a trabajar. Teníamos la chiquilla. ‘Tú en casa y en el bar a ayudar a tu padre y demás’. A trabajar, yo, que estando en Ensidesa y tocando como estoy tocando no va a haber problema ninguno".

La ruta del vino.

"Estuve en la discoteca hasta 1977. Entonces fue cuando entré en Cristalería. No es que me cansara de la discoteca, quien se cansó fue la gente. De venir. No había un duro. Se había ido todo al carajo. Empezó la gente a marchar de la ruta del vino de Sabugo, a subir para Galiana, de Galiana fueron para Rivero y así se perdió toda la ruta del vino. Para arriba, para abajo. Cubalibres, whiskys, de todo. Tuve que vender la discoteca. Es más, despedí a la gente, pero también coloqué a cantidad de ellos. Donde quiso cada uno. De aquella se podía hacer porque tenía buenas amistades".

A destajo.

"Con la ‘Gong’ tocábamos en el cabaret desde las 12.00 de la noche a las 4.00 de la madrugada. Salía para casa, que vivíamos en Sabugo, me quitaba el esmoquin, cogía el bocadillo, en la cafetería que había donde paraban antiguamente los alsas desayunaba. Y para Ensidesa. A trabajar. Salía a las tres. Nunca trabajé a turnos. Comía y me acostaba. Hasta las nueve o las diez de la noche. Me levantaba, comía, tranquilín, tomaba el cafetín. A las 11.30 de la noche, otra vez para allá. Cobrábamos 325 pesetas diarias: una pasta; por eso hacía ese sacrificio para sacar la familia adelante. Por eso cambié a las orquestas, si no, hubiera seguido con los grupos: las orquestas daban más dinero".

Cristalería.

"Cuando yo vendí la discoteca, pensé en hacer otro estilo de negocio. Bueno, entonces un jefe de Cristalería que conocía me dijo: ‘Oye, mira, va a entrar gente en Cristalería, te voy a traer una solicitud. Dije yo: ‘Pues encantado de la vida’. Hice un examen y allí entré. Primero, de carretillero. Con esas uñas que había para coger el vidrio y tal. Luego empecé a evolucionar aquí y allá: yo me apuntaba a todas las batallas de exámenes y finalmente saqué la plaza de ordenanza de dirección. Y llevaba la ropa del personal de Sekurit, de arriba, del Automóvil. Y llevaba también los almacenes de materias primas. Eso fue hasta que me jubilé. Eso fue en el 2002. Con 58 años. Voluntario".

Viudo.

"Llevo 29 años viudo. Murió mi mujer, la pobre, con 46 años. Cáncer. Seguimos luchando, saqué a mis dos hijos para delante Los tres somos de junio. Mi hija Sandra María hace 57 años el mes que viene. Y Ramón Luis, 47. Se llevan 10 años".

Antroxu.

"Teníamos una charanga –‘Los Espantayus’– con la que fuimos reyes del Goxu y de la Faba en 1993. Éramos veintitantos. Me encargaba yo de la dirección, de las letras y de la música. Ganamos un primer premio, un segundo... Pero mi mujer murió en 1995 y, entonces, no salimos; guardamos luto. Intenté volver después, pero, qué va, se me hacía un nudo en la garganta: no podía. Quedé fuera. Ellos cambiaron de nombre porque les dije que quería volver como ‘Los Espantayus’, pero nada".

Autoescuela.

"Toda la vida estuve luchando y sigo luchando. También formé parte de la Autoescuela Avilesina. Con un socio, que en gloria esté. Teníamos la de Piedras Blancas y también la de Avilés, donde estaba juguetes Charly. Yo hice de todo: tendríamos que hacer tres tomos de libros".

Tras la jubilación.

"Después de jubilado estuve... pues no me acuerdo. Tras las orquestas y todo ese rollo empecé con el piano a tocar en bodas, antes de jubilarme. Empecé haciendo cenas-baile en Santa María del Mar. Así estuve cerca de tres años. Yo solo. Cantando y tocando. De músico estuve como sesenta años. Con la música empecé de chavalín y voy a hacer setenta y nueve. Probé todo: orquestas grandes, pequeña y terminé solo, cuando todo lo que ganaba era para mí".