La Atlética encuentra el camino

La Atlética Avilesina se va de vacaciones. Tras disputar la fase de ascenso, en la que terminaron segundos por detrás del Mallorca, los pupilos de Juan Muñiz no se volverán a juntar hasta principios de agosto, cuando arranca la pretemporada. Pero, a pesar de no lograr la promoción, los avilesinos cierran su año con una sonrisa en la cara. "Para nosotros fue un orgullo ver que Avilés se volcó con nosotros", asegura Aitor Rodríguez, extremo de la Atlética, que a pesar del varapalo que supuso no ascender, se muestra contento porque "sabemos que este es el camino para hacer bien las cosas".

"En una fase de ascenso siempre juegas contra equipos muy buenos. Éramos conscientes de que era una misión muy complicada", reconoce Rodríguez. La Atlética es un "equipo de familia" y en frente tenían "equipos hechos a base de talonario", pero a pesar de que sobre el papel la empresa era complicada, el extremo revela que "jugar en casa nos subió la moral para intentar lograr el ascenso". "Al final quedamos segundos y dimos una buena imagen", explica el avilesino. El primer encuentro ante el Mallorca supuso un jarro de agua fría. "Fue un palo bastante gordo, porque perder el primer partido nos hacía depender de resultados para conseguir el objetivo", comenta el extremo, que lamenta que en la derrota ante el cuadro mallorquín "salimos un poco cagados y tuvimos mala suerte". A pesar de ello, los avilesinos solo perdieron de dos, pero, a la postre, ese resultado dio el ascenso al Mallorca. "En ese momento nos dimos cuenta que iba a ser muy complicado. Pero nos conjuramos para darlo todo en el resto de partidos, para que la gente que viniese a vernos disfrutase de buenos partidos", confiesa Rodríguez. A pesar del tropiezo inicial, La Magdalena se volcó con su equipo. "El ambiente que vivimos fue increíble. Ver las gradas con bombos, bocinas es algo que no se me va a olvidar", afirma el jugador de la Atlética, que asegura que ver ese apoyo fue un plus extra a la hora de salir a competir. "Lo más importante fue ver a la afición volcada con nuestro juego", señala Rodríguez, que no cree que el hecho de jugar en casa fuese una presión extra a la hora de saltar a la pista. "Sabíamos que en una fase de ascenso todo es muy complicado, pero jugar en casa no nos influyó negativamente. Todo lo contrario, nos dio fuerzas", indica. "Estamos contentos con la imagen mostrada. Al final, somos un equipo de colegas, y este año hemos visto que podemos pelear de tú a tú con los grandes", explica Rodríguez, contento con el camino que está tomando el equipo, el indicado para conseguir grandes cosas. "Después de la fase de ascenso hay mal sabor de boca, pero hemos hecho una gran temporada regular. No hay que quedarse con lo malo", destaca el extremo, que está deseando que pase el verano para volver a la pista y, porqué no, llevar a la Atlética Avilesina a División de Honor Plata.