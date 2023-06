Jorge Morcillo, defensa del Real Avilés: "Es increíble lo que está creciendo el club y lo que se vuelca Avilés"

Jorge García Morcillo (Valencia, 1986) muestra un aspecto rudo en el campo. Su estilo de juego acompaña a esa imagen. Duro en los duelos, no duda en ir al suelo cuando la circunstancias lo requieren. Pero esa apariencia queda en el terreno de juego. Fuera cambian las cosas. En las distancias cortas, el defensa del Real Avilés, uno de los pesos pesados del vestuario, demuestra ser una persona muy amable, cercana y agradable. Tras año y medio en la ciudad, Morcillo es ya un avilesino más y tiene claro que, si por él fuera, su futuro seguiría bajo los colores blanquiazules.

–¿Cómo recuerda el partido de vuelta ante el Gernika?

–Fue espectacular. Se dieron muchos factores que eran diferentes a lo normal. Estábamos acostumbrados a calentar y que se pudiese contar con los dedos la gente de la grada. Ese día fue salir a calentar y ver a más de mil personas recibiéndonos, solo para empezar a animarnos. Fue algo diferencial. El partido se dio bien, aunque nos costó mucho entrar. Lo fuimos madurando y cayó de nuestra balanza. Muy contento.

–Sentir el apoyo de la gente ayudaría a darle la vuelta a ese inicio.

–Ver el estadio complemente lleno, sin asientos vacíos, ayuda muchísimo. Es un plus para todo futbolista. Cuando nos pusimos por delante estaba convencido de que no se nos podía escapar. Fue un final fenomenal.

–En la celebración fue uno de los más efusivos.

–Hemos pasado momentos complicados. Nos costó mucho arrancar la temporada. Llevamos once meses de mucho trabajo y si te lo juegas todo en 180 minutos... es normal que te salgan las ganas de celebrarlo. Tanto yo como mis compañeros creo que merecíamos una alegría así. Ahora estamos a otra pequeña alegría de conseguir algo muy grande, tanto para nosotros como para la ciudad, y no podemos desaprovecharlo.

–¿Hubo nervios tras el buen arranque del Gernika?

–Reconozco que me sorprendió el Gernika que nos encontramos en el Suárez Puerta. Me atrevería a decir que su campo les puede llegar a perjudicar. No me esperaba ese trato tan bueno de balón. Pensaba que, en nuestro estadio, por dimensiones y por terreno, les iba a costar, pero fue al contrario. Nos sorprendieron. Ya pasados esos 20 minutos de sorpresa y quizá algo de nervios el equipo se fue asentando, fue siendo reconocible y en la segunda parte hicimos el típico juego que hacemos en casa. Eso nos dio la clasificación.

–Como uno de los veteranos de la plantilla, ¿ha dado algún consejo a los más jóvenes?

–Lo llevo repitiendo en los dos partidos de play-off de esta semana y lo repetiré en Granada. Lo más importante es disfrutarlo. Hay muchas maneras de disfrutar en el fútbol, pero al final con trabajo, compromiso y esfuerzo estos partidos son una de las mejores lecciones. El fútbol es un oficio que quizá, de puertas hacia afuera, se ve muy bonito, pero desde dentro hay ocasiones en la que es muy ingrato. Si no disfrutas de momentos así no disfrutas nunca.

–Jugar en el Nuevo Los Cármenes, un campo de Primera División, hará mucho más fácil lo de disfrutar.

–Es un premio. Ha sido casualidad, pero tenemos que aprovecharlo porque creo que nos merecemos. Quizá, al abrir la puerta a los socios, haya muchísima gente y un gran ambiente. Ojalá nos traigamos un buen resultado que nos de algo de ventaja para la vuelta.

–¿Qué tipo de partido se espera?

–Es muy complicado pensar en qué puede pasar. Es un partido con mucha incertidumbre. Cualquier detalle puede marcar el partido, sobre todo al inicio. Tenemos una ligera ventaja por ser segundos, por lo que espero traer esa pequeña ventaja para el partido de vuelta.

–El gran peligro del Granada B es Samu, que llega en un estado de forma envidiable.

–No me gusta individualizar o destacar a alguien por encima de ningún grupo o equipo. Es cierto que por los números que tiene y por el tramo final que está haciendo es un jugador a destacar y prestar un poco más de atención. Estoy seguro que todos los futbolistas que le rodean y que le han ayudado a hacer esos goles son igual de peligrosos. Seguro que Samu tiene un futuro muy prometedor, por sus goles y su edad, pero no creo que solo por él hayan terminado terceros.

–No lleva ni dos años en Avilés y parece que ya es uno más de la ciudad.

–Influye mucho que tengo familia y dos niños que están en edad escolar. Al final hago relación con los padres del resto de niños, por todas las horas que paso en el parque. La ciudad ha acogido tremendamente bien a mi familia, estaré siempre agradecido. Me siento muy cómodo aquí. Hago la vida cotidiana de un avilesino más, con los niños en el colegio, con actividades extraescolares… Me sé de memoria todos los parques de la ciudad (bromea).

–Tanto su mujer como sus hijos son habituales en las previas de los encuentros, acompañados por algunos de sus vecinos.

–Siempre se van temprano de casa con su camiseta, sus bufandas, y aprovechan para pasar horas en las inmediaciones del estadio. Lo viven con muchísima intensidad. Les están encantando tanto el club como la ciudad y eso a mí me da muchísima tranquilidad.

–Desde que llegó al Avilés todo ha cambiado muchísimo.

–Es algo muy llamativo. Es un cambio que en otros clubes puede pasar en un periodo mucho más largo que lo que está pasando aquí. Veo una diferencia abismal del club que llegué a finales de enero del año pasado hasta hoy. Parece que en vez de un año han pasado cuatro o cinco. Es increíble lo que está creciendo el club y lo que se está volcando la ciudad. No solo nos merecemos nosotros el ascenso, también el club, la ciudad y los aficionados.

–¿Cuál crees que es la clave de ese cambio?

–Es difícil decir algo concreto. Se han juntado muchas cosas. Se está intentando profesionalizar el club desde dentro, se ha dado un paso adelante en muchas áreas del club, y eso se ve reflejado en la tranquilidad que tenemos nosotros en cada partido. En el fútbol se vive de los resultados y ahora los resultados acompañan gracias a esos factores anteriores. Todo va de la mano.

–Tiene 37 años y sigue con la misma motivación para jugar.

–Hablo con compañeros y excompañeros de mi edad, más o menos, y les digo que si me levanto con ganas e ilusión de ir a entrenar voy a seguir jugando. Siempre y cuando el físico me lo permita y me respeten las lesiones voy a continuar. Me encuentro físicamente bien, ilusionado, animado y con ambición de venir todas las mañanas a entrenar, voy a seguir.

–Su contrato acaba este verano. ¿Le gustaría seguir en el Avilés?

–Es una decisión que no depende de mí. El club tiene que pensar si ofrecerme la renovación o no, pero yo estoy dispuesto y con las orejas bien abiertas, dispuesto a que el club se ponga en contacto conmigo. Si ellos están por la labor, por mi parte no habrá ningún problema.

–Tiene claro cuál quiere que sea su futuro.

–Totalmente, eso lo digo abiertamente. Ellos creo que lo deben saber solo por la actitud que muestro en los entrenamientos. Soy el primero que levanta la mano y digo: "aquí estoy". Quiero seguir y ojalá que estos no sean mis dos últimos partidos en el Real Avilés.