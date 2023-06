La ruta Peñalver

Al comenzar el siglo XX a España le entró la prisa por ser moderna. Llegaba con el fin de una época y el Desastre de 1898 bajo el brazo. Siempre se dijo que la negrura y el pesimismo fueron su único comité de bienvenida. Pero venían nuevos tiempos y, en el primer tercio del siglo, no dejaron de pasar cosas nuevas. A todo el mundo alcanzaba el proceso de modernización y lo viejo no valía.

Nuestro país, a su propia marcha, se subía a ese carro en el que ya viajaban las sociedades europeas más avanzadas. Era cosa de mucho movimiento. La población crecía y huía del campo a la ciudad. Desde los 18,6 millones de habitantes de 1900 a los 23,5 de 1930, con una esperanza de vida que pasó de los 33,9 años a 50 en el mismo período. Progresaba, muy tímidamente, la enseñanza y se reducían las tasas de analfabetismo, que aún eran escandalosas en 1930. En la economía, el sector terciario crecía cada vez más, a la vez que se consolidaban nuevos hábitos que dieron paso a una, también nueva, sociedad de consumo.

Aunque sólo siete ciudades españolas tenían más de 100.000 habitantes en 1900, el archipiélago de villas provincianas que era aquella España había empezado a moverse a partir de las estaciones ferroviarias y telegráficas. La electricidad mató la noche y la conquistó para el esparcimiento y el trabajo, y los motores de explosión permitieron el desarrollo de sistemas integrados de transporte con las redes de tranvías, autobuses, metro y ferrocarriles.

En la capital, Madrid, agotado el Ensanche urbano, se buscó modernizar el centro. Se pensó entonces en abrir una calle nueva, espaciosa, capaz de recibir a los tiempos modernos. Una Gran Vía que avanzase por encima de viejas calles de casas modestas para crear una arteria capitalina llena de tiendas, bancos, edificios públicos, hoteles y pabellones cinematográficos. La monda.

Parece que este artículo empieza muy lejos y que no acaba de llegar a Avilés, pero, antes de que abandonen su lectura, les diré que las apariencias engañan.

Que sí, que estamos en los madriles más castizos, chicos y zarzueleros, pero yo no me he dormido en la cazuela asistiendo a la cuarta del Apolo. La cosa va caminando hacia aquí. Lo juro. Y camina en carroza, y hasta con lacayo, porque no era, el señor conde de Peñalver, persona de gustos sencillos. Y con él seguimos la historia. Pues tan distinguido caballero, tres veces alcalde de Madrid, fue el encargado de echar a andar el proyecto de la Gran Vía que llegó a llevar, en su primer tramo, el nombre de Conde de Peñalver. Ese hombre es nuestro mayor interés.

Nicolás de Peñalver y Zamora, tercer conde Peñalver y quinto marqués de Arcos, Gentilhombre de Cámara de su Majestad, poseedor de las Grandes Cruces de Isabel la Católica y Carlos III y la Orden de la Beneficencia, nacido La Habana en 1853, tuvo una peripecia vital compleja; una ruta larga. Desde la Gran Antilla, por la que fue diputado, llegó a la alcaldía de Madrid como miembro del partido conservador.

Pero Asturias le esperaba, con el amor, a la vuelta de la esquina. Y es que tan noble caballero acabó casando con María del Socorro García de Paredes y Argüelles, perteneciente a la Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa y, con ella, ya hemos llegado a las inmediaciones de Avilés, concretamente a Trasona. Más precisamente al palacio de los Rodríguez de León. Quien vea ahora como está ese edificio junto al pantano, debe hacer un esfuerzo para pensar que es una construcción de solera y larga historia, que perteneció al linaje leonés que le da nombre, originario del siglo XV. El palacio fue construido a principios de siglo XVI, y ampliado en los dos siglos siguientes. En el siglo XIX el edificio pasó a ser propiedad de la familia Argüelles y es así como, por la boda del María del Socorro con el conde de Peñalver, los destinos del ilustre cubano y más ilustre madrileño, llegaron a Trasona.

