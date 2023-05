Navarro: "Porque la vida es finita adquiere una importancia capital en la ficción"

dfgdfgdfgdgfdgfdgfdgdfgdfgdfgdfgdfgfdgdfgfdgfdgdfgdfgfdgfdxxxxx

Cuenta Elvira Navarro (Huelva, 1978) que la de escribir fue la mejor de las elecciones que podía haber hecho porque más que elección es "vocación". La autora de "Las voces de Adriana" (Random House, 2023), el libro que presenta mañana miércoles (20.00 horas) en el Centro Niemeyer, explica a LA NUEVA ESPAÑA que "de niña" sabía de sobra que iba a terminar escribiendo libros. Y no se confundió. El último, el que trae a Avilés, es el séptimo. La carrera de Navarro echó a andar con "La ciudad en invierno" y ahora se sumerge en la historia triste de Adriana que, aunque no es Elvira, se le parece mucho. Sobre todo por el lugar en que la ha colocado: en la ausencia de la madre y con el miedo a perder al padre.

Dice Navarro que lo importante de las novelas no son "los temas". "Son muy pocos", aclara. Y menciona el amor, la muerte, la enfermedad. "Porque la vida es finita, adquiere importancia capital en la ficción. Si fuéramos inmortales, la capacidad de contar no importaría", reconoce la novelista que contará con la profesora del Instituto El Piles de Gijón en la presentación avilesina de su última novela.

"La realidad muy pronto se convierte en ficción porque desde su misma percepción ya es ficticia", cuenta al otro lado de la línea telefónica. "La realidad nunca es tal cual es; la realidad es como la percibimos", añade. Este deambular de un lado a otro del presente a la ensoñación es fundamental para entender "Las voces de Adriana" que los críticos ubican en la "autoficción" y a Navarro esa etiqueta no parece desagradarle. La "autoficción" es un modo de escribir ficción que no esconde la fuente de la que beben todos los escritores: sus propias vidas.

La ausencia y el miedo a que la ausencia sea aún mayor es un sentimiento que Navarro ha vivido en carne propia y que ha ficcionalizado para escribir la novela que presenta en el Niemeyer –dentro del ciclo de Palabra que coordina el profesor Javier García Rodríguez–. No está segura de que ficcionalizar el duelo le haya servido para superarlo. "Creo que el duelo se salva con el paso del tiempo, así consigues no quedarte estancada escribir sobre ello lo que me ha permitido poner distancia y eso provoca un análisis de ti misma que al final cambia el punto de vista de la realidad". De nuevo, la realidad y la ficción en la prosa de la novelista andaluza.

"Las voces de Adriana" es un libro "muy destilado", confiesa. "Llegó a tener 300 páginas, pero lo dejé en 143 cuando me di cuenta que debía ir a lo esencial", apunta. Y lo esencial es "el duelo" y el miedo a un segundo duelo. La vida familiar. La realidad como materia novelable.

El último libro de Elvira Navarro comienza con un apunte de Twitter y esta circunstancia a su autora le parece natural. "Las redes forman parte de la vida cotidiana. Mucha gente las mira todo el día y lo hace en los momentos de soledad", admite la escritora andaluza. La presencia de las redes sociales en su libro no le parece cosa extemporánea. "Hay multitud de elementos que están presentes en libros de otros tiempos que ahora se han perdido, da igual. El contexto de las ficciones lo explican todo", explica. Así que no importa que la posibilidad de que aquí a un tiempo las redes sociales se hayan consumido por la historia.