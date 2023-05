Aquella infancia feliz en La Espina

«Me crié en El Ráfaga, justo en las casas que hay arriba , cerca de las vías del tren. Vine al cole al Apolinar, ahora La Toba, donde cursé Infantil y Primaria. La vida la hacía en El Ráfaga y en La Espina, con las amigas del colegio que sigo manteniendo hoy. Todas las tardes veníamos a jugar aquí [a los alrededores del colegio], al baloncesto, al cascayu, al menos uno... Este lugar me transporta a una de las mejores etapas de mi vida».

La Espina es el rincón de la nueva candidata de Cambia Avilés (CA), Sara Retuerto, una joven de barrio que conserva la bonhomía, inquietud y sociabilidad que ya la caracterizaban en su más tierna infancia, dicen quienes la conocen bien. «De niña era más o menos igual que ahora, aunque ahora soy más paciente y pienso más lo que digo. En la adolescencia fui un poco más cabra loca», reconoce.

Vecina de Versalles (con anterioridad vivió en las viviendas sociales del Arbolón), la cabeza de lista de la confluencia es hija de una peluquera (Isabel), de un metalúrgico (José Ramón), hermana mayor de «Naciu» y nieta de «Maruxina», la única abuela que conserva y a la que está muy unida. Su instituto fue «el antiguo Suanzes», donde cursó la ESO y el Bachillerato, y guarda un especial recuerdo de sus profesores, «sobre todo de Luis Ignacio, el de Física y Química». En lo que hoy es el actual Centro Integrado de Formación Profesional, destacaba por su activismo. Ya era entonces una chica comprometida, reivindicativa y de izquierdas, que no se perdía una huelga de estudiantes.

Lo de Sara Retuerto (Avilés, 1987) eran las Ciencias Políticas, pero acabó en Relaciones Laborales porque esos estudios universitarios que anhelaba la llevarían fuera de Asturias y en casa no había medios suficientes para ese viaje. La parte más laboral y social de la carrera fue lo que más le llamó la atención, así que su siguiente paso formativo fue estudiar Derecho a distancia, formación que compaginó con trabajos en el sector del comercio. Siempre buena estudiante, las prácticas la llevaron a la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), donde Dacio Alonso la contrató después. Se acabó asentando en la oficina de Avilés, cambio que coincidió con su entrada en la Corporación como concejala de Cambia Avilés (CA) en 2019. Iba la quinta en aquella candidatura que lideró la exeurodiputada Tania González y cinco fueron los concejales que logró el experimento de la confluencia.

El número cinco de la lista que ahora lidera lo ocupa su compañera y amiga Elena García, la que la empujó a la afiliación en la Corriente Sindical de Izquierdas en plena explosión del movimiento 15M. Le convenció la CSI porque la defensa de los derechos de los trabajadores le apasiona y porque fue en esa central donde vio que todo conflicto, «por pequeño que pudiera parecer», tenía el respaldo de la CSI («No abandonan la lucha de nadie»).

Fue de las que se pasaron varias semanas acampada ante el Ayuntamiento de Avilés en aquella revolucionaria primavera de 2011, la del 15M. En aquel Parche que gritaba «Democracia Real Ya» se encontraban las principales caras del incipiente Podemos Avilés: David Salcines (que fue portavoz municipal bajo la marca local Somos), Primi Abella (concejal durante los últimos dos mandatos), David García (actual portavoz de la formación morada en Avilés) y su gran amiga Elena. Junto a todos ellos comenzó a participar en Podemos, una colaboración que se estrechó en la campaña de 2015, en la que se encargó del área de feminismo. En la formación morada encontró «esa frescura que se rebelaba contra el bipartidismo», «una generación joven, con trabajos precarios, que tenía ilusión por poder cambiar las cosas».

Fue Tania González la que la reclutó para aquel experimento que fue en 2019 Cambia Avilés (CA), una confluencia local entre Podemos e Izquierda Unida (IU) que logró salir adelante pese a los obstáculos que ambas formaciones se encontraron por el camino. Esa alianza no consiguió el objetivo de arrebatar el gobierno a los socialistas pero se convirtió en la primera fuerza de la oposición con sus cinco concejales. La quinta era Sara.

Con lo que no contaba la asesora jurídica de la UCE era con que pasaría a ser la primera. El abandono de la política de la líder de Podemos Avilés en marzo de 2022 acabó aupándola a la portavocía del grupo y a tener que dejar a un lado su profesión, como edil liderada, para volcarse de lleno en el Ayuntamiento. Asumió con vértigo la responsabilidad de convertirse en la voz del equipo, pero la llevó lo mejor de lo esperado porque se sintió muy arropada, tanto por ambas formaciones como por su entorno. Hizo tándem con Agustín Medina, su «compañero del alma». «A cabezones no nos gana nadie», asevera con esa sonrisa perpetua que se ha ganado la simpatía de toda la Corporación. Porque ni en las filas enemigas hay malas palabras sobre esta joven que lleva el diálogo y la defensa de las injusticias por bandera.

No se acostumbra a verse en el periódico y en las pancartas («Sigo considerando que no soy una profesional de la política»), porque «poner la cara da un poco de impresión». Pero fuerza e ilusión tiene de sobra y ella es de esas personas que no abandona al barco, por fuerte que sea la marejada.

El tiempo libre ha pasado a convertirse para ella en un auténtico lujo, de ahí que la joven Sara deportista tenga que hacer ahora encaje de bolillos para poder escaparse a la piscina al menos un día a la semana o para enchufarse los articulares y caminar. De su personalidad destaca la «fortaleza», porque es de esas personas que van con todo, y su punto débil mirar poco para ella y estar siempre para lo demás. ¿Debilidad o fortaleza? Juzgue el lector.