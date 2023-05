La comarca se divide entre las victorias de PP y PSOE y los independientes en Soto

Ya está todo el pescado vendido y ha llegado la jornada de reflexión a la comarca avilesina. Los partidos de los municipios de Castrillón, Corvera, Gozón, Soto del Barco e Illas han cerrado dos semanas de intensa campaña para intentar convencer a sus electores. En total, entre los cinco concejos suman 45.342 personas con derecho a voto en una comarca en la que actualmente existen cuatro mayorías absolutas, dos del PSOE, una del CISB y otra de IU. Solo en Castrillón existe un gobierno de coalición de IU, PSOE y Podemos. Pero todo cambiará a partir del próximo domingo, al menos, porque Podemos no ha presentado candidatura.

Los cuatro grupos con mayoría absoluta (PSOE de Corvera –con 14 de 17 ediles–, PSOE de Gozón –con 10 de 17–, CISB de Soto del Barco –con 6 de 11– e IU de Illas –7 de nueve concejales–) esperan si no revalidar sus resultados de 2019, al menos, seguir manteniendo el bastón de mando del concejo.

En Castrillón, el partido más votado en 2019 fue el PP, sin embargo, la unión de IU, PSOE y Podemos –con la candidata de la coalición, Yasmina Triguero al frente–, impidió el gobierno popular que no consiguió sumar con Vox y Ciudadanos al alcanzar diez de los once asientos que marcan la mayoría en ese municipio. La formación naranja no presenta lista pero sí Foro, que aspira entrar en salón de Plenos y recuperar la fuerza de mandatos pasados. En total, cinco partidos concurren a las elecciones municipales en Castrillón, un concejo con 18.754 personas en el censo electoral. Así las cosas y dado que el bloque de la izquierda obtuvo 11 asientos y el de la derecha 10 en 2019, el resultado resulta una incógnita. El PSOE repite con Iván López de candidato, el PP hace lo propio con Eloy Alonso, Rafael González es el número 1 de Vox y Antidio José Rodríguez es el de Foro Asturias.

En Corvera, el PSOE goza de una amplia mayoría absoluta con un 69,93% de los sufragios en 2019. Un cataclismo impediría que los socialistas siguieran gobernando con Iván Fernández al frente. Los 13.292 electores de Corvera podrán elegir entre cinco listas (PSOE, PP IU, Somos y Vox, que concurre por primera vez). El PP presenta a Alejandro Méndez, nuevo en estas lides, como Marisa Rodríguez, que ya fue edil de IU pero nunca candidata. El que sí repite por tercera vez es Rogelio Crespo con Somos. Diana García es la candidata de Vox.

En Gozón concurren cuatro listas. Los socialistas también obtuvieron mayoría con diez ediles en 2019. Repiten con Jorge Suárez al frente y confían en recuperar la confianza de su electorado. El PP llega con Ramón Braña con aires renovados y aspira a todo; IU presenta a César Fidalgo con una candidatura nueva y Vox, con Teo Pozo, otro tanto de lo mismo. Todos para intentar convencer a 8.993 electores.

Soto del Barco es el municipio con mayor número listas electorales de la comarca, seis, frente a las diez de Avilés y es el segundo más pequeño, tras Illas, con 3.381 electores. El partido del gobierno, la CISB de Jaime Menéndez Corrales presenta ahora a otro Jaime, Jimi Pérez Lorente y con la misma intención, recuperar la mayoría. El PSOE llega con fuerza con Omar Suárez mientras el PP renueva la cabeza de lista, Beatriz Granda. IU presenta a Miguel Ángel Jesús López. Estas elecciones contarán con dos nuevas opciones, Vox y una agrupación de electores, "San Juan de La Arena, sí" con José Luis García y Jaime Luis Fernández al frente, respectivamente.

En Illas, Alberto Tirador, candidato de IU gobierna con holgadas mayorías absolutas desde 2007 en un municipio con 922 electores. Es el de menor extensión de la comarca, y también aspiran a gobernar PP y PSOE. José María Álvarez González encabeza la lista de los populares y María José Belda, la de los socialistas. Actualmente, el PP cuenta con dos ediles y el PSOE, ninguno.