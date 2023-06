Niegan el tratamiento contra los vómitos a una paciente oncológica

Una paciente oncológica de Castrillón ha denunciado que Salud le deniega el tratamiento contra los vómitos y las nauseas causados por la medicación. La mujer, N. P., de 57 años está diagnosticada desde hace cuatro años de síndrome de Sézary.

"Me pusieron quimioterapia y luego me hicieron un trasplante de médula. Hace unos días cuando fui a pasar revisión al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), la oncóloga intentó hacerme la receta para las pastillas contra los vómitos y le salía denegada, incluso llamó por teléfono a la Inspección. Intentó hacérmela también el médico del centro de salud de Piedras Blancas y, el mismo resultado. En cuatro años, es la primera vez que me sucede esto", aseguró.

La afectada achaca el problema "a la Inspección médica del área sanitaria III, sólo las dan durante los ciclos de quimio, aplican recortes", subraya. En Piedras Blancas dice que, al menos, hay otro caso similar al suyo. "Las pastillas me las dieron durante el tiempo que duró el tratamiento de quimioterapia pero ahora, al estar trasplantada, aunque tenga vómitos y náuseas tengo que pagarlas yo; las tomo cada seis horas y, en una caja que cuesta 45 euros vienen 15. En otras áreas sanitarias las dan, es muy raro que solo ocurra aquí. Viendo lo que está pasando los enfermos de la zona de Avilés lo tenemos muy difícil".

N. P. vive con su marido, jubilado, al que también le han detectado un cáncer de próstata. "Vivimos de una jubilación, los dos estamos enfermos, y no entiendo cómo Salud no se hace cargo de unas pastillas que son necesarias para que los pacientes oncológicos tengamos una mejor calidad de vida el tiempo que nos quede. La esperanza de vida con un síndrome de Sézary es de cinco años y a mí ya me lo detectaron hace cuatro", dice N. P. resignada.

La enferma castrillonense sopesa organizar una campaña para poder acceder a los tratamientos que necesita. "Quizás organizaré una recogida de firmas en los establecimientos comerciales del concejo u otras acciones para dar a conocer el problema y que no le pase a otros enfermos", explica. Pese al trance por el que está pasando, N. P. está dispuesta a "seguir luchando" por lo que considera "un derecho" para ella y para otros enfermos en su misma situación.

"Me queda poco tiempo y solo pido las pastillas para no sufrir vómitos. Quiero que me den las recetas para las pastillas de los vómitos aunque solo sea porque les doy pena. Ya me denegaron otros tratamientos, estuve ingresada en el HUCA, ahora ya solo pido un poco de calidad de vida para el tiempo que me quede", dice N. P. que asegura que el buen humor no le falta "ni a mi ni a mi marido".