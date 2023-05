Bob Dylan entra en campaña en Avilés

Bob Dylan, el premio Nobel de Minesota de 2016, ya debe de saber que donde mejor se celebra su cumpleaños es en Avilés. Y debe de saberlo porque unos cuantos músicos comandados por el promotor Béznar Arias llevan dieciséis años festejando sus cumpleaños públicamente cada doce meses. Desde su sexagésimo cuarto aniversario: una fiesta que sólo interrumpió el covid, porque no el tiempo.

Los cantantes Eduardo Herrero y Jorge Otero fueron ayer los protagonistas de un concierto acústico en honor al premio Nobel de Literatura que el miércoles cumplió los 82. Lo hicieron detrás de unas letronas y junto a tres mesas petitorias de votos: la de Avilés en Marcha, la del PP y la de Foro.

Otero comenzó con "I want you" y continuó con un pequeño recital en el que aceptaba peticiones de canciones, pero no de votos. Todo esto, con el personal detenido para recordar al autor de Minesota, para aceptar los "flyers" de los partidos o, simplemente, porque iban de La Cámara a Rivero y en el medio estaban los dos músicos, ambos de larga trayectoria dylanita, ambos fijos de la celebración que hace dieciséis años comenzó en un Club de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés y que, desde entonces ha vivido un montón de vidas distintas. Mañana (20.00 horas) la Factoría Cultural acoge el gran concierto de cierre. Los "Inmaculate Fools" encabezan el cartel.