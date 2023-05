El PP gana en votos al PSOE en Gozón, que pierde su mayoría absoluta

El PP ha vuelto por sus fueros en Gozón. Ha ganado las elecciones y ha superado al PSOE en número de votos por primera vez en doce años. Eso sí, lo que no han logrado los populares es alcanzar una mayoría, lo que dificulta su gobierno.

El PSOE no solo no ha logrado mantener la mayoría absoluta de diez ediles sino que ha bajado tres concejales y se ha quedado en siete, los mismos que los ganadores de los comicios. Los socialistas han perdido 594 sufragios pasando de los 2.660 a los 2.066, sin embargo, el PP consiguió 1.204 más, de los 1.042 a los 2.246 y una subida de cuatro ediles. IU se mantiene con tres ediles pese a haber sumado más votos que en 2019 (1.117 frente a 1.035) y Vox se ha quedado fuera al no alcanzar el 5% de los sufragios.

"Estamos satisfechos, por pocos votos no conseguimos un octavo concejal, es un resultado muy satisfactorio para nosotros y estamos muy contentos del trabajo realizado", señaló Ramón Braña, el candidato del PP, momentos antes de celebrar la fiesta con sus compañeros de agrupación.

El candidato del PSOE y actual alcalde, Jorge Suárez, tenía el teléfono apagado y este periódico no pudo, tras varios intentos, recabar una valoración de los resultados electorales de su partido. César Fidalgo, cabeza de lista de IU, consideró que el resultado obtenido "fue positivo pero no para tirar cohetes". Teodoro Pozo, que encabezó la lista de Vox, defendió que la misión de su partido tras estos resultados "será sacar el partido adelante".