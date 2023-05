"El concejo pedía un cambio, y no es un eslogan. La gente vio en el PP una candidatura seria que venía a trabajar por el concejo y no vamos a defraudar a los ciudadanos", fueron las primeras palabras del ganador de las elecciones municipales de ayer en Castrillón, Eloy Alonso Prieto, del PP.

Los resultados dan al PP, con el 40,67 por ciento de los votos emitidos, 9 de los 21 concejales de la Corporación –2 más que en 2019– y a Vox 2 ediles, uno más de los que consiguió hace cuatro años con el 10,88 por ciento de los votos. Los dos partidos de la derecha obtendrían la mayoría absoluta (11 ediles). IU con el 23,66 por ciento del voto emitido, y el PSOE, con el 21,95 por ciento, mantienen 5 concejales cada uno. Con estos resultados, la derecha arrebata el gobierno local a la izquierda, al tripartito de IU, PSOE y Podemos.

Eloy Alonso, podría ser el próximo alcalde castrillonense. Desde las primeras elecciones democráticas de 1979, sólo José María León Pérez del PP logró la Alcaldía durante ocho años alternos. De los nueve concejales del PP, repiten los siete que formaron parte de la Corporación saliente y, se incorporan Marian González-Carbajal y Rosa María Rubio.

De los cinco concejales de IU , cuatro formaron parte de la última Corporación y se incorpora en el número tres la exdiputada autonómica Noemí Martín. De los cinco concejales del PSOE, solo el candidato a la Alcaldía, Iván López, que fue portavoz municipal en el último mandato, mantiene el acta de concejal, los cuatro restantes se estrenan en la lista.

Los dos concejales de Vox también llegan por primera vez al salón de Pleno castrillonense: Rafael González y José Jorge Anes. Vox se estrenó en la Corporación castrillonense en las elecciones municipales de 2019 con un concejal. De la Corporación anterior formaron parte también dos ediles de Ciudadanos y una de Podemos. Ambas formaciones políticas no presentaron candidaturas en estos comicios. Además de los cuatro partidos que han conseguido representación municipal, presentó candidatura, Foro Asturias, que obtuvo el uno por ciento de los votos emitidos ayer.

El censo en Castrillón es de 18.756 votantes de los que participaron el 65,83 por ciento de los que el 1,86 votaron en blanco y el 1,19 por ciento emitió el voto nulo. La abstención fue del 34,16 por ciento.

Eloy Alonso ya lideró la lista de los populares en 2017 y fue entonces el partido más votado con siete concejales. "Voy a hablar con todos los grupos, no voy a hacer lo mismo que nos hicieron a nosotros hace cuatro años. No nos cerraremos a hablar con ningún grupo pero nos gustaría gobernar en solitario", afirmó el líder del PP castrillonense.

La izquierda mantuvo el poder en Castrillón durante los últimos 16 años. IU, que superó en ese tiempo al PSOE en votos y que pacto gobiernos de coalición con los socialistas, tuvo en las manos de Ángela Vallina primero y desde 2014 en las de Yasmina Triguero, el bastón de mando.

"Sabíamos que las elecciones iban a ser muy ajustadas y se confirma el vuelco. Somos conscientes de la ola de derechización", señaló Triguero. La Alcaldesa en funciones admitió que "quizás en algún momento" no hubo conexión en el gobierno de coalición, no obstante afirmó que los resultados "no hacen honor al trabajo que hemos realizado en estos cuatro años". "Ahora nos toca ir a trabajar a la oposición", concluyó la alcaldesa.