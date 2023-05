Weatherill: "Dylan se convirtió en una especie de modelo para mí"

"Descubrí a Bob Dylan en los años 60, cuando lo escuché por primera vez en la radio. Creo que el primer disco que escuché fue ‘The Times They Are a-Changin’in’. Se convirtió en una especie de modelo de lo que quería hacer con mi vida: ser cantante, tocar la guitarra, escribir canciones. Bob es el Rey, los demás, sólo príncipes". El que habla es Kevin Weatherill, el líder de "Inmaculate fools" y el cabeza de cartel del concierto de cierre del festival "Avilés, ciudad dylanita", esta tarde (20.00 horas) en la Factoría Cultural. Las entradas están a 10 euros.

Weatherill, que es británico, aunque hace años se estableció en Galicia, confiesa que la influencia de Dylan en su vida es absoluta: "Cada vez que escribo una canción, Bob está en mi hombro susurrándome al oído: ‘Puedes hacerlo mejor’". Además, añade: prefiere al músico sobre el letrista –aunque tenga el Premio Nobel o el Princesa de Asturias de las Letras– "La música buena no "trata de premios, trata de temperatura emocional, de mover a las personas de alguna manera".

Al líder de los "Inmaculate Fools" –cuarenta años intermitentes en la escena– les gusta hablar de su trabajo porque, desde luego, lo siente "muy suyo": "Siempre fue mi proyecto, he pasado mi vida perfeccionando mi oficio y me acerco a mi música de la misma manera que siempre lo he hecho. Por supuesto, he tenido ayuda en el camino con algunos músicos increíbles, pero siempre estoy conduciendo el tren". Y esto es así, reconoce el músico, porque hacer música le hace feliz. "Me encanta todo lo relacionado con el negocio de la música. Trato de no vivir en el pasado, siempre estoy mirando hacia la próxima canción".