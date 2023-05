Así ve al Granada B, rival del Avilés en el play-off, un exjugador de ambos equipos

"Tengo que reconocer que no estaba pendiente del sorteo. Me enteré del partido porque me llamó un amigo", confiesa Miguel Espejo. La suerte ha decidido que el Granada B sea el último rival del Real Avilés en su lucha por hacerse con el ansiado ascenso a Primera Federación. Este duelo será especial para Espejo. Durante su carrera como futbolista, el avilesino defendió en los años 80 los colores blanquizales y rojiblancos, los dos equipos que se quedaron en su corazón. "Me hace ilusión este partido. Estaré en el campo animando al Avilés, eso seguro", afirma el defensa, que se quedó en Granada por amor y ahora regenta un local de hostelería.

"Me crié en el Ensidesa, pasé toda mi infancia en ese equipo. Era una de las mejoras escuelas de futbolistas que he conocido", recuerda Espejo, que formó parte del primer equipo del Real Avilés Industrial tras la fusión del Ensidesa y del Real Avilés. "Fui de los que estrenó el nuevo equipo", bromea el avilesino, que guarda grandes recuerdos de su etapa como blanquiazul. Tras descender a Tercera División, el defensa decidió hacer las maletas para probar suerte fuera de Asturias. Tras fichar por el Palencia, donde firmó una gran temporada, el Granada llamó a su puerta. "Estuve dos años increíbles. Es una ciudad fantástica", reconoce Espejo. Tras su paso por el club nazarí, militó en equipos como el Lleida o el Jaén. Al colgar las botas decidió asentarse en tierras andaluzas, de donde es su mujer. "Mi hermano (Javi Espejo, exjugador del Avilés) me mantiene informado de toda la actualidad del equipo. Va mucho al campo y me ha comentado que están cambiando las cosas", explica Espejo, conocedor del trabajo de Diego Baeza para reflotar el fútbol avilesino. "Me gusta ver que el campo se vuelve a llenar. están en ascenso y es normal que la gente se anime. En mi época rozábamos el lleno casi todos los días", comenta el exdefensor, que formará parte de la afición blanquiazul presente en el campo del Granada B. Aunque está empezando a recuperar el gusanillo por el mundo del fútbol, Espejo ya no está tan ligado como antes a la pelota. "Me dediqué más a la familia y a mi negocio, porque con el fútbol no tenía tiempo para nada más", cuenta el avilesino, que estuvo como director deportivo del Granada Atlético y formó parte del Comité Técnico de la Federación granadina. A pesar de ello, el exblanquiazul avisa del peligro del Granada B. "Es un equipo joven, con juveniles y jugadores del primer equipo con mucho talento. Corren mucho y, con su frescura, están siempre metidos en el partido", analiza. Espejo destaca el trabajo de Juan Antonio Milla, técnico del cuadro nazarí. A la hora de mojarse con un ganador, el avilesino duda. "La experiencia es un grado, pero ellos están muy bien trabajados", revela el asturiano. Eso sí, lo deja claro. "Espero que el Avilés saque algo positivo de su visita a Granada", sentencia. Él estará en la grada para dar el empuje necesario a los de Cañedo. Cañedo: «El Granada B tiene mucha inversión en jugadores» Emilio Cañedo, entrenador del Real Avilés, destacó la complejidad de su rival en la final del ascenso a Primera Federación, el Granada B. «Es un equipo con calidad y que tiene mucha inversión en futbolistas», señaló el técnico blanquiazul. «El Granada B es el rival más complicado de analizar, ya que es muy imprevisible», sentenció el técnico. La ida, el domingo 4 a las 19.00 horas. El Real Avilés jugará el encuentro de ida ante el Granada B el próximo domingo 4 a las 19.00 horas. El escenario será el Nuevo Los Cármenes, ya que el Granada ha terminado su temporada.