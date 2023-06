La ciudad, volcada con los blanquiazules

La fiebre por el Real Avilés inunda la Villa del Adelantado a tres días de la final contra el Granada B por el ascenso a Primera Federación. El club sigue ampliando el aforo del Suárez Puerta para la cita decisiva y da igual cuánto logre estirarlo: siempre se queda corto. Primero se llenaron las dos tribunas; después, las dos gradas supletorias de los fondos. Ayer el Avilés empezó a colocar una tercera grada portátil, que servirá a modo de zona VIP bajo la grada de José Cueto a un precio de 20 euros por cabeza con consumición. También se llenará: la tienda oficial cerró ayer con 6.364 localidades vendidas para el domingo y únicamente restan 336 de la nueva estructura que se pondrán a la venta hoy de 10.30 a 13.30 y, si aún quedan, de 18.00 a 20.00 horas.

Los aficionados eran bien conscientes de que o madrugaban o se quedaban sin sitio. A la hora de la apertura del puesto de ventaja una larga cola se extendía ya a lo largo de la tribuna de Juan Ochoa. Gente de todas las edades. El primero en salir con el premio fue uno de los más jóvenes, Diego Trojaola Fuertes, de 19 años. "Otros años sí vine, pero este año todavía no vine al estadio. He comprado cuatro, para unos primos", apunta el avilesino, cauto con el partido: "hay posibilidades de ascender".

Otros eran más optimistas. "Vamos a ganar. Da igual que sirva el empate, hay que ganar", asegura Enol Gonzalo, que acudió a la tienda oficial en compañía de su madre, Patricia Blanco. El chico no es socio, "pero viene todos los fines de semana", precisa su madre, que sale con entradas para él, para los amigos y para el marido.

De Madrid al Suárez Puerta

En la cola, mucho subarrendado. Como Loli Requena, que adquirió tres entradas, "para mi nieto, para mi marido y para mi yerno, que son muy aficionados y tienen mucha ilusión. Tiene que subir", remataba. Como José Luis González, que salió con seis tickets con destinatarios entre los que se incluye su hijo y sus nietos. "Mi hijo, cuando está por aquí, viene siempre, es muy aficionado, pero son tres o cuatro, viven en Madrid. Esta vez vienen expresamente para el partido. Bueno, y para ver a los padres, ¿eh?", señalaba tras cerrar la compra.

Per para preparados, lo que se dice preparados, Estibaliz Angulo, Sara Alba y Alejandro García, que salían de la tienda con siete entradas y dos banderas. Sara enumera los convocados el domingo: "son para mi hermano, para mí, para un amigo y para él", dice, señalando a Alejandro. Van contentos, pero Estibaliz tiene "una queja": "Son demasiado pequeñas, en mi balcón quedan como un lacasito. Ni para el campo dan. Propongo que el Real Avilés haga las banderas más grandes, porque tengo ventanales muy grandes y no se van a ver". Detalles aparte, no hay dudas: hay que subir. "Todos a mil con ellos el domingo".

Al ritmo que iba el despacho de entradas, estaba claro que poco iban a durar las existencias, que se agotaron cerca del mediodía. El Avilés, que era consciente de que se iba a quedar corto, ya había pensado en una tercera grada supletoria, la VIP, de la que quedan para hoy 336 asientos libres. Es ya la última bala, porque en los bajos de la grada de Juan Ochoa no se pueden usar estructuras portátiles: ahí se encuentran los banquillos y el acceso desde los vestuarios.

Revitalizar la afición fue una de las metas que se propuso Diego Baeza cuando terminó con la larguísima etapa de José María al frente del club blanquiazul. Ni en sus mejores sueños podía pensar en una movilización como esta dos años después de la operación. Queda rematar la faena.

La ilusión que ha despertado la posbilidad de que el Avilés suba a Primera Federación no se recuerda en la ciudad. Las señales de apoyo al equipo blanquiazul se dejan ver por todos lados: en el Ayuntamiento, que tiene colgadas banderas de sus balcones (abajo); en domicilios particulares (a la derecha) y en los comercios. En la imagen superior se puede ver a Chema García y a su hijo Martín delante del balón con el que se jugó el partido de ascenso a Segunda en 1956, expuesto en un establecimiento.