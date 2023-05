La capital gozoniega se despertó este domingo con un truculento hallazgo. La bajamar dejó sobre la arena de la playa de Luanco el cadáver de una mujer adulta, vestida con ropa deportiva y sin documentación, haciendo saltar las alarmas desde primera hora en la villa marinera. Fue un pescador quien avistó en torno a las siete y cuarto de la mañana el cuerpo inerte, que según pudo confirmar este periódico ya avanzada la jornada corresponde al de una vecina de Luanco de 76 años.

Hasta el arenal se desplazaron efectivos de la Policía Local, de la Guardia Civil y de los servicios de emergencia, que no pudieron más que certificar el fallecimiento. El cuerpo fue hallado en la zona más oriental de la playa, en las proximidades de la escalera que da acceso a la avenida del Gayo. Fue el pescador quien dio la voz de alarma y avisó al 112 que, a su vez, puso el asunto en conocimiento de la Policía Local.

"Llegué a la playa para pescar un poco antes de las siete de la mañana. A la izquierda vi un bulto que, de primeras, me pareció un tronco; pero luego me fijé mejor y vi algo blanco que parecía un playero. Me acerqué y ya comprobé que era un cadáver, que estaba boca abajo. Lo toqué y comprobé que no tenía pulso. En ese momento ya llamé al 112", relata Ignacio Terán, pescador deportivo ovetense que lleva décadas veraneando en la capital gozoniega.

Según fuentes próximas a la investigación, los primeros indicios apuntan a que el cadáver fue dejado en el arenal por la marea. Por el estado del cuerpo, se estima que la muerte tuvo lugar la madrugada o en las últimas horas del sábado. "Había muy poco oleaje y escasa corriente", apuntó Terán sobre el estado que presentaba la mar a primera hora de la mañana, lo que le hizo pensar, según su experiencia en la playa de Santa Marina, que la mujer pudo haberse precipitado desde la zona del Gayo.

Los primeros indicios, según las fuentes consultadas, apuntan a una muerte no violenta. El cuerpo presentaba algún traumatismo, pero compatible con golpes de mar. Y aunque la investigación se mantiene abierta a expensas de la autopsia, fuentes consultadas por este periódico indican que la septuagenaria se pudo haber lanzado al mar de forma voluntaria.

La mujer iba vestida con unos playeros oscuros de suela blanca, pantalón y blusa. Junto al cadáver apareció también una chaqueta de color oscura, pero sin ningún tipo de documentación, de ahí que no se procediese a su identificación hasta horas después del hallazgo. Los restos mortales fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal en torno a las diez de la mañana, donde está previsto que hoy se le practique la autopsia.