– Las elecciones autonómicas y municipales se celebran el próximo domingo ¿Qué expectativas tiene?

–Soy muy consciente de que es una apuesta difícil. Recibimos ataques, hay quienes nos dan por muertos, incluso a otros les gustaría que lo estuviéramos y que ni nos presentáramos, pero mal que les pese, el espacio político de centro en Avilés lo ocupa Ciudadanos y son muchos los vecinos que quieren que siga teniendo representación en el Ayuntamiento. Por tanto, estoy convencido de que todo lo que pueda pasar el día 28, solo podrá ser bueno para Avilés y para Ciudadanos.

–¿Qué valoración hace de su campaña electoral, y qué aporta usted cómo candidato?

–Estamos muy contentos de la campaña que hemos realizado: discreta, humilde, honesta. Creo que hemos conectado con la ciudadanía y comunicado bien nuestro mensaje, con propuestas en las que hablamos de Avilés y su comarca. Lo que demuestra que nos tomamos en serio a los avilesinos, que somos coherentes, que seguimos muy vivos y que representamos a una opción política de consenso, pero a la vez crítica, exigente y alejada del extremismo.

En cuanto a lo que yo pueda aportar como candidato, he de decirle que esta es mi ciudad, la siento, la disfruto y también sufro por ella. Algo que creo haber demostrado en la última legislatura, en la que he sido diputado en la Junta General del Principado, y desde dónde he revindicado, continuamente, soluciones a los problemas de Avilés.

–¿Cómo ve Avilés, y qué balance hace de este mandato que expira?

–Me gustaría poder decir que Avilés es una ciudad moderna, dinámica, diversa, pero a mi ciudad, dónde vivo y crecen mis hijos, la veo envejecida, apática y sin ilusión. Avilés, pierde peso político y población.

Y qué casualidad que aquí lleve gobernando décadas el mismo partido. Un gobierno que se rige por la inercia, que carece de ambición, que es burócrata, conformista. En definitiva, una suerte de continuismo que impide que la ciudad salga de su letargo y enquistamiento.

En Ciudadanos estamos convencidos que Avilés necesita un revulsivo, un cambio; dejar atrás el pasado para empezar a pensar en el futuro. Y sobre todo, que el Avilés que imaginamos y que llevan años prometiéndonos, deje de ser un sueño para convertirse en realidad.

–¿Cuáles son sus principales propuestas para Avilés?

–Nuestro principal objetivo es frenar la sangría demográfica que sufrimos. Es urgente poner en marcha políticas que ayuden a fijar población. Para ello, Avilés tiene que convertirse en una ciudad apetecible para vivir y trabajar. Cómoda, rodeada de un entorno verde, atractivo y sostenible, donde nuestros hijos crezcan con la atención que necesitan y nuestros mayores también.

Somos el partido de las familias, de cualquier clase, de todas. Por eso proponemos un "cheque concilia" para ayudar a las familias a conciliar entre el trabajo, incluso también el ocio, y el cuidado de los menores.

Además, necesitamos reactivar el comercio en la ciudad. Una ciudad sin efervescencia comercial es una ciudad muerta. Debemos ser capaces de impulsar un "pacto por el comercio", mejorar en digitalización y comunicación con el consumidor.

Y algo que me gusta destacar, proponemos un plan de mejora de las entradas de la ciudad. Algo que en 35 años de gobiernos socialistas han sido incapaces de ejecutar.

–Por último, ¿Qué les diría a los avilesinos para que den su voto a Ciudadanos?

–Si quieren que continúe el éxodo de jóvenes, no voten a Ciudadanos; si quieren que la pirámide poblacional se siga estrechando y continuemos perdiendo población, no voten a Ciudadanos; si quieren que sigamos sin el soterramiento de las vías, sin la arteria del puerto, no voten a Ciudadanos. Para todo eso ya tienen al PSOE y al PP, para que todo siga igual.

Ahora bien, si son y quieren ver en el gobierno a personas sensatas, honestas, leales a sus principios. Si son o se sienten de centro voten a un partido sensato, honesto, leal a sus principios liberales. ¡Voten a Ciudadanos!