"El PSOE ha intentado competir con IU por el electorado y eso reforzó a la derecha"

Yasmina Triguero lleva 16 años en el gobierno de Castrillón, los nueve últimos como alcaldesa. Su lista, la de IU, fue la segunda más votada en las elecciones del domingo, pero no logró concitar los apoyos suficientes para un nuevo gobierno de izquierdas. El próximo 19 de junio vuelve a su puesto como pedagoga, adscrita a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, en el edificio de Servicios del Principado, en Avilés, donde en 2008 creía que dejaba el despacho por un año. Celebra esa vuelta con alivio, pero con satisfacción por los resultados obtenidos.

–28M en Castrillón, ¿cuál es su balance?

–La respuesta, respecto a las anteriores, ha sido de enorme tranquilidad y cierto alivio. Venimos de una legislatura donde el equilibrio entre la izquierda y la derecha era muy ajustado. La anterior legislatura fue por muy pocos votos a nuestro favor y fuimos capaces de formar un tripartito que empezó muy bien pero después se hizo muy complicado.

–¿Qué falló?

–Entiendo que hubo una falta de responsabilidad por parte de una organización y eso mermó nuestra capacidad de éxito y nos hizo más vulnerables frente a la ciudadanía y frente a la derecha. Teníamos todo el contexto favorable para haber sacado rentabilidad del mandato anterior y para afrontar proyectos importantes y, sin embargo, creo que ha habido errores. El PSOE ha intentado durante toda la legislatura competir con IU por el electorado, en vez de buscar que su competidor fuera el PP, y eso es lo que, de alguna manera, ha reforzado a la derecha.

–Las cifras del PP en Castrillón lo dicen todo...

–El resultado es muy bueno pero tampoco es tan significativo como se ha tenido en otras zonas. El PP recoge los votos de Ciudadanos, que eran dos concejales. Y también tengo clarísimo que algún votante del PSOE ha votado al PP en Castrillón. Pero el que ha tenido un importante crecimiento de votos es Vox, de forma sorpresiva. Su concejal ha hecho una política muy agresiva este mandato aunque también ha cometido grandes errores, por eso no está en la candidatura y, sin embargo, el pueblo les ha dado otro concejal más.

–¿Qué análisis realiza del trabajo de IU como organización?

–Hemos crecido en porcentaje de votos, hemos hecho bastante manteniéndonos. Había un voto que podíamos perder porque hay una derechización clarísima en la sociedad y porque dentro del PSOE, el número 2 era una anterior componente de Podemos. También ha habido un voto de Podemos que se ha ido a Vox y otro que se ha ido al PP. Eso se ve en el análisis de las autonómicas.

–A nivel de gobierno, ¿qué salió mal?

–Ha habido cosas arriesgadas, pero seguimos pensado que, de acuerdo a nuestros principios, esas decisiones estaban bien tomadas y volveríamos a tomarlas. Y ha habido una realidad: hemos sido el partido político a derribar, el objetivo de todas las fuerzas de la oposición, incluida también una que estaba en el gobierno, el PSOE. Y ha habido un interés claro en denostar la figura de la Alcaldía y de no trabajar en equipo, de no concitar acuerdos. Dentro del gobierno teníamos reuniones semanales donde poníamos todo encima de la mesa, pero creo que ha habido también una cuestión de género.

–Explíquese.

–Cuando una mujer toma decisiones, ejerce liderazgo, después de haber sometido los temas, por supuesto, a consideración, se refiere de esa mujer que sea autoritaria, que no escucha, que se hace lo que una dice… cuando si es un hombre se dice que tiene capacidad de liderazgo, criterio... Y algo de eso ha habido, no una vez, sino de forma reiterada. Esa toma de decisión tienes que hacerla y cuando la gente que me conoce en mi ámbito profesional y en el Ayuntamiento, sabe que yo intransigente no soy; sino colaboradora y escucho.

–Si la figura hubiera sido de un alcalde, ¿sus decisiones hubieran sido mejor entendidas?

–Sí, e incluso reforzando su capacidad de toma de decisiones en un momento crítico. Creo que se lleva mal que nosotras ejerzamos un liderazgo en contra de posiciones que no son las de ellos. Soy una mujer que marca, pero también escucho y razono. Y es una imagen que a mí me ha perjudicado y la que se ha trasladado fuera.

–¿Llegó a arrepentirse del gobierno tripartito?

