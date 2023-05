El hard rock de "Hamlet" será cabeza de cartel en el festival "Rockvera" el 2 de septiembre

"Hamlet" es uno de los referentes del hard rock en castellano desde hace décadas. La banda liderada por Molly, su vocalista, encabezará el cartel del festival "Rockvera" del próximo 2 de septiembre, una cita que crece año tras año. El Llar de Las Vegas será el escenario de un festival que cuenta con otras tres bandas ya confirmadas. A "Hamlet" se suma la presencia de los madrileños "Easy Rider", una de las referencias del heavy metal que recientemente, en 2020, incorporó una voz femenina a sus filas, la de Dess Díaz y en la que continúan desde finales del siglo pasado Javier Villanueva a la guitarra, Daniel Castellanos a las otras seis cuerdas y José Villanueva, al bajo. El batería, José Roldán, también se sumó en 2020.

Los asturianos "Sound of Silence" hacen metal extremo y en el escenario son una apisonadora musical que podrá escucharse en la próxima edición del "Rockvera", que organiza desde hace años la asociación "Monorock" y que en 2022 reunió a bandas de primera línea en Asturias como "Mala Reputación" o una sesión vermú con "Tribute against the Machine" que fue el único que tocó en los exteriores del centro cultural corverano.

Los últimos artistas confirmados hasta la fecha son los también asturianos "Gatos de Chernobyl", una nueva propuesta de rock joven que formará parte de este asentado festival gratuito que llena cada primer fin de semana de septiembre El Llar de Las Vegas, como anticipo a las fiestas populares de Corvera, que suelen desarrollarse el siguiente fin de semana en la cuesta de Los Campos.