El capitán blanquiazul solo piensa en el ascenso a Primera Federación: "Quiero al Avilés, subir me haría el hombre más feliz del mundo"

Natalio Lorenzo (Canals, Valencia, 1984) está en su cuarta temporada en el Avilés, al que llegó con el equipo en puestos de descenso en Tercera para sumarse al proyecto de Diego Baeza, que se hizo con los mandos del club. Después de muchos años como profesional, de jugar en Primera, se bajaba al barro a reflotar al conjunto blanquiazul. El partido del domingo (18.30 horas), la vuelta por el ascenso a Primera Federación, demuestra que acertó tomando ese riesgo y subiéndose a ese barco.

–¿Cómo está el grupo ante el partido del domingo?

–Tenemos una ilusión máxima. Llevamos diez meses trabajando para llegar a esto y está todo el mundo muy ilusionado, equipo, club y ciudad. Era impensable hace tres años, con el equipo en Tercera, en puestos de descenso. Desde que entró Diego Baeza (presidente del club) todo ha cambiado, me vine a echar una mano, renuncié a otras cosas y no me arrepiento en absoluto. No tengo queja.

–¿Se está cumpliendo lo que esperaba cuando llegó?

–Si una cosa tiene Diego es que cumple. Hemos pasado de Tercera a estar jugándonos el ascenso a Primera Federación. Hay que intentar aprovechar esta oportunidad.

–¿Pensaba que todo iba a suceder tan rápido?

–El fútbol es complicado, hay proyectos en lo que se gasta mucho y no lo logran. La idea es construir algo, se han incorporado a trabajadores, a jugadores jóvenes que están comprometidos y hemos pasado de que vinieran 150 personas a que no haya entradas en el Suárez Puerta. Baeza cogió un equipo con deudas y ahora hay un proyecto con una ciudad deportiva. Nos falta ponerle la guinda a la temporada, ascender y estar solo un escalón por detrás de Oviedo y Sporting.

–¿Qué estado anímico tiene el equipo antes de un partido así?

–Hay gente en el equipo con experiencia y el cuerpo técnico tiene las ideas claras. En Granada no nos arrugamos y en casa no va a ser menos. Es importante no sobreexcitarnos y dejar todo lo de alrededor al margen. Tenemos un vestuario capacitado para hacerlo, llevamos una temporada para enmarcar, tenemos que ir al partido a no especular. Pase lo que pase somos un equipo con identidad.

–Da la sensación de que este curso han ido de menos a más.

–Es un equipo nuevo, tuvimos que colocar las piezas y ahora hay un equipo en el que cualquiera puede entrar en el once. Las piezas se han colocado bien, en mi caso me he reconvertido y juego un poco más atrás, el entrenador ha dado oportunidades a todos. No sé si lograremos el premio, pero de que lo estamos dando y de que lo vamos a dar todo no cabe ninguna duda.

–¿Cómo se ha adaptado a ese cambio de posición?

–He jugado en banda, de segundo delantero, me gusta pisar área, estar cerca del gol, pero también asociarme, bajar y jugar el balón. Me siento cómodo en esa posición.

–Está en un gran momento de forma en esta recta final. ¿Los años no pasan para usted?

–He sido profesional desde joven, desde los 18 años, cuido la alimentación, me preparo y también he tenido suerte con las lesiones.

–¿Cómo veterano le toca templar los ánimos?

–La experiencia es un grado y tengo que hablar con la gente joven, pero no solo yo, tenemos a gente como Morcillo, Davo o Espina. Estamos todos muy unidos dentro y fuera del campo, es de los mejores vestuarios que he tenido, gente muy legal.

–¿Le ha tocado hablar con Isi Ros para evitar que le pasen cosas como la tarjeta en Granada?

–Su carácter es así y los rivales lo saben y le buscan. El árbitro le sacó la tarjeta sin merecerlo demasiado y en la segunda parte lo hizo bien. Le necesitamos al 100%, es un jugador que marca la diferencia. Son fases de aprendizaje.

–¿Cómo está viviendo esta explosión del equipo en la ciudad?

–Cuando llegué aquí conocía poco Avilés, sabía que el equipo era importante, que estuvo en el fútbol profesional, pero me han adoptado, también a mi familia, mi hijo es de aquí y está feliz. Es parecido a Valencia en el sentido de que tenemos el mar cerca. Estando tan a gusto lo das todo como un niño, tengo un sentimiento muy grande por el Avilés. Quiero mucho al club y a la ciudad. Seré el hombre más feliz del mundo si logramos el ascenso.

–¿Cuáles son las claves para afrontar un partido así?

–Jugar como en la ida, con nuestra identidad, con nuestro estilo, con ambición desde el primer córner. Hacer las cosas que nos han llevado hasta aquí y luego que pase lo que Dios quiera.

–¿Cuánto ayuda un ambiente como el que se vivirá en Avilés?

–He jugado en campos como el Bernabéu o el Camp Nou y cuando entras desconectas, pero se nota en cosas en ese ‘uy’ de la grada, en las protestas al árbitro, en las fases malas, que el público es inteligente y te levanta, te da la energía que te hace falta.

–Ha jugado partidos muy importantes. ¿Qué lugar ocupa el del domingo?

–Lo que conlleva para el club, para la ciudad, para no decepcionar a la afición hace que sea, sin duda, uno de los más importantes de mi carrera deportiva.

–¿Se ve más años en el Avilés?

–A día de hoy, estando como estoy físicamente, me veo jugando más arriba con el Avilés. Tengo la cabeza y el físico y el presidente quiere que siga, así que no creo que haya problemas. A Baeza lo quiero mucho, me ha ayudado mucho en muchas fases de mi carrera.