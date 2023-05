Corvera tendrá un parking público en el solar de la calle Estebanina

El Ayuntamiento de Corvera ha alcanzado un acuerdo con la propiedad del solar de la calle Estebanina que permitirá su debida adecuación como aparcamiento con capacidad para 30 vehículos, de uso libre y gratuito.

"Se trata de un solar que ya usa la gente para aparcar, pero en precario, ya que no está preparado para ello. El Ayuntamiento no podía actuar en él, ni siquiera adecuar la entrada, porque no es de propiedad municipal, así que agradecemos la predisposición de la propiedad para llegar a un acuerdo y ceder su uso que con el visto bueno de los servicios jurídicos del Ayuntamiento permiten su adecuación", señaló el alcalde de Corvera, Iván Fernández.

"Mejoraremos la entrada, el alumbrado y limpiaremos. Además, adecentaremos el firme con la previsión no obstante de asfaltar por el verano", abundó el regidor al respecto de la intervención prevista para este solar.

Iván Fernández remarcó asimismo en una visita a la zona: "Demostraremos con hechos que la política está para dialogar y llegar a soluciones donde hay problemas. Con ello gana Corvera y sus vecinos. Gracias a esta actuación, se podrá seguir aparcando en ese solar, pero con mejores condiciones, lo que aliviará en parte los problemas de aparcamiento de la zona", añadió.

El solar se encuentra en el ámbito de Quintanas de Chacón. Al respecto Iván Fernández aseguró que "en el futuro buscaremos una solución viable para el desarrollo de esta zona, que no se ha podido desarrollar en los últimos 30 años. Está claro que hay que encontrar soluciones para que el problema no persista otras tres décadas".