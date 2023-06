Una clase para alcanzar el éxito: la reunión entre Emilio Cañedo y Vicente González-Villamil previa al posible ascenso del Real Avilés

Emilio Cañedo, entrenador del Real Avilés, tuvo ayer un día muy ajetreado. Primero, entrenar a sus pupilos, que mañana se juegan ante el Granada B el ascenso a Primera Federación. Después, el ovetense regresó por un momento a su juventud. LA NUEVA ESPAÑA reunió al técnico blanquiazul con Vicente González-Villamil, entrenador del ascenso del Avilés a Segunda División en la temporada 1989-90. "Pocos consejos le puedo dar, porque lo que importa es todo el trabajo que ha hecho hasta ahora, que es muy bueno", confiesa el veterano míster, que cree que Cañedo, que reconoce su admiración por Villamil, ha hecho un trabajo excepcional esta temporada.

"Vicen, mira que llevaba tiempo sin venir por aquí. Dentro nunca he estado, pero venía mucho a buscar a Simón", comenta Cañedo en referencia a uno de sus amigos del alma al llegar a la Facultad de Formación del Profesorado. "Que gran grupo formasteis en aquella época", destaca Villamil, que pudo ver crecer a su "Cañedín", Manolo Simón (técnico del Covadonga) y compañía. El respeto que siente el técnico blanquiazul por Villamil se hace evidente desde el primer momento. "Pasa tú delante Vicen, por favor", le dice Cañedo antes de entrar en una de las aulas de la facultad. "¿Cómo no le voy a admirar? Él junto a Tensi son dos de las grandes leyendas que siempre han estado con mi grupo", explica.

"Para mí era un educador más que un entrenador. Y, sobre todo, es una institución", señala Cañedo al sentarse en el aula y recordar los tiempos en los que coincidió con Vicente en las categorías inferiores del Oviedo. Villamil casi se ruboriza con los piropos. "Para mí lo más importante fue siempre formar chavales antes que futbolistas. En esas edades es clave", explica el exentrenador, que muestra su satisfacción al ver el buen trabajo de su amigo. "Lo está haciendo muy bien. Poco a poco está creciendo mucho", indica el ovetense, que, aunque no le ha dado ningún consejo al blanquiazul para ascender, siempre le muestra su apoyo. "No es una persona muy de dar consejos, pero está pendiente. Cuando las cosas van bien me manda un mensaje, y cuándo no, también. Tener a alguien de su sabiduría pendiente de ti es un orgullo", afirma Cañedo. El actual técnico del Avilés aún recuerda la gesta de González-Villamil. "Aquel año, en la 89-90, había dos muy amigos míos jugando en el Avilés, Joaquín y Toño Velázquez. Me acuerdo perfectamente de aquel equipo", apunta Cañedo, que cuenta una anécdota. "Me acuerdo de estar en el Tartiere y que la gente aplaudiese los goles del Avilés", indica. Villamil lo explica. "Teníamos muchos exoviedistas en plantilla. Además, en Oviedo siempre hemos caído muy bien", asegura el extécnico.

Han pasado más de 30 años entre el ascenso a Segunda División y la posible promoción a Primera Federación del Avilés, pero a pesar de ello hay algo en común entre ambas plantillas. "Si no hay un gran ambiente dentro del vestuario es imposible conseguir grandes cosas. Cuando yo llegué al Avilés teníamos un muy buen once, pero faltaba mucho. El buen rollo que se creó en esa plantilla se sigue manteniendo hasta ahora, se vio el otro día", dice Villamil, refiriéndose al reportaje de LA NUEVA ESPAÑA en el que se juntó a la plantilla de aquel ascenso. Cañedo coincide. "El ambiente es fundamental. Esta temporada se han creados sinergias entre los veteranos y los jóvenes que nos han ayudado mucho. El fútbol es un oficio como otro cualquiera, con experiencia te haces mejor. Tenemos la suerte de que los veteranos contagian a los demás", cuenta el blanquiazul.

