"En Avilés no conocí nunca a una persona cobarde", subraya Fernández Huerga (PSOE)

"En Avilés no conocí nunca a una persona cobarde". Esto lo dijo ayer Luis Ramón Fernández Huerga, el secretario general del PSOE de Avilés, al término de su intervención en el salón de actos de La Curtidora. Y dijo esto porque Esther Llamazares, la candidata del PP, había asegurado el otro día todo lo contrario, o sea, que el PSOE había "generado miedo" en la ciudad de Avilés. Llamazares –o más bien sus diagnósticos de campaña– fue, en cierto modo, protagonista del discurso del candidato número 9 de los socialistas en la circunscripción central. Pero no sólo ella. También Vox: "El PP y Vox tienen una relación difícil con la verdad", determinó Huerga.

El mítin de ayer tarde sirvió para presentar a Aida Vázquez –presidenta de Comver– como la "más joven" de la lista socialista. Ella fue la que abrió el turno de palabras y confesó cómo, a sus veinte años, se convirtió en candidata. Mariví Monteserín, la cabeza de lista y la que cerró las intervenciones del último acto público de los socialistas avilesinos en esta campaña electoral, explicó que la presencia de Vázquez obedece a una manera que tienen los socialistas de conformar sus listas, uniendo "experiencia, conocimiento de la vida y la juventud". Para Monteserín este el mejor método "porque ha dado resultados" óptimos a lo largo de todos estos años.

Esto –los años socialistas en Avilés– también salió en el discurso de Fernández Huerga. "En realidad no son cuarenta como dice la derecha. Se olvidan de cuatro, pero no me extraña que se quieran olvidar de ellos", destacó el secretario general del partido en referencia a la etapa en que Agustín González presidió el Ayuntamiento de Avilés (entre 1995 y 1999).

Mariví Monteserín optó por resumir las promesas electorales de los socialistas (las han llamado "hitos" porque, dijo Monteserín, "son la marca de piedra de una cosa"). Dijo: "Todas nuestras propuestas son solventes porque tenemos presupuestos para llevarlas a cabo", dijo. Y lo cuantificó: "21 millones" procedentes de los fondos europeos.

Y pasó a desentreñar el camino de trabajo que pretende emprender a partir del próximo lunes. Y obró de esta manera en contraposición, según su criterio, a los planes de PP y Vox. Dijo Fernández Huerga: "Lo único que ha quedado patente de los cuatro debates en que han participado es que pretenden hacer un diagnóstico de cómo está la ciudad a partir del lunes. Han estado cuatro años en el Ayuntamiento y no les ha dado tiempo", recalcó.

La propuesta estrella de los socialistas será la Manzana del Talento y el Emprendimiento de Valliniello que será "la cuarta columna" que va a sustentar "la ciudad mejor" que los socialistas defienden. (Las otras tres son La Curtidora, la Manzana de la Innovación y el Parque Científico y Tecnológico). "Lo único que prometió Llamazares es crear 100 empresas en los próximos cuatro años. Aquí, en esta casa [La Curtidora], se crean 91 cada año", apuntó Fernández Huerga. Esta Manzana del Talento comenzará en octubre, cuando está prevista la firma de un convenio entre el Ayuntamiento, el Principado, Sepides y la Universidad de Oviedo.

Lo del "miedo" a los socialistas que asegura Llamazares que recorre la ciudad fue un asunto que fue y vino en el mítin de ayer . "¿Los socialistas dirigimos vuestra vida?", preguntó Huerga al público.