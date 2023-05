El doble de mujeres que de hombres hacen testamento vital

El doble de mujeres que de hombres redactan su testamento vital, la mayoría tienen entre 55 y 65 años y han cuidado o están cuidando a sus mayores. Estos son algunos de los datos que aportan las estadísticas y que ayer puso sobre la mesa Fernanda del Castillo, presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en Asturias. Invitada por Amas de Casa de Avilés la ponente ofreció la conferencia titulada "Derechos al final de la vida y testamento vital", en la que explicó qué es, qué trascendencia tiene, quién puede solicitarlo, qué documentos se precisan, cuál es el papel del representante y los testigos, y cómo se formaliza.

Del Castillo explicó a un nutrido público femenino los derechos básicos del paciente, y las leyes en las que se basan, centrándose en la Ley de autonomía del Paciente y Ley de muerte digna de Asturias, y de manera rápida en la Ley de eutanasia.

El testamento vital lo pueden realizar personas mayores de 18 años, capacitados y de forma libre y autónoma. "Implica dejar por escrito en un documento legal cómo queremos que sea nuestro final, qué cuidados queremos recibir, y qué tratamientos queremos evitar si se da una situación de incapacidad y/o irreversible", explicó la presidente de DMD.

Fernanda del Castillo incidió en que el testamento vital y la ley de eutanasia "no tienen nada que ver. Si una persona quiere la eutanasia debe hacerlo constar en ese documento, porque si llega a estar incapacitada y no lo ha puesto, no puede llegar a ella". Dicho de otro modo, se trata de que "la mayoría de las personas quiere evitar un sufrimiento horrible, pero lo que queremos es tener el control de nuestra vida y poder decidir qué se quiere y qué no se quiere al final de ella".

El testamento vital se podía hacer en una notaría, en la Consejería de Salud o con la firma de tres testigos, de los que dos no pueden ser familia. Pero además, ahora el personal de trabajo social también lo puede tramitar.

Pese a que todavía es una figura legal con poco penetración social, Asturias está por encima de la media nacional: el 1% de la población lo tiene, frente al 0,8% del conjunto del país. Adelantan al Principado comunidades como Navarra, Cataluña y La Rioja.

"El problema es que no se habla de la muerte, da miedo, es un asunto tabú, cuando hay que hablar de ella con naturalidad porque nos va a llegar a todos. Hay personas que tienen claro que lo quiere hacer pero lo va dejando, lo van retrasando"", explicó Del Castillo.

Y una última recomendación: "Hay que hablarlo con las familias y seres queridos. Una figura importante es la del representante, sea de la familia o no, pero hay que hablarlo con el entorno, porque además de hacer constar nuestros deseos, el testamento vital vale para que la familia no tenga que tomar decisiones difíciles. e incluso para evitar enfrentamientos, porque lo que valdrá será lo que la persona haya dejado por escrito".