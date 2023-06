Los administradores de Alu Ibérica avisan: "No se aceptarán regateos para la venta"

La semana en curso es crucial para el futuro de las instalaciones de la antigua factoría de Alu Ibérica (antes Alcoa). Y es crucial porque el viernes se cierra el primer período de tiempo habilitado para escuchar ofertas por todo el negocio dispuesto por los administradores concursales de la empresa cuya gestión, a cargo de David Domenech y Alexandra Camacho, está siendo investigada por la Audiencia Nacional al considerarla presuntamente delictiva. Además, se abre el plazo correspondiente al de la valoración de cada una de las partes, y es que los administradores concursales, tal y como viene informando LA NUEVA ESPAÑA, iniciaron hace semanas un trabajo de peritaje de los bienes muebles de la factoría (minerales, máquinas, chatarra) con el fin de determinar el precio mínimo que piensan aceptar para cumplir su cometido judicial: convertir en dinero los activos de la empresa y atender, de manera consecuente, las deudas contraídas durante el período en que la compañía estuvo dirigida por el equipo ahora investigado (en torno a 40 millones de euros).

Esta tasación la están realizando como plan B, porque, tal y como dispone el plan de liquidación aprobado por el juez de lo Mercantil que sigue el caso, el plan A es la venta "en globo"; o sea, la venta en su totalidad de la fábrica, incluidos los terrenos, los edificios y el contenido de los mismos. Ese plan sigue abierto toda esta semana aunque, aclararon, "es una fecha indicativa para ordenar el trabajo"; es decir, los administradores seguirán abiertos a recibir ofertas "aunque no por tiempo indefinido".

Los gestores del concurso de acreedores de Alu Ibérica no renuncian a recibir "estos próximos días" alguna oferta formal por toda la empresa, pero también trabajan en la posibilidad de que esto no ocurra; entonces activarían la venta troceada con un precio base del que no bajarán un céntimo. O sea, que no habrá posibilidad de regateos, según aseguran los responsables actuales de la única fábrica de aluminio primario que tuvo Asturias.

Fogasa

Por otra parte, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que ya empezó a pagar las indemnizaciones a una parte de los despedidos de Alu Ibérica en mayo de 2022, tiene previsto acabar con los abonos que le corresponden (será en los próximos 15 días).

La Unión Sindical Obrera (USO), por su lado, reclama la formación de una mesa para la incorporación de todos los trabajadores despedidos en el hipotético proyecto industrial que se desarrolle en la fábrica ahora parada.