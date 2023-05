La crisis demográfica en las urnas: la ciudad perdió 10.000 electores en los últimos 25 años

"La gente de Avilés vota en las municipales influida por lo nacional", destaca el sociólogo Arsenio Valbuena tras analizar los resultados políticos cosechados en las elecciones municipales entre 1999 y 2023. "El español medio, si es que existe una cosa así, vive en Avilés". O por lo menos vota. "El anhelo del español medio es el centro político. Si la izquierda es 0 y la derecha es 10, el español medio es 4,5, o sea, un centro que tira hacia la izquierda. Cuando se escora hacia la derecha –como cuando entró Foro en 2011– o hacia la izquierda, lo penaliza en la siguiente convocatoria", destaca Valbuena.

Y pone varios ejemplos: los atentados de los trenes de Madrid de 2004 se tradujeron en 2007, según su punto de vista, en la caída del Partido Popular (pasó de haber ganado las elecciones de 2003 con más de 16.000 apoyos, a quedarse con 13.000). La irrupción de Podemos a nivel nacional, el 15M de 2011, tuvo repercursión en Avilés: tres formaciones distintas a la izquierda del PSOE en 2015.

La suma de los votos de Somos (marca de Podemos entonces), Izquierda Unida y Ganemos fue de más de 14.000 votos, muy por encima de los 11.000 sufragios de los socialistas. "Este escoramiento a la izquierda se penalizó en 2019 de tal modo, que la formación heredera de estas izquierdas no llegó a la mitad de la suma anterior", apunta Valbuena.

Uno de los puntos principales en el análisis electoral avilesino está en la caída pronunciada del número de electores en lo que va de siglo. Ha pasado de los 73.439 del año 1999 a los 63.190 de este año. Es decir, en cinco lustros, Avilés ha perdido 10.000 votantes. "La curva demográfica es grave desde el punto de vista electoral: no se recuperan a la misma velocidad los votantes que mueren que los nuevos". Y esto es así porque los nacidos tardan 18 años en incorporarse a una lista que baja cada cuatro años en Avilés de manera pronunciada (aunque aún no se refleja en el número de escaños a elegir en el Pleno municipal). "Y a esto se une que los jóvenes no votan y los inmigrantes tampoco", dice Valbuena. Este colectivo, para este sociólogo, está fuera de la agenda electoral de fuerzas como el PSOE. "Cuando debería saber que su granero de votos se acorta cada vez en mayor medida", apostilla.

En 1999, los electores que apoyaron a los socialistas (al final de la última legislatura de José María Aznar, que fue sucedido por José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 y no por Mariano Rajoy) superaron los 18.000. El domingo pasado, el número de votos fue un poco superior a 12.000. En Avilés vivían entonces 84.835 personas mientras que ahora viven en el concejo 75.877.

Valbuena significa como "singular" una característica "nacional" que también se vive en Avilés cuando hay convocatorias electorales: la corrupción. "La corrupción del PP, la del Bigotes, la de Camps, esa sí se tiene penalización en los resultados de los comicios. Y esto es así porque el PSOE ha conseguido que la suya, la de los presidentes Griñán o Manuel Chaves, se vea como algo que no concierne al país entero. La primera se paga con una condena al PP como partido o con la moción de censura a Rajoy, mientras que la de los socialistas pasa desapercibida en todo el país y, en consecuencia, también en Avilés, que hemos dicho que es el lugar en el que vive el español medio", resume Valbuena.

Para subrayar este punto, el sociólogo menciona "episodios" como los de José Ángel Fernández Villa o Natalio Grueso que no tienen reflejo en el resultado electoral, es decir, que no penalizan al PSOE. "Parece que los corruptos sólo son los del PP", resume.

Cs cae un 88,79%, Foro Asturias pierde 224 votos y el PCTE sube un 47,54%

La herida de Ciudadanos Avilés ha sido la mayor de las posibles. Perdió en la convocatoria electoral del pasado domingo un 88,79 por ciento (pasó de contar con 5.123 sufragios a 568). Este resultado avilesino, sin embargo, corre parejo con el que esta formación cosechó en todo el país: ha desaparecido de 12 parlamentos, entre ellos, el de Asturias, ha pasado de 1.989.566 votos a 301.166 sufragios de este 28-M.

Foro Asturias, la candidatura liderada por el concejal no adscrito en funciones (hasta el 16 de junio) Javier Vidal ha perdido 224 votos con respecto a los que había conseguido en 2019, cuando Carlos Martínez Guardado encabeza la lista (entonces, bajo el nombre Foro Asturias Ciudadanos). El domingo lo cerró con 427 papeletas favorables mientras que hace cuatro años la jornada electoral la cerró con 651. Esto supone que la formación que lideran Adrián Pumares y Carmen Moriyón se hizo en Avilés con el 1,13 por ciento de los sufragios avilesinos.

En 2019 se presentó Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN). Esta candidatura no se presentó en 2023, pero los que la impulsaron entonces se presentaron el domingo bajo el nombre de Avilés en Marcha. Entonces fueron los últimos de la lista (615 votos). En 2013, la cosecha fue bastante superior. La lista encabezada por Francisco Zarracina contó con 810 apoyos electorales conviertiéndose en la quinta de las avilesinas y la primera sin representación municipal. El recuento de Verdes Equo este domingo quedó en 807, es decir, el 2,13 por ciento de los censados en Avilés les apoyaron. En 2019, se presentó con Ganemos.

Frente a estos números destaca la subida del Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE). El incremento porcentual ha sido del 47,54 por ciento cosa que se traduce en que este domingo la candidatura que lideró Verónica Santos incrementó en 107 los votos cosechados en 2019. Muy lejos, eso sí, de poder entrar en el Ayuntamiento (el 0,9 de los electores avilesinos optaron por la formación comunista que nació del PCPE.