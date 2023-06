Marta Sanz se suma a la lista de autores que participarán en el nuevo Festival Celsius

Marta Sanz, la autora de "Persianas metálicas bajan de golpe" (Anagrama, 2023), es una de las últimas autoras en incorporarse a la lista de invitados de la próxima edición del Festival Celsius 232, que se celebrará dentro de poco más de un mes: entre los días 18 y 22 de julio. Para los organizadores del encuentro cultural avilesino que alcanza este año su décimo primer año, Sanz "es una de las autoras más interesantes" del momento presente.

La novela que piensa traerse Sanz a Avilés se desarrolla, dicen en su editorial, en un mundo futuro en el que una mujer madura vive solitaria y desmemoriada con un dron, "un mundo regido por lo virtual, las empresas de paquetería y los programas del corazón". Para los responsables del festival de literatura fantástica, de ciencia ficción y de terror, lo último de Sanz es "una de las no velas de año" y su presencia en Avilés "un lujo".

Otra de las novedades de la próxima edición del festival avilesino va a ser una partida del juego de rol "The Writers", de Pepe Pedraz. Se trata de que algunos autores invitados en el Celsius sigan las reglas diseñadas por Pedraz con el objetivo de componer un relato de terror y presentarlo a una editora a tiempo. Pedraz es el creador de "New Life", "7 días de travesía", "Trueque", "Trueque Noir", "La Herencia" o "The Writers" que está previsto que se convierta en uno de los atractivos de la fiesta literaria previa a las próximas elecciones generales. La partida que dirigirá Pedraz va a contar con la música en directo de la asturiana María Daz, la ganadora del concurso de rock "Ciudad de Oviedo" del año pasado.

La escritora australiana Emilia Hart, la creadora de "Las mujeres Weyward" (Umbriel), estará en Avilés este verano por primera vez. Australia no es de los países que más autores traigan al Celsius, aunque la novelista actualmente viva en Londres. Su primer libro se desarrolla en tres tiempos tan dispares como el presente, la Segunda Guerra Mundial y el primer tercio del siglo XVII.

Otros nombres que han confirmado su presencia en Avilés son Laura Fernández, Niloa Gray, Antonio Runa, Lidia Ciprés y también Celia Corral-Vázquez.