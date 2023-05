Eloy Alonso es el candidato del PP a la Alcaldía de Castrillón. Lleva cuatro años en la oposición a pesar de haber ganado las elecciones municipales en 2019, pero no pudo gobernar debido al pacto que llevó al tripartito de izquierdas al poder. Con una amplia formación (obtuvo el Grado Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural tras haberse graduado previamente en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, y tras haber finalizado anteriormente la Ingeniería Técnica Forestal con especialidad en Explotaciones Forestales, siempre por la Universidad de Oviedo, con Premio Fin de Carrera en este último caso, y Premio Nacional Fin de Carrera en el Área de Ingeniería y Arquitectura, otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tanto en la Ingeniería como en el Grado), desarrolla su labor profesional como funcionario del Principado de Asturias. Comprometido con su municipio, se presenta nuevamente a las elecciones del próximo 28 de mayo con ganas, con ilusión y con mucha responsabilidad.

–¿Qué se juega Castrillón este 28 de mayo?

–Se juega el bienestar de sus vecinos. Tenemos un municipio con un gran potencial, pero que se encuentra lastrado por un gobierno sectario y autoritario, acomodado desde hace ya 16 años, y por tanto desgastado y falto de energía.

–¿Qué ofrece su candidatura que no ofrezca el actual gobierno?

–Lo más importante que ofrecemos es la accesibilidad. La cercanía a la gente, la escucha activa y una forma de trabajar muy diferente a la que hay actualmente, ya que nosotros lo haremos siempre desde la humildad y el convencimiento de que estamos para servir a todos los vecinos, con independencia de la ideología de cada uno.

–¿Cuál es el principal problema de Castrillón?

–Hay muchas cosas mejorables, pero nosotros llevamos tiempo observando que la base es el funcionamiento del propio Ayuntamiento. Si eso falla, como ocurre en Castrillón, que está enquistado funcionalmente, todo lo demás fallará. Necesitamos que la administración sea más accesible, hay que desatascar el Ayuntamiento, hacerlo más ágil. Los vecinos tienen que encontrar soluciones cuando van al consistorio, y no puede ser que los problemas se hagan más grandes, lo que debemos hacer es ayudarles a resolverlos.

–¿Cómo se puede lograr eso?

–Lo primero que debemos diseñar es una hoja de ruta. Ya la tenemos trazada: es nuestro Plan de Accesibilidad y Atención al Ciudadano. La clave es que seamos eficaces, y para ello reorganizaremos servicios, simplificaremos trámites y procedimientos, crearemos una ventanilla única, eliminaremos la cita previa obligatoria y toda una serie de medidas que tienen como objetivo final ofrecer al ciudadano la atención que merece.

–Nos consta que ha habido problemas con los empleados municipales, ¿qué ha ocurrido?

–Sí, así es. Hay un profundo malestar entre los trabajadores municipales y ha tenido lugar una auténtica desbandada de funcionarios que se han ido a otros Ayuntamientos en cuanto han podido, ha habido bajas y una situación general que desencadena atascos de cientos de licencias en la oficina técnica, licitaciones fallidas, prórrogas eternas de contratos, pérdida de subvenciones, etc.

–En el debate entre candidatos de las diferentes fuerzas políticas celebrado en Castrillón, hubo mucha tensión a la hora de tocar el punto de los impuestos, ¿sigue afirmando que los bajará si llega a gobernar?

–Por supuesto. Como hemos defendido en infinidad de ocasiones, y como se puede comprobar, año tras año sobran millones de euros al liquidar el presupuesto, y nuestro objetivo es bajarlos, siempre, por supuesto, garantizando la sostenibilidad de las cuentas públicas, y dentro de un marco de estabilidad presupuestaria. Bajar impuestos es posible.

–¿Qué reclaman los emprendedores en su municipio?

–Muy pocas cosas, la verdad, y muy sensatas todas. Que les dejen trabajar sin tantas trabas, que las licencias lleguen en plazos razonables, y demandan suelo empresarial, una petición a la que damos respuesta en nuestro programa. Ofrecemos la creación de suelo para estos fines (empresariales en general y logísticos en particular) en el entorno del aeropuerto.

–El urbanismo suele ser una de las cuestiones más controvertidas, ¿cómo lo afrontarían desde el Ayuntamiento si llegan a gobernar?

–Hay varias líneas de actuación previstas. Entre ellas, en Salinas reordenaremos el entorno de la iglesia y del antiguo instituto, desarrollaremos un plan de mejora y mantenimiento de calles, poniendo especial atención a la iluminación. En Raíces también revisaremos la iluminación y mejoraremos en especial la calle Juan de Austria. En Piedras Blancas pondremos especial atención en los accesos a los centros escolares, que son puntos negros actualmente tanto para el peatón como para el tráfico rodado.

–Han presumido en varias ocasiones de su candidato a la Presidencia del Principado de Asturias, Diego Canga, y de la cercanía de este con su municipio, ¿se mantendría ese vínculo si Canga llega a presidente?

–Sin duda. No solo se mantendría, sino que se potenciaría. Es una persona brillante, muy competente, con una capacidad de trabajo abrumadora, que se ha empapado de Asturias y de las necesidades actuales y reales que tenemos todos los asturianos en general, y los castrillonenses en particular, y su posición al frente del gobierno regional sería un activo valiosísimo para el ayuntamiento de Castrillón con nosotros en la alcaldía. Su compromiso es firme, y nuestra confianza en él, plena. Haríamos un buen tándem.

–¿Por qué Castrillón necesita un cambio?

–Quien vive en Castrillón lo sabe y quien se ha acercado lo ha visto. Llevamos un periodo demasiado largo en el que el gobierno ha estado en las mismas manos, y eso no es sano. Las instituciones necesitan renovación, hace falta abrir las ventanas y que entre aire fresco. Hacen falta nuevas ideas, nuevos gestores, caras nuevas. Hace falta ilusión y energía positiva. Nosotros lo tenemos. Me he rodeado de un equipo de personas serias, responsables, comprometidas, que van a trabajar por y para Castrillón. Confío en que los vecinos nos den, nunca mejor dicho, un voto de confianza, y nos dejen demostrar nuestra valía.