El festival "Asturias suena" reunirá en Castrillón los próximos días 30 de junio y 1 de julio a los grupos "Crudo", "Skama la Rede", "State of Crime & Science", "Mad Rovers", "Winchester" y "No Old". Serán dos días de conciertos gratuitos coincidiendo con las fiestas de Piedras Blancas. El formato del certamen será de tres actuaciones cada día, a partir de las 21.30 horas. Para la primera jornada se han programado los conciertos de "Mad Rovers" (rock), "Winchester" (hard rock) y "No Old" (hard rock), mientras que en la segunda tocarán "State of Crime & Science" (rock progresivo), "Skama la Rede" (ska-punk) y "Crudo" (rock).