"Me niego a que el papel del político sea solo gestionar, tenemos que proyectar ilusión"

Iván Fernández (Corvera, 1978) se alzó el pasado domingo con su segunda mayoría absoluta en el concejo, tras acceder al gobierno local en la primavera de 2014. Repite como un mantra que lo más grande que hay es ser alcalde del pueblo en el que uno nació y se crió.

–El reto que tenía con Abel Caballero, alcalde de Vigo, era cuál de los dos obtenía mayorías más abultadas. ¿Le ha vencido esta vez?

–Es la segunda. Él había dicho que era el alcalde más votado y yo le dije que no, en los anteriores comicios le habían votado un 67,6% y nosotros habíamos conseguido un 69,92%. En la Federación Española de Municipios y Provincias me han dicho que ahora soy también el más votado de municipios de más de 10.00 habitantes y la vez anterior solo nos habían superado dos andaluces. En las corporaciones de 17 concejales estoy entre los tres primeros de España.

–El domingo volvió a repetir mayoría, aunque bajó un edil respecto a los 14 actuales. ¿Qué lectura realiza de los resultados?

–Estoy muy contento y muy agradecido. Nunca nos pusimos como objetivo un número de concejales, siempre dijimos que lo que queríamos era ganarnos el respeto de la gente y ganándonos su respeto nos atreveríamos a pedirles lo más preciado que hay en democracia, que es su confianza. Y es verdad que notamos el cariño de la gente, incluso en la jornada electoral y eso ya te daba la sensación de que el resultado iba a ser muy bueno. Es una evidencia que hemos perdido un concejal, pero he consultado a sociólogos y politólogos y me dicen que, viendo el contexto y el resultado y porcentaje obtenido, es más difícil y tiene más importancia y valor ahora 13, que 14 hace cuatro años.

–¿Por qué?

–En 2019 fue un 69,92 y ahora 69,26, es menos de un punto. Y son 64 votos menos.

–¿Pudo tener que ver la variación del censo?

–Sí, del orden de 65 personas, tiende a cuadrar. De las personas que van a votar, siete eligen la candidatura encabezada por Iván Fernández y los otros tres se repartieron entre el resto de grupos (PP, Somos, IU y Vox) y nulos y blancos. Pero yo tengo claro que voy a ser alcalde de todos los corveranos: de los que me han votado y los que no.

–Ese contexto distinto al que se refiere entre 2019 y el de este pasado domingo, ¿cómo ha afectado en Corvera?

–Es un momento más difícil para las opciones del Partido Socialista, es una evidencia, y aunque las elecciones eran locales el contexto influye. Tampoco quiero echar balones fuera y asumo el resultado, pero la ciudadanía adquiere cada vez más cultura democrática y sabe separar lo local, lo autonómico y lo estatal.

–¿Ese contexto distinto explica la presencia de fuerzas como Vox en la próxima Corporación?

–No le doy ni más ni menos importancia que a otros, es una opción democrática que se presenta. Es legítimo su resultado y yo voy a ser también el Alcalde de los votantes de Vox.

–Qué desaparezcan fuerzas como Somos, compañeros la última Corporación, ¿le resulta sintomático?

–Responde a la voluntad de la ciudadanía y no me corresponde hacer ese análisis porque, como dice el refrán, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Nadie quedará desatendido porque sea votante de Vox o de Podemos, que se queda sin representación.

–¿Cuál es su análisis del resultado para el PSOE en estas elecciones en Asturias?

–La misma que ha hecho mi secretario general: se subió de votos, se subió en porcentaje, se ganó en las tres circunscripciones y es una victoria. Y ahí ha sido la FSA y Adrián Barbón quienes han obtenido un resultado satisfactorio.

–¿El resultado autonómico en Corvera refrenda, pues, la satisfacción de los vecinos con el Partido Socialista?

–Adrián (Barbón) subió respecto a hace cuatro años, sacó menos que yo, pero se puso con cuatro mil votos que ese es el mejor resultado a nivel autonómico en un municipio, salvando alguna etapa de Tini (Areces) y Pedro de Silva, pero subió muchísimo. Su resultado daría para una mayoría holgada.

–¿Se atreve a realizar un análisis en clave comarcal de la evolución del voto?

–No tengo ese atrevimiento, respeto lo que los vecinos votan en su municipio y no soy quien porque, entre otras cosas, me falta información. Yo quiero lo mejor para mi partido y una vez que se constituyan las corporaciones democráticas ofreceré mano tendida a todos los alcaldes y alcaldesas, independientemente del partido que sean. Hay retos que exceden a lo local y tenemos que afrontar con óptica comarcal.

–Las conversaciones respecto a la comarcalización de servicios habían comenzado, al menos, entre Corvera y Avilés.

–En turismo, medio ambiente y en transporte hay aspectos en los que coincidimos y todas aquellas problemáticas que son comunes, el sentido común nos indica que tendremos que aunar esfuerzos para afrontarlas.

–¿Habrá avances este mandato al respecto?

–Sí, no le cierro las puertas a nada pero, como dice Simeone, partido a partido. Una vez constituidas todas las corporaciones compartiremos problemáticas y soluciones a escala comarcal. Yo esa mano tendida la voy a tener.

–¿La victoria del PSOE en Corvera refuerza el proyecto de la Ciudad Deportiva del Real Avilés?

–Yo creo que eso, si se me permite, era un proyecto de Asturias, es muy acertada la visión que le está dando el presidente del Avilés, como Ciudad Deportiva de Asturias y me consta que esa proyección la tiene y que va a trabajar en ello, por eso lo consideramos supramunicipal, ni siquiera comarcal, es de Asturias. Dejamos sentadas las bases para que, independientemente de quien gobernase, ese proyecto no fuese una discusión porque va a ser una fuente de recursos para el Ayuntamiento y, dejando el Ayuntamiento saneado la anterior legislatura, con deuda cero, esta que acaba, si se desarrolla el proyecto va a dejar del orden de 2,5 millones de euros, por lo que la caja llena. Es una obviedad. Y luego otro bien intangible es que ha generado ilusión. La gente de toda la comarca me felicita para que ese proyecto sea una realidad. Y en política la ilusión es importante: me niego a que el papel de los políticos sea exclusivamente gestionar sino que también tenemos que proyectar futuro y proyectar ilusión.

–¿Qué espera del adelanto electoral de julio?

–No me marco objetivos. Aquí el orden de factores sí altera el producto y en vez de marcar un objetivo de números hablemos de los problemas de la gente y de lo que ofrecemos para resolvernos y cómo cumplimos y luego ya, pidamos el voto y echemos cuentas electorales, pero no lo hagamos al revés.

–¿El Parque Acuático (P.A.C.O.) será el proyecto más singular de este mandato?

–Es uno de ellos, es otro de los proyectos que genera ilusión. Yo soy muy cauto pero sí que es verdad que se va a dinamizar la economía local con un proyecto singular que no hay otro igual en la comarca. Si abre este año, nos dará tiempo, como mucho, para la última semana del verano. Creo que lo mejor es prepararnos para 2024. Forma parte de la herencia que dejamos.