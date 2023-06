Avilés será "el escaparate del mayor gobierno local de izquierdas en Asturias", aseguran Cambia y el PSOE

Y si todo lo anterior fuese poco, ayer los portavoces de los grupos negociadores dieron especial valor al hecho de que el pretendido gobierno progresista de Avilés "será el único de izquierdas en las tres grandes ciudades asturianas, y eso nos convierte en un escaparate obligándonos a ser ejemplares". La frase es de Juanjo Fernández y la suscribió el secretario de Organización del PSOE de Avilés, Manuel Campa. O sea, que las izquierdas mayoritarias asturianas, porque así lo han querido las urnas, ven la oportunidad de convertir a Avilés en un laboratorio de política local progresista en oposición a los gobiernos que habrá en Oviedo y Gijón.

Los portavoces de los tres partidos llamados a integrarse en el gobierno avilesino de coalición (PSOE, Podemos e IU, los dos últimos a través de la confluencia Cambia) comparecieron ayer ante la prensa para contar cómo va la maduración del llamado "Pacto de La Fruta" y explicar la sustancia del mismo, todo aquello que trasciende a los puntos programáticos concretos que se conocerán el lunes y, según lo avanzado, serán "unos diez".

Avilés es una de las escasas excepciones dentro de Asturias donde no se convocan planes locales de empleo por la «inseguridad jurídica» que generan los mismos. Es propósito del gobierno de coalición poner fin a esta anomalía para poder aprovechar las cuantiosas ayudas públicas que reciben estos programas.

El objetivo de despertar de su letargo a la empresa municipal de servicios auxiliares (Servia) debe servir, según han acordado el PSOE y Cambia, para dar un impulso a la prestación se servicios públicos en la ciudad. Lo que no se define ahora es en qué ámbitos serán esas actuaciones.

Juanjo Fernández, veterano en estas lides (ya negoció el pacto que unió en el gobierno al PSOE e IU en 1990), manifestó que esta semana "se ha despejado la incertidumbre que pudiera haber sobre la capacidad del PSOE y Cambia de entenderse". Explicó que, "a diferencia de pactos que negocian en estos momentos partidos que habían estado en la oposición [en referencia a Gijón] –es decir, en plano de igualdad– en Avilés partimos de una mayoría de izquierdas pero con pocas experiencias de coalición, con un partido que viene de gobernar y otro que ha ejercido la oposición, en algunos temas con contundencia. Y ensamblar eso no es fácil".

¿Cuál es la clave de que las piezas vayan encajando? Lo explica Fernández: "El mandado de las urnas ha sido que haya diálogo y descartados experimentos extravagantes [un posible apoyo de Cambia al PP o viceversa] nos hemos propuesto trabajar por la vía del diálogo para que Avilés tenga un gobierno sólido y estable. Sabemos que dialogar es ceder y como queremos ser noticia por nuestras obras y no por nuestros líos, estos días estamos hablando absolutamente de todo –de los que nos une y de lo que nos separa– para que ambas fuerzas políticas podamos sentirnos cómodas en el futuro gobierno que formemos".

Manuel Campa aplaudió la "sensatez" con la que se llevan las negociaciones y reseñó que "la suma de programas está resultando enriquecedora". La candidata de Cambia a la alcaldía, Sara Retuerto (Podemos), destacó que haber dedicado la semana a "hablar de los programas y no de los cargos" es lo que ha permitido avanzar en un acuerdo "para que Avilés vuelva a ser un referente de políticas locales progresistas".

Cambia da por sentado que Monteserín será alcaldesa, pero recuerda que tienen candidata

La pregunta de si el PSOE y Cambia ya han hablado de la investidura de la socialista Mariví Monteserín como alcaldesa el próximo sábado suscitó un breve silencio que rompió el coordinador de IU en Avilés, Juanjo Fernández: "Por sentido común debería ser la Alcaldesa". Efectivamente, Monteserín fue la candidata más votada y, además, bien se encargó de recalcar esa condición el PSOE. Pocas dudas hay, pues, de que si prospera el "Pacto de La Fruta" Mariví Monteserín cogerá el bastón de mando, pero por si acaso Fernández hizo un añadido a su respuesta: "No obstante Cambia tiene una candidata que es Sara Retuerto". Retuerto fue quien tomó la palabra, también a preguntas de la prensa, para hablar del reparto de puestos y del diseño del organigrama municipal: "No hemos hablado de eso, lo que tocaba era poner en común los programas". Manuel Campa añadió que "no tiene por qué generar tensión hablar de ese asunto tal y como están fluyendo las negociaciones". Y Fernández dijo que asignar los cargos son los "coletazos" del proceso.