–Momentos antes de terminar el recuento, tenía el corazón roto: veía que el PSOE y nosotros íbamos muy equiparados, sabíamos que íbamos por delante y se me hacía muy cuesta arriba tener que volver a negociar en un bipartito, pero sí que es verdad que, de nuevo, el PSOE no ha estado a la altura. Jamás han tomado una decisión de los concejales que han estado más de un año ajenos al Ayuntamiento. También ha habido una colaboración del PP y Vox, que silenciaron esa situación a favor del PSOE con el ánimo de perjudicar o de seguir machacando y deteriorando a quien mantenía la Alcaldía.

–¿Con qué sensación se va?

–Me siento muy satisfecha porque lo he dado todo. He tenido la cabeza superfría para la toma de decisiones, he buscado lo mejor para el municipio y considero que el Ayuntamiento se puede sentir orgulloso porque está con una situación saneada. La gente se siente a gusto en Castrillón y lo único que nos ha quedado es que no hemos generado la confianza suficiente y han querido dar una oportunidad al PP y a otra fuerza.

–¿Pesó más la falta de confianza en el tripartito que la ola de derechización?

–Aquí ha sido por muy pocos votos. Por eso estoy satisfecha del resultado. Era muy difícil contener esa ola y en Castrillón el análisis que tenemos es que si 189 personas menos hubieran votado a Vox y hubieran ido esos votos a IU, ahora mismo estaría gobernando un bipartito, porque, por mucho que viniéramos dolidos de la legislatura anterior, lo hubiéramos hecho.

–Deduzco, por sus palabras, que la amargura es mayor por el trabajo no reconocido que por el resultado obtenido.

–Claro, porque yo creo que hemos gestionado bien y la situación en el concejo es positiva.

–¿Qué fue lo más complejo?

–El proyecto que más nos ha costado ha sido la disolución de los patronatos, que no hemos logrado, es el fracaso mayor y estuvimos a punto de no sacar la gestión directa de la basura. También tenía que haber avanzado más en la relación de puestos de trabajo.

–¿Cómo será la labor de IU en la oposición?

–IU tiene una larga trayectoria en la oposición, sabemos desarrollar ese papel y, además, siempre muy constructiva y activa. No estaremos de brazos cruzados como el PP todo el mandato. Nosotros tenemos una posición más activa y así lo vamos a hacer, apoyando aquellos proyectos que repercutan en beneficio de Castrillón y fiscalizando el desarrollo del gobierno. Al PP le daremos los cien días pero estamos hablando de un equipo que les va a costar muchísimo porque no tienen experiencia en la gestión.

–¿Teme que mengüe la defensa del litoral castrillonense en el Consejo del Puerto?

–No, hay proyectos que hemos compartido el PP e IU y en la defensa de la arena se mantendrá la misma línea, yo creo. En el tema del espigón, también y la Ronda Norte, en la comarca, creo que la posición es cercana, con el ferrocarril al aeropuerto también, pero no así con el suelo industrial. En la Peñona creo que ha habido un uso demagógico del problema pero el apoyo que ha concitado el PP viene de una falacia y ahora se les puede volver en contra.

–A escala comarcal, ¿cómo valora los resultados del 28M?

–Esta ola de la derechización está presente, ha pasado en Gozón, en Avilés. El peso de IU se ha incrementado, además de la Alcaldía de Illas, en Gozón vamos a poder entrar en gobierno y en Corvera recuperamos esa concejala y en Carreño estamos a punto de sacar la gobernabilidad. No dejamos de ser la segunda fuerza de la Corporación de Castrillón. El cuerpo municipal de IU siempre ha sido nuestra fortaleza, por trabajar muy bien en el territorio.

–¿Dónde veremos a Yasmina Triguero a partir del 18 de junio?

–Trabajando, en el edificio de servicios del Muelle, feliz y contenta por recuperar esa parte de mi profesión y tranquila, con ganas. A nivel de IU seguiré de concejala, empezamos con muchísimas ganas los cinco concejales y luego vamos a reforzar la parte organizativa en Castrillón. Será tiempo de coger también perspectiva desde la oposición, que nos va a venir muy bien. Me parece muy interesante lo que vaya a pasar a partir de ahora en Castrillón. El PP necesita apoyarse en Vox para sacar los temas adelante o en uno de nosotros y antes nosotros la mayoría simple la teníamos siempre.