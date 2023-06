Galder Varas: "Casi nadie sabe mi nombre, pero me ubican en TikTok"

El monologuista Galder Varas presenta este próximo sábado en el auditorio del Niemeyer (20.00 horas) "Esto no es un show", espectáculo que mezcla el monólogo propiamente dicho con interpelaciones a los espectadores. "No me gustaba llamar a lo mío como ‘show’ porque no tenía muy claro por dónde iba a ir. No quería que el espectador esperara algo en concreto, así que me decidí por este título", cuenta al otro lado de la línea telefónica.

Varas cuenta con más de 800.000 seguidores en TikTok, eso quiere decir que la red social de pequeños vídeos (menos de un minuto de duración) le tiene como uno de sus humoristas predilectos. "Mis vídeos se encuentran entre los de perros y los de señores que cortan cosas que al final son pasteles", señala. Esto, su notoriedad en las redes sociales, la vive Varas con humor: "Casi nadie sabe mi nombre, pero me ubican en TikTok", cuenta. "A veces me ven sin gafas y me dicen: ‘Eres el de TikTok, pero te faltan las gafas’", añade. Cuenta que graba sus actuaciones, "aunque sé que no todo se puede subir". Su espectáculo es de hora y media. "Primero me pongo con un monólogo convencional", añade. Luego vienen sus diálogos con el personal que acude a verle cada noche. Y esa parte es la que recibe más aplausos de sus seguidores. "Hay de todo: lanzados y muy tímidos. Lo que busco simplemente es que todos nos lo pasemos lo mejor posible y creo que lo vamos consiguiendo". Cuando se le pregunta por su llegada al auditorio del Niemeyer –alrededor de mil butacas– apunta que salas así "imponen" porque "hace relativamente poco" que las frecuenta. Como casi todos los monologuistas, Varas se ha bregado en bares nocturnos, con la cercanía de los espectadores como fundamento principal de su espectáculo que no es un espectáculo, pero que ha conseguido que cerca de un millón de personas le rastreen cada día en las redes.