Allí se encontró siempre en casa. Le tomó cariño al edificio que, en 1894, restauró a su gusto, para darle un aire británico. Lo reedificó y dotó de las comodidades modernas que, a un "sportman" como él, tanto le gustaban, como por ejemplo una pista de tenis. Deporte de círculos exclusivos, que se practicaba en los lugares del veraneo más pudiente como Ribadesella y que, a diferencia de otros, no era mal visto para señoritas, ni siquiera para las señoritas solas, como las que lo practicaban en Salinas.

Los de Peñalver apreciaban el palacio, le cogieron apego al lugar y a sus gentes y allí pasaban, sobre todo, los largos días estivales. Madrid acabó siendo el trabajo y Trasona el ocio. Y, durante esas temporadas, por aquellos pagos se dejaban ver aristócratas y parientes de la realeza en las ocasiones más principales. Y, cuando ellos no iban allí, el marqués acudía a su encuentro.

Sucedió así, por ejemplo, cuando el muy joven rey Alfonso XIII visitó Avilés y comarca el 12 de agosto de 1902. En aquella ocasión, tras recorrer la villa, engalanada hasta la azucarera de Villalegre, la comitiva se fue hasta Soto del Barco, Muros y La Arena y el de Peñalver se sumó en su coche llevando periodistas. Todo ingenio con ruedas se puso en marcha. Sin embargo la mayoría de las ruedas iban movidas por caballerías, como el coche que llevaba al propio monarca, un landó de la Casa Real, tirado por cuatro mulas, que adelantó en Piedras Blancas al coche de Peñalver cuando tuvo que pararse a hinchar los neumáticos.

Viajaba el conde en la escuadra de gastadores del automovilismo. Un pionero. De esos que iban en aquellos cacharros con sus fieles mecánicos al pie. Consumado experto de los coches sin caballos. Se dice que su automóvil, un "Panhard-Levassor, modelo U-1 coupe chauffeur", de seis caballos, fue el primero en hollar las calles de ese Madrid que el mismo conde se empeñaba en modernizar. Para traer su coche, había hecho el trayecto París-Madrid en siete días a la vertiginosa velocidad media de 20 kilómetros por hora. Fue el segundo presidente de Real Automóvil Club de España y promotor de diversas carreras que, entre los millonarios y cortesanos españoles, unían Madrid con París o con Barcelona. También le tocaría tomar cartas en el asunto cuando los coches crecieron a toda prisa, limitando su velocidad en la capital en 1908 a 10 kilómetros por hora (la de un tronco de caballos al trote) o exigiendo la expedición de permisos de circulación para bicicletas. España había sido el primer país en introducir la matriculación de vehículos en 1900.

El 5 de febrero de 1916 Nicolás de Peñalver dejaba este mundo. Su cadáver fue conducido por una enorme comitiva que, desde su palacio madrileño en la calle rey Francisco, lo llevó a la estación del Norte para ser trasladado luego a Trasona, al mausoleo ahora restaurado, donde aún descansan sus restos, junto a los de su esposa.

Su mujer tardó muchos años en seguirle, hasta el 5 de diciembre de 1953, y hasta entonces el palacio se fue manteniendo, luego su uso quedó en manos de Ensidesa y de sus jiras al pantano, donde los productores ocupaban el espacio festivo que un día fue de la aristocracia. Más tarde la ruina. Hoy es un bien protegido en busca de restauración. La misma que ha tenido el mausoleo que da cuenta de esta singular historia de un lejano noble que amó a Trasona y aquí se quiso quedar para siempre. De un diputado por Asturias que, siendo alcalde de Madrid, pilotó el salto de la capital a los tiempos modernos.

Así que ahora que se montan, se inventan y hasta se subvencionan caminos y rutas de esto y de lo otro, unas con base histórica y otras basadas en el capricho de algún concejal indocto, aquí queda esta ruta utópica. Tan curiosa como esa autopista que separa la iglesia de Trasona del cementerio donde reposa el conde; siempre los automóviles por el medio. Tan larga como la distancia entre las residencias que tuvo en vida el de Peñalver. Un trayecto asfaltado de recuerdos. No la vayan a hacer en una sola jornada porque, como si fuera un río imposible, nace en la Gran Vía madrileña y viene a morir a Trasona.