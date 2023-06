"Estamos en deuda con la afición, solo podemos darles las gracias"

Emilio Cañedo, entrenador del Real Avilés, lo intentaba disimular y mostrar entereza, pero se le hizo muy difícil. El técnico blanquiazul, que reconoció que esta derrota ha sido un gran golpe a nivel futbolístico, y afirmó que "estaban en deuda con la afición".

"No hay nada que me haga sentir más orgulloso que llegar al vestuario después de la derrota y poder mirarnos todos a la cara", señaló el ovetense, que lamentó la derrota de los suyos. "El fútbol es así. Cuando te llevas un golpe como este solo queda levantarse y volver a lucha", indicó el blanquiazul, que no cree que el duelo tuviese un dominador claro. "El partido se decidió por detalles", analizó Cañedo, que quiere "volver al trabajo para volver a ilusionar a la afición"

"Habíamos hablado mucho de no cometer erros. Tuvimos la mala fortuna de cometer un penalti y el partido se nos puso cuesta arriba", lamentó el técnico del cuadro avilesino, que cree que el encuentro se decidió por "errores puntuales en pérdida de balón", algo que se unido al acierto de Samu, el gran peligro del Ganada B. "No hemos materializado todas las ocasiones que hemos creado, ha habido pocos partidos en los que nos haya costado tanto meter los goles", apuntó. Tras el descanso el Avilés salió con un nuevo ímpetu. "Les metimos más ganas, porque teníamos que darle la vuelta a la situación. Cambiamos la estructura, pero recordamos a los jugadores que mantuviesen el orden", confesó el ovetense sobre la charla que tuvo con sus pupilos sobre el descanso.

Cañedo también tuvo palabras de agradecimientos a la afición. "Solo podemos darles las gracias por apoyarnos como nos han apoyado", aseguró el blanquiazul, que siente que "estamos en deuda con ellos". "Hay que darles las gracias por ser nuestro aliento, por comportarse así. Solo les puedo decir una cosa, vamos a volver", indicó el ovetense, que quiere que la grada se vuelva a sentir orgullosa de su equipo. "Sin la afición el club no es nadie. estamos super disgustados por no darles una alegría, pero nos habéis hecho sentir orgullosos de representar a este club", indicó.

El contrato el técnico ovetense terminó con el pitido final de árbitro, pero Cañedo no se preocupa por su futuro. "Estaba tan centrado en el play-off que en ningún momento he pensado en mi futuro. Esta semana nos sentaremos a hablar", reveló el preparador, que quiso agradecer al club todos los recursos que han pesto en su mano para trabajar durante esta temporada y confesó que está "muy feliz y muy a gusto en la ciudad. "Lo más importante es la estructura del club y todo el trabajo que hay detrás. Van como una flecha hacía arriba", destacó.