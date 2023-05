El PP duplica sus ediles en Avilés, al pasar de cuatro a nueve, y queda a solo uno del PSOE

El PP de Avilés logró ayer un enorme triunfo aunque no ganara las elecciones. En cuatro años ha conseguido más que duplicar el número de concejales, al pasar de 4 a 9 ediles. La candidata, Esther Llamazares, se mostró ayer "muy satisfecha" con el resultado alcanzado, y felicitó al PSOE por haber ganado las elecciones –con solo un edil más–, aunque añadió: "El resultado electoral dice que el PSOE no debería haber ganado", en referencia a los votos otorgados a otros partidos que no han obtenido representación y que, en su opinión, le habría dado la alcaldía a los populares.

El escrutinio arrojó 11.545 votos para el PP de Avilés, el 30,55%. Fueron 943 menos que el PSOE (12.488). Muy lejos quedaron Cambia Avilés (4.958), y Vox (4.713). Monteserín amarra la Alcaldía de Avilés y consigue frenar la gran subida de las derechas Llamazares siguió la mayor parte del recuento acompañada de su jefa de prensa, mientras el resto de compañeros de la lista electoral y del partido estaban distribuidos por los colegios electorales siguiendo el escrutinio mesa a mesa. La fiesta de fin de la carrera electoral estaba preparada en un céntrico hotel de la ciudad, a escasos metros del Ayuntamiento. Con los nervios contenidos, la mayor parte del tiempo Llamazares permaneció en la calle La Fruta, recibiendo saludos y ánimos de algunos viandantes. "Estamos muy ilusionados. La jornada electoral ha sido muy buena, pero aún es muy pronto. Nuestra apuesta es ganar las elecciones y son los avilesinos quienes deciden", aseguró a las 21.20 horas, cuando todavía los resultados que se iban conociendo eran muy incipientes. La candidata del PP a la alcaldía de Avilés se mostraba tranquila, y seguía los comentarios de los periodistas que, enganchados a los móviles, iban comentando los resultados por concejos y a nivel regional. Poco después de las 22.00 horas, y cuando ya empezaban a llegar miembros de la candidatura y afiliados del partido que habían estado en las mesas electorales, se celebró el éxito de Eloy Alonso en Castrillón. Hubo un momento en el que el PSOE y PP estuvieron empatados con nueve concejales cada uno. Y ahí sí los nervios ya estaban a flor de piel, aunque sin celebraciones. Emociones contenidas. Ya dentro del hotel, en el salón habilitado para la fiesta, se siguió el escrutinio por televisión, celebrando cada uno de los resultados favorables al PP en cualquier municipio del Principado y los avances que Diego Canga conseguía en su carrera hacia la presidencia del Gobierno regional. Los interventores y apoderados que habían estado en las mesas electorales iban llegando con cuentagotas, y relatando las distintas situaciones vividas durante la jornada electoral. Problemas con las papeletas, discusiones con los del PSOE en algunos casos. El escrutinio iba avanzando y de repente el PSOE logró el décimo concejal. Los resultados quedaron estancados en el 98% del recuento durante muchos, muchos minutos. "¿Qué pasa? ¿Por qué no avanza?", preguntó Llamazares. "Alguna mesa, que no cuadrarán y estarán volviendo a contar", le respondían. La candidata trataba de permanecer serena, siguiendo los resultados con el 100% escrutado del resto en muchos municipios, mientras aplaudía y comentaba las victorias obtenidas por compañeros de partido en otros concejos, y también los avances conseguidos en "feudos socialistas", como Corvera, donde el PP subió de un concejal a dos, y el PSOE perdió uno. Hasta que por fin se cerró en Avilés. Con el recuento definitivo, ya sonaron los aplausos y empezaron los abrazos y las felicitaciones a una Esther Llamazares emocionada. "Obviamente, nos habría gustado alcanzar la mayoría para gobernar, aunque sí estamos muy satisfechos porque el trabajo de estos cuatro años se ha reconocido", aseguró Llamazares. "Felicitar al PSOE por haber vuelto a ganar y lamentamos muchísimo que hemos pedido el voto útil y no ha sido así, porque se nos ha ido un concejal por el camino en estas minorías que finalmente tampoco van a tener representación y esto es una pena. Lo que sí dice el resultado electoral es que el PSOE no debería haber ganado. Estamos muy satisfechos porque pasamos de cuatro a nueve concejales y si veníamos haciendo una oposición seria y responsable, seguiremos trabajando por Avilés con mucho más equipo, muchas ganas y empiezan cuatro años interesantes para Avilés", aseguró en sus primeras declaraciones tras finalizar el escrutinio. La fiesta del PP empezaría a partir de ese momento. "Es un resultado muy positivo; si no hubiera sido por los que votaron a otros partidos que ni van a estar en el Ayuntamiento, hubiéramos ganado seguro", se comentaba entre los afiliados del partido que acudieron al hotel donde se había reservado para la ocasión. La satisfacción también era por el resultado obtenido en las elecciones regionales, donde el PP se quedó a solo dos diputados del PSOE. "Diego (Canga) tenía que tener la oportunidad de ganar la Presidencia, porque sería un gran presidente", aseguraba durante el escrutinio Esther Llamazares, que fue su jefa de campaña y trabajó codo con codo con Canga durante meses.