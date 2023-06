"No se puede dejar toda la información de salud en manos de Doctor Google"

Ricardo Mariscal López es el director de relaciones institucionales del instituto Salud sin bulos, que ayer fue el encargado de cerrar el congreso sobre calidad asistencial que se celebró en el Hospital San Agustín. Este colectivo cuenta con una nutrida red de "cazabulos", profesionales sanitarios de diferentes ámbitos de la salud, que ayudan a identificar y desmontar noticias falsas en internet.

¿Existen las denominadas fake news y también los bulos en Salud?

–En la salud, por supuesto, más que en ningún otro campo y además son los más peligrosos, cuestión que se incrementó durante la pandemia.

–¿Cuando nació Salud sin bulos?

–Nació hace cinco años, antes de la pandemia, precisamente, porque observábamos muchas "noticias" sobre salud no constratadas, la proliferación de "consejos" en redes sociales y con intereses ocultos. Por eso buscamos la forma de ofrecer una información veraz a través de internet. (Su página web es saludsinbulos.com)

–Los bulos, precisamente, se propagan a través de internet

–No podemos negar la tecnología, lo malo es el uso que se puede llegar a hacer de ella, no podemos actuar sin criterio y dejar todo en manos de Doctor Google a la hora de buscar información sobre salud.

–¿Por qué surgen estos bulos en algo tan básico y universal como es la salud?

–Por varios motivos. El primero que es que hay personas o entidades que difunden tratamientos por un lucro económico, otros solo por notoriedad, por llamar la atención.

–¿De qué manera se puede detectar si esos bulos son veraces o no?

–En los últimos años estamos observando la proliferación de mensajes a través de Telegram o Whataspp, que no son buenos canales para reenviar informaciones no contrastadas, son temas sensibles. Como mínimo, hay que sospechar. Eso sí, las claves no son infalibles. Si esas informaciones no son publicadas por medios de comunicación oficiales, con fuentes oficiales o con el beneplácito de asociaciones de pacientes, hay que dudar. Hay casos en los que portales de internet dan apariencia de realidad pero inventándose los portavoces o directamente con nombres reales pero inventándose las declaraciones. Ante cualquier duda, hay que consultar con profesionales sanitarios, bien sean médicos de confianza, farmacéuticos.

–Póngame algún ejemplo de esos bulos...

–En los últimos años están vendiendo dióxido de cloro, que es algo similar a la lejía, y lo venden como una pseudoterapia que lo cura todo. Se ha denunciado en repetidas ocasiones por su peligrosidad. Sin embargo, es algo difícil de parar porque estos pseudoterapeutas utilizan el miedo y el desconocimiento de las personas, sobre todo el miedo y más durante la pandemia, para conseguir un lucro económico.