En caso de producirse esta tarde el ascenso del Real Avilés a Primera RFEF (el partido decisivo contra el Granada B empieza a las 18.30 horas en el Suárez Puerta), los aficionados no podrán celebrarlo como era tradición metiéndose en la fuente de la plaza de Pedro Menéndez. En primer lugar, porque la fuente se ha trasladado a la rotonda de la avenida La Constitución; y en segundo, porque aunque ésa sigue siendo la fuente elegida para el festejo en su nueva ubicación no habrá posibilidad de que los aficionados se metan dentro pues se vallará por seguridad y solo los jugadores y el cuerpo técnico podrán pasan dentro. Además, no habrá agua en los vasos, la fiesta, de haberla, será "en seco". Así lo ha hecho saber una portavoz municipal, que invoca razones de "seguridad" para justificar este cambio de procedimientos en lo que hasta ahora había venido siendo habitual en la celebración de las grandes gestad deportivas en la ciudad.

El Ayuntamiento sigue así los pasos de ciudades que como Madrid blindan fuentes emblemáticas (Cibeles, Neptuno...) cuando los equipos representativos logran un éxito deportivo y los aficionados se dirigen a las fuentes para "enfriar" su euforia dándose un baño. Además del vallado de la fuente de La Constitución, que esta misma mañana ha empezado a ser vaciada de agua, el plan especial diseñado para caso de ascenso prevé el corte al tráfico de todas las calles que confluyen en la rotonda donde está el manantial: avenidas de La Constitución y Alemania y prolongación de la calle Pruneda. La llegada a la fuente de la comitiva blanquiazul en caso de ascenso se producirá en autobús y con escolta policial a una hora indeterminada. La fuente de La Constitución, por cierto, luce en las últimas noches una iluminación en blanco y azul alusiva al Real Avilés. Como se había dicho en su momento, el sistema de iluminación del que ha sido dotada en su nuevo emplazamiento permite hacer juegos de luces en ocasiones especiales y el Ayuntamiento ha entendido que la posibilidad de que el primer equipo de la ciudad ascienda es una de ellas.