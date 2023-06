Polémica en un instituto de Avilés: cinco profesores cargan contra la dirección por promover un homenaje a las Fuerzas Armadas

La presencia el pasado jueves de una representación de las Fuerzas Armadas en el instituto Número 5 de Avilés con motivo de la colocación de las banderas d España, Asturias y Europa en los mástiles del centro ha desagradado a cinco de los 83 profesores del centro, que se posicionan abiertamente en contra de la "militarización" de la institución educativa y responsabilizan al director.

"El daño que ese acto y la actuación de la dirección han provocado en la imagen de nuestro centro es muy notable. Donde no había ningún conflicto, se ha creado uno en relación con unas banderas que, si había empeño en ello, se podrían haber puesto sin ninguna parafernalia castrense. El IES Número 5 de Avilés, como tantos centros públicos de naturaleza educativa, sanitaria, cívica o cultural no las ha tenido hasta ahora y ello no ha mermado su compromiso como servicio público", critican los profesores críticos.

"Resulta lamentable" –prosiguen– "que el actual director haya organizado una ceremonia que está en las antípodas del tipo de situaciones de aprendizaje que plantea la ley para nuestro sistema educativo. La prevención del suicidio en los adolescentes, el cuidado de la salud mental, los retos que supone el advenimiento de la inteligencia artificial, los desafíos del cambio climático, el conocimiento y aprecio del patrimonio natural de España o la promoción de todas las formas de creación y cultura deberían concentrar los desvelos de los docentes. Justo lo contrario de la obcecada crispación y el daño que ha producido en la imagen de nuestro centro este empeño de la dirección por agitar banderas y utilizar al ejército en una agenda polarizadora que a nadie beneficia".

También merecen críticas haber convertido el acto en un "homenaje" a las Fuerzas Armadas, las charlas informativas "desarrolladas al margen de las programación general del centro" sobre las salidas profesionales en el Ejército y la promoción de un sector "cuyo propio nombre no oculta que su formación inicial requiere el adiestramiento en el uso de armas y en las destrezas propias de la logística bélica". Los profesores que suscriben las quejas son Mariano Martín Gordillo, Juan Carlos González Galbarte, Marta García Sánchez, José Primitivo Abella Cachero y Arabela Carranza Herrero.

Ya en su día, desde la dirección del instituto se explicó que la presencia del Ejército había sido fruto de una demanda de la propia comunidad educativa, que la asistencia a los actos fue voluntaria para profesores y alumnos y que el hecho de que los mástiles del instituto no tuvieran banderas suponía una "anomalía constitucional".