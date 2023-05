"En estos 40 años, el PSOE ha generado miedo y dependencia de un gobierno opaco para Avilés"

La candidata del PP a la alcaldía de Avilés, Esther Llamazares (Oviedo, 1970) se presenta en Instagram como "empresaria, madre y enamorada de mi ciudad". Familiarizada con las técnicas de marketing se "vende" asociando su imagen al hastag #OtroAvilesEsPosible. Y para eso se presenta a las elecciones del 28M: para darle la vuelta a Avilés como si fuese un calcetín. Ya lo intentó en 2019, pero aquella vez –con un PP avilesino hecho trizas y Ciudadanos y Vox compitiendo por el pastel de votos– todo se quedó en amago: 5.621 sufragios, apenas 500 más que los "naranjas" y a más de 8.000 del PSOE, el ganador.

–Su balance del mandato.

–Fue complejo por el impacto de la pandemia de covid, salvado para el gobierno socialista a nivel de iniciativas políticas gracias a los fondos europeos y demostrativo de que el supuesto modelo de ciudad que pregona el PSOE solo lo entienden ellos. Avilés tiene muchas vías de agua y quienes han llevado el timón del barco, aparte de creerse los dueños de la ciudad, no han sabido gestionar ni una sola de las patatas calientes.

–¿Y en clave interna de su grupo?

–Como nota pongo 15 sobre 10, otra cosa es la valoración externa que haya tenido nuestro trabajo. Pusimos esfuerzo y abordamos todos los temas que juzgamos importantes.

–El centro-derecha avilesino vuelve a concurrir a las elecciones locales disperso, ¿qué lectura hace de esta atomización?

–Respeto todas las ofertas electorales, pero no me gusta que se tome el pelo a los ciudadanos. Ciudadanos no ha hecho oposición y ahora se envuelve en la bandera de los "defensores de Avilés"; algunos de sus ex concejales se presentan en la lista de otro partido... En fin.

–¿Qué diferencia al PP del resto de opciones de centro-derecha?

–Las personas que integran la candidatura, la filosofía de ciudad, los planes de cambio que proponemos, nuestra creencia en la participación ciudadana y que en el PP tenemos nuestra profesión y a ella volveremos cuando pase esta etapa de nuestras vidas.

–Hablemos de sus preferencias para pactar gobierno si llega el caso.

–En el PP trabajamos para una mayoría absoluta.

–¿Pero y si no la logran?

–Los ciudadanos decidirán y en función de lo que digan decidiremos qué hacer.

–¡Qué evasiva la veo! Pero si hasta la candidata de Vox le ha tendido la mano "para lo que haga falta"...

–Somos un partido de talante dialogante, pero salimos a ganar.

–¿Qué dice del PP de Avilés que durante más de 40 años siempre haya gobernado el PSOE, salvo un paréntesis de cuatro años?

–Dice que todos los grupos que han pasado por el Ayuntamiento son corresponsables de esa concentración de poder y que existe una tupida red clientelar socialista; también han influido las divisiones, los personalismos...

–Hecho el diagnóstico, ¿cómo se cura eso?

–Construyendo un partido comprometido con gente que se deje la piel. Estos cuatro años nos han servido para afinar y saber qué medidas tenemos que aplicar: hemos construido, si me permite la expresión, un hospital y tenemos a los mejores especialistas.

–¿Todo lo que no sea ganar será un fracaso?

–Salgo a ganar, pero aceptaré la voluntad de los avilesinos sin entenderla como un fracaso si no nos es favorable. Desde la oposición también se puede trabajar mucho y bien.

–¿Llegará a Avilés el "efecto Canga"?

–Estoy absolutamente convencida que sí, tras estos meses trabajando a su lado. Un anexo del programa autonómico está dedicado específicamente a Avilés. Con Diego Canga en el Principado sí que seríamos la tercera ciudad de Asturias.

–¿Qué cambios rápidos percibirían los avilesinos si el PP logra gobernar?

–Recuperarían la ilusión, esa que ahora no hay porque lo cubre todo la bruma de la tristeza. Implementaríamos medidas transformadoras e ilusionantes, como el compromiso de llevar a cabo a cien días vista un plan de choque pensado para estimular el comercio.

–La relajación fiscal está en el ADN del PP, ¿también en Avilés?

–Es algo que evaluaremos porque constituye una herramienta de nuestro plan para darle la vuelta a Avilés. Me explico: los incentivos fiscales son palancas para la inversión de las pymes y los autónomos. Otra cosa que se va a acabar es la obsesión por sancionar todo lo que se mueve.

–Diego Canga dejó sin responder, a preguntas de este diario, cuál es su idea sobre la comarcalización. ¿Usted sabría decirme?

–Asturias está organizada con un determinado modelo territorial que no es fácil cambiar, Pero lo que no es de recibo es que no se trabaje colaborativamente con los concejos cercanos ni se haya intentado avanzar en esa materia.

–¿Qué haría para impulsar el Niemeyer?

–Es uno de los asuntos que va en el anexo del programa de Canga. Hay que dotarlo presupuestariamente para que haga honor a su condición de internacional. El Niemeyer no se hizo para ser un cine o albergar festivales de reguetón, sino para albergar grandes eventos.

–Si llega a ser Alcaldesa le tocará hablar con el Real Avilés sobre el futuro del Suárez Puerta y el apoyo al club. ¿Jugará a la defensiva o al ataque?

–Lo primero que quiero es conocer la situación real de las relaciones con el Real Avilés, porque el PSOE ha sido opaco. En segundo término, creo que no se puede tener ese campo de fútbol en medio de la ciudad en su actual estado y claramente desaprovechado. Creo que es obligado escuchar a la parte privada, lo que quiere hacer y cómo. Y en función de todo eso, tratar de apoyar al club porque el Real Avilés puede ser un gran revulsivo de Avilés.

–¿Qué opina del escudo social que ha desplegado Avilés para –y cito palabras de la Alcaldesa socialista– "no dejar a nadie atrás"?

–De eso también queremos saber: saber la situación real de las necesidades sociales, saber de la cronicidad de los problemas, saber cuánta población necesita ayuda y qué perfiles tiene... Y necesitamos saber porque intervenir sin saber es dar palos de ciego. Yo prefiero hablar de bienestar social, porque eso es lo que perseguiremos. En general creo que se dan muchas ayudas, pero en demasiados caos lo que hacen es perpetuar la miseria por el equivocado enfoque y la falta de análisis en su gestión.

–¿Qué se puede hacer desde el Ayuntamiento para atraer nuevas empresas?

–Se necesitan planes de verdad, no ocurrencias tipo Mesa de la Industria; abrir una oficina de captación de inversiones con profesionales especializados en esa tarea, hacer ofertas atractivas de suelo y demás condiciones que busca una empresa y proporcionar un entorno de calidad para vivir. Es decir, medidas transversales que implican a más de un área municipal.

–¿Por qué hay que votarla a usted?

–Ofrecemos un compromiso férreo para cambiar la forma de gobernar Avilés. Porque 40 años dirigiendo (el PSOE) esta ciudad, dirigiendo la vida de los vecinos, creando chiringuitos que solo ellos tienen la capacidad de configurar y modelar, han generado miedo y dependencia de un Gobierno opaco.