"No interactuar en las redes sociales también da mucha información sobre una persona"

Elena Montañés, profesora de Informática de la Universidad de Oviedo

–Su ponencia se titula "Los ordenadores también aprenden", ¿el qué y cómo?

–Lo que aprenden son patrones a partir de los datos. El ser humano solo ve datos, pero no las relaciones entre las distintas variables, los procesos y las pautas de comportamiento que introduce.

–Por eso cuando se busca, por ejemplo, hoteles en Asturias o en Madrid, después recibes anuncios durante semanas.

–Hoteles, ropa, coches... Cuando hacemos una consulta y clicas para ver algo en concreto, podemos decir que "alguien" detrás que recoge ese dato, esa preferencia que se ha pinchado, y lo asocia con el recurso que has mirado: ubicación, precios... Eso entra en el sistema, que lo procesa y extrae funciones que relaciona y luego "vomita" esas preferencias y va ajustando la búsqueda. Esos sistemas guardan la información y la procesan, pero somos nosotros quienes les enseñamos lo que queremos para que lo destaque. Lo mismo ocurre cuando van a comprar y usas la tarjeta de fidelidad.

–Para obtener descuentos.

–En esas tarjetas se guardan los datos de lo que has comprado y uno mismo está facilitando, sin saberlo, qué productos le interesan. Lo que se hace con esos datos es recopilar información para establecer patrones de comportamiento. Por ejemplo, yo compraba pañales en un establecimiento, pero no las toallitas. Se supone entonces que eso lo adquiría en otro establecimiento, así que el siguiente paso fue que cuando iba a comprar me daban tickets de descuento para las toallitas.

–Personalizan las ofertas en función de los datos facilitados...

–Eso es. Con la tarjeta de fidelización se establece un vínculo y se sabe que es la misma persona la que compra determinados productos y se saben sus hábitos. ¿Compras cervezas? La siguiente vez te ofrecerán descuentos en snacks, por poner un ejemplo muy claro.

–Esos datos son para una compañía, pero luego recibes llamadas de otras a las que supuestamente no les has facilitado tus datos.

–Pasa en Facebook, Twitter... Se supone que son gratis, pero detrás hay enormes inversiones que son costosísimas, y "alguien" está detrás para analizar por dónde navegas, a qué le das el "like", o el corazón... y así es como luego ponen el "burner" de publicidad. Y además, hay compraventa de datos. El problema es la falta de legislación. Las redes sociales facilitan mucha información, tanta que las empresas ahora, para contratar, además del currículum buscan en las redes sociales.

–¿Y si no interactúas?

–La ausencia de información también da mucha información. Si no "cuelgas" nada, se entiende que eres una persona discreta, que respetas y es importante la privacidad...

–La Inteligencia Artificial decidió que Avilés es la ciudad más fea de España, sin atractivo turístico alguno.

–Porque va aprendiendo. Si la gente contesta diciendo que no es verdad y por qué, todos esos datos los incorpora y los procesa para ir cambiando esa información.

–El ChatGPT ha llegado a la docencia. Es un reto para ustedes.

–Todo un desafío, sobre todo en el caso de los trabajos, y más si son colectivos. Antes, si se copiaba, con introducir un párrafo en el sistema sabías hasta de dónde se había copiado. Pero este sistema lo que hace es resumir de todas las fuentes de información que procesa. Esto nos obligará a replantear muchos procedimientos, sobre todo la evaluación del alumnado.