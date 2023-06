"Al próximo Gobierno le pido que de verdad tenga un compromiso con la Cultura"

El actor Israel Elejalde (Madrid, 1973) es una de las cuatro patas de Kamikaze Producciones, la empresa que se llevó el premio Nacional de Teatro en la época en la que él y sus socios programaban el teatro Pavón, en Madrid. De ahí viene, precisamente, su relación íntima con el teatro Palacio Valdés, de Avilés, un escenario en el que el ahora coprotagonista de "Finlandia", de Pascal Rambert (mañana viernes, a las 20.15 horas), fue por primera vez, por ejemplo, el "Misántropo", de Molière y Miguel del Arco, o el psicólogo de "Tebas Land", de Sergio Blanco. Elejalde vuelve a la televisión con "Las noches de Tefía", una serie de Miguel del Arco que se desarrolla en un centro de detención vagos y homosexuales en medio de la isla de Fuerteventura y durante la dictadura. Atiende la llamada telefónica de LA NUEVA ESPAÑA "desde el pueblo".

–Este es el tercer Rambert en español y el segundo suyo.

–Me gusta su escritura contemporánea de la sociedad, su energía y, a la vez, su capacidad de traer a este presente las mejores formas del teatro clásico, la técnica que utiliza para dar vida y verosimilitud a sus textos. Me encanta su locuacidad: las intervenciones de sus personajes exceden la forma teatral y lo emparentan con lo poético. Siendo, en suma, un autor contemporáneo tiene la energía de la tragedia griega o shakespeariana.

–Aquí, además, Rambert dirige.

–Como director es muy extraño, muy "performático". Sus puestas en escena son básicas porque considera que lo fundamental es el texto. No hay acotaciones: las palabras de los personajes son las que marcan las acciones. Su concepto de la belleza se sustenta, sí, en la sencillez. Y todo esto para exponer un complejo argumental.

–¿Cómo se recibe que un autor como Rambert haya escrito una obra para uno mismo?

–Es, claro, un honor y, a la vez, una responsabilidad.Rambert es uno de los más importantes dramaturgos de Europa.

–Y, además, sus personajes se llaman como ustedes: Israel e Irene.

–Es prueba de la alianza entre el autor y yo mismo. Más que responsable, me siento retado y eso sólo me ha pasado cuando he tenido que hacer los personajes de Shakespeare porque, después de tanto tiempo, sus personajes se han convertido en arquetipos, así que tienes que abordarlos más allá del palimpsesto que se ha formado con todas las interpretaciones anteriores. Lo que sucede con Rambert es que lo que tienes ante ti es la página en blanco. La responsabilidad es hacer que crezcan.

–Ahora paran "Finlandia".

–Unos meses. Después del verano volvemos a Madrid. Tenemos gira hasta el próximo mes de enero.

–Dentro de nada estrena la serie "Las noches de Tefía".

–El próximo día 25 en Atresmedia.

–¿Coincidió con "Finlandia"?

–Estaba estudiando "Finlandia" cuando rodábamos.

–Es el director del campo de concentración de Tefía.

–Eso es: don Anselmo, un tipo frustrado que espera poder ascender para poder salir de ahí, de la isla de Fuerteventura. Él lo llama un centro de invertidos. Piensa que tiene todos los argumentos para salir de allí: homófobo, fascista.

–Últimamente le están saliendo muchos malos.

–Más que malvados, con muchas contradicciones, tipos moralmente repobables.

–También hizo de Ricardo III.

–Ese sí que representa la maldad por la maldad, de la maldad porque sí. Un tipo con la cabeza mal hecha. El caso de don Anselmo, el director del campo de concentración, es distinto: es un hombre del régimen, cegado por el régimen si cabe. Desarrolla su responsabilidad en el campo de concentración con una disciplina férrea.

–Ahora, en unas semanas, hay elecciones generales. ¿Qué le pide al próximo Ministro de Cultura?

–Dependiendo de quien salga: virgencita, que me quede como estoy. En serio, más que pedir al Ministro de Cultura, hay que hacerlo a todo el Gobierno: que de verdad tenga un compromiso con la Cultura, más inversiones... en suma, que la Cultura esté dentro de su planteamiento de vida.