Una de las cosas que sorprende a Villamil es el ambiente que se ha generado en Avilés. "Hay que felicitar a los dueños, han hecho un trabajo excepcional. Hacía mucho tiempo que no veía a la gente así", asegura el ovetense. "Sentir la ciudad detrás nos responsabiliza mucho, pero ver las banderas en las ventanas y esos detalles es algo que me emociona mucho", reconoce Cañedo, que a pesar de que todo eso pueda suponer una presión extra, no siente nervios. "Nervioso estás cuando no tienes algo preparado. Llevamos trabajando muy bien todo el año, conocemos al rival y sabemos cómo. El trabajo está hecho, ahora tenemos una oportunidad preciosa para cerrar el año como se merece", expresa.

¿Cuál es la clave para conseguir el ascenso? "No te puedo responder a eso, porque la clave la tiene él (por Cañedo). Seguro que ha tenido momentos duros durante el año y que ha sido capaz de sobreponerse a ellos. Todo ese trabajo del año se tiene que ver y estoy convencido de que se verá", responde Villamil, que tiene confianza ciega en las posibilidades de su amigo. "Que siga en la misma línea y conseguirá el objetivo", afirma.

Eso sí, Cañedo no tiene nada preparado en caso de ascenso. "Prefiero no pensar en esas cosas. Si se da, estoy seguro que va a quedar bien celebrado, pero no me gusta adelantar acontecimientos. Si hace falta, seguro que ese día encontramos champán", bromea el blanquiazul. Villamil estará presente en la grada junto a varios de los miembros de aquella plantilla del ascenso. "No me quiero perder algo así", asegura.

Antes de charlar con González-Villamil, el técnico blanquiazul pasó por rueda de prensa. Cañedo, que quiso mostrar su agradecimiento a la afición avilesina, volcada por el encuentro, reconoció sentir todo el apoyo al Avilés. "El domingo seremos el equipo de Asturias", señaló.

"Trabajamos todo el año para un momento como este. Representamos a muchísima gente, y estoy seguro que todos los aficionados se cambiarían por nosotros. Es el partido más importante de mi carrera", aseguró el ovetense, consciente de que el partido va a ser "muy largo e intenso. "Siempre salimos con la idea de representarnos bien, pero hay un rival que juega y que tiene sus virtudes. Vamos a salir desde el minuto uno a tener el control del partido", analizó.

En el encuentro de ida ante el Granada B, el Avilés sufrió en los minutos finales, achuchado por el potencial nazarí, pero a pesar de ello Cañedo quiere "mantener la filosofía y el estilo de todo el año, aunque habrá situaciones a las que tengamos que adaptarnos", explicó el técnico, que no quiere centrar todos los focos en Samu, máximo goleador del conjunto andaluz. "El Granada B es un equipo muy complicado, tiene mucha calidad y recursos. Además, tienen buen pie, físico y una dirección técnica muy buena. Sin olvidarnos de las muchas armas que tienen desde el banquillo", advirtió el entrenador.

Una de las claves del encuentro estará en controlar la euforia de los jugadores en un momento tan emocional. "Nosotros poco le podemos decir a los jugadores. Los grandes protagonistas son ellos. Es un orgullo y un aliento tener a siete mil personas apoyándote. Si en julio pudiésemos elegir está situación, la hubiésemos firmado", afirmó el blanquiazul.

En uno de los momentos más importantes de la carrera de Cañedo en los banquillos, el ovetense no ha podido tener mejor consejero. "Antes de irme, quiero decir que el trabajo que ha hecho hasta ahora Cañedo es formidable. Hay que ver hasta donde ha llevado el equipo. Pocos se esperaban que estuviesen aquí arriba. Hay que darle valor", afirmó Villamil. Pase lo que pase, lo que pase mañana en el Suárez Puerta lo que han hecho Cañedo y los suyos tardará en olvidarse.