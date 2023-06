Avilés combate la caída de actividad deportiva en verano con 27 ofertas para todos los públicos

Que no decaiga la actividad física en verano. Ese es el objetivo que se plantea la Fundación Deportiva Municipal (FDM) de Avilés, cuyo gerente, Lolo Solís, constata por experiencia que cuando llegan los meses de calor afloja la fluencia a los polideportivos y la gente "o se va a la playa o prefiere hacer ejercicio al aire libre". Con la oferta de actividades deportivas veraniegas dada ayer a conocer por la concejal de Deportes, Nuria Delmiro, no se trata tanto de abarrotar las instalaciones deportivas –aunque el número de plazas ofertadas no es desdeñable: 4.000 en tres meses– como de dar alternativas a quienes quieren aprovechar el relajo veraniego para cuidar su forma o probar "cosas nuevas". Y en el caso de las actividades acuáticas, son poco menos que obligadas por aquello de que resultan refrescantes además de beneficiosas para la salud y el tono físico.

Las 27 actividades que componen el paquete deportivo estival tienen "precios asequibles y bonificaciones en el caso de familias numerosas o con rentas bajas", según destacó Delmiro, y la oferta incluye "propuestas para todos los gustos". La programación abarca los meses de julio, agosto y septiembre e incluye como novedades taichí al aire libre (en el parque Ferrera) y entrenamiento funcional. La inclusión del taichí en la programación es consecuencia del éxito que tuvieron el año pasado los talleres estivales de esta disciplina de origen oriental que se impartieron en el marco del programa municipal Ciudad Saludable. El programa de la campaña deportiva de verano incluye actividades acuáticas en la piscina del complejo deportivo Avilés (julio y agosto) y en la piscina de La Magdalena (septiembre), con dos o tres clases semanales. Y también actividades de cancha, sala y al aire libre en el parque Ferrera:, el complejo deportivo Avilés y el complejo deportivo Los Canapés. Las inscripciones para todas las actividades quedaron abiertas ayer y se pueden hacer por internet o de manera presencial en los controles de los complejos deportivos municipales.