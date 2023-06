El lado más humano del entrenador que puede llevar al Avilés a Primera Federación: Cañedo, el discípulo del profeta

Emilio Cañedo (Oviedo, 1972) tiene un grupo de whatsapp con sus amigos más cercanos que bautizaron con el nombre de "Discípulos del profeta", en homenaje a Adolfo Pulgar, entrenador y maestro de entrenadores asturianos, fallecido hace casi cuatro años, que influyó mucho en el actual técnico del Avilés. "Cuando yo empecé a entrenar, Emilio estaba en el segundo equipo del Universidad y Pulgar en el primero, fue su padre deportivo", explica Manolo Simón, uno de los que está en ese grupo y que, además, es el entrenador que acaba de ascender al Covadonga a Segunda Federación. Simón, más que amigo se considera "hermano" de Cañedo. "Somos socios y tenemos una oficina de seguros a medias", añade.

El técnico blanquiazul pasó por todas las categorías inferiores del Oviedo y después, como jugador, se vio lastrado por una lesión de rodilla. Aun así, estuvo en varios equipos de Tercera, como el Uni, el Mosconia o el Luarca. "Era interior derecho, buen futbolista, técnicamente muy bueno, disciplinado, trabajador, hacía lo que le decía el entrenador y era un crack en el vestuario", cuenta Simón, que se ríe cuando se le pregunta por cómo es Cañedo en las distancias cortas: "Es un personaje, para la comedia es muy bueno, tiene una manera de contar las cosas que te ríes mucho".

Como entrenador, Cañedo pasó por el Oviedo Moderno, al que dirigió en Primera División femenina, luego estuvo en clubes como el Atlético de Lugones, el juvenil del Oviedo, con el propio Manolo Simón de segundo en el Llanes, el Mosconia y el Vetusta, filial del Real Oviedo. "Nos parecemos bastante, nos gustan los equipos agresivos, valientes, con jugadores que sean atrevidos, apretar al rival arriba, lo primero atacar y luego ya veremos cómo nos defendemos", señala Simón, que insiste en la influencia de Adolfo Pulgar: "Teníamos una peña de amigos y en ella estaba Pulgar, nos influyó a todos mucho en nuestra vida personal y también en lo futbolístico, era muy buen entrenador".

Fue Pulgar el que les hizo dar un paso más. "Era un estudioso del fútbol, nos abrió los ojos, nos ponía vídeos de la escuela del Ajax, del PSV, por entonces estaba de moda el fútbol holandés", relata el técnico del Cova, para quien Cañedo es un alumno aventajado del "profeta". "Si sube al Avilés son palabras mayores, su punto fuerte es cómo gestiona el vestuario, los jugadores jueguen o no nunca hablan mal de él". Anécdotas de Cañedo, dice, hay "infinitas", sobre todo porque, asegura, uno de sus grandes defectos es que es "muy despistado".

David Fernández, otro de sus amigos más cercanos, que además jugó en el Avilés entre 1995 y 1999, en Segunda B, sabe bien hasta que punto es despistado: "Lo conozco bien, es padrino de mi hijo pequeño y, cuando hizo la comunión, sabiendo cómo es le dije que era a la una cuando era a las dos y, efectivamente, cuando faltaba poco me llamó desde Llanes para decirme que iba muy justo, que iba a llegar tarde, y le pude decir que por una vez iba a llegar con tiempo de sobra".

Como Simón, David conoció a Cañedo en la cantera del Oviedo, luego estudiaron juntos Empresariales y siempre han estado "muy unidos". Le describe como "un buen tío, muy querido por los suyos, muy de su barrio, con mucho carisma". Una imagen que no se ve tanto desde fuera: "Tiene ese doble perfil, da la sensación de ser alguien tímido, pero más bien es prudente, de puertas adentro es muy dicharachero, con ganas de hacer cosas, de salir, esa imagen que traslada es más por prudencia. Otra de sus grandes virtudes es la humildad".

Un ascenso del Avilés sería una alegría doble para David, por su amigo y por su pasado en el club blanquiazul: "En lo personal, no yo, toda mi familia vamos detrás de Emilio, pero si encima el ascenso es de un equipo tan querido para mí como el Avilés pues más alegría todavía, allí está de delegado Joaquín Alonso, con el que coincidí, fueron épocas complicadas, éramos un equipo con aspiraciones, poco después llegó la debacle. Es de justicia que una ciudad como Avilés esté ahí". David, acompañado por su familia, estará el domingo animando en el Suárez Puerta.

El que no podrá estar será Roberto Fernández, que vive en Madrid, pero que también pertenece a ese círculo íntimo, esos "discípulos del profeta" que llevan toda la vida juntos. "Nos criamos todos en el fútbol base del Oviedo, somos casi como hermanos, de salir de fiesta, de irnos de vacaciones juntos, una amistad que sigue vigente hoy". También Roberto fue jugador del Avilés, en su caso una temporada, y curiosamente también del Granada, cuyo filial es el último escollo que separa al Avilés del ascenso. "Jugué en los dos lados, pero yo voy primero con Emilio, el otro día no veas como celebraron mis hijos el gol del Avilés, pero es que también está ahí Joaquín Alonso. Además, cuando vi el Suárez Puerta lleno de gente me quedé alucinado, es presión, pero es muy bonito", dice el exjugador. También Roberto tiene algo que decir de los despistes de Cañedo: "¿Qué si es despistado? Nuestro grupo de amigos decidimos hacer una peña gastronómica cuando éramos juveniles, dijo que la organizaba él. Treinta años después ha salido adelante y la ha tenido que hacer otro".

Simón, David y Roberto estarán pendientes el domingo de "Emilín", deseando que lleve al Avilés a Primera Federación. Y todos tendrán en la cabeza a Adolfo Pulgar que, reconoce Roberto, "fue nuestro referente como entrenador y como persona". Un maestro que tuvo un alumno predilecto: "Emilio es el que más se le parece".