"Las máquinas conocen más de ti que tu familia porque saben hasta lo que haces en privado"

Miguel Ángel Presno Linera es doctor en Derecho con premio extraordinario y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo. Su currículum es casi imposible de resumir, porque entre otras muchas actividades es coordinador o coautor de 60 libros, y autor de más de 100 artículos en revistas españolas y de muchos otros países europeos y sudamericanos, además de tener un amplio bagaje como investigador. El profesor Presno será el ponente el martes, día 13, del ciclo "De gira con la Ciencia", que se enmarca en "Los martes de la innovación". Será a las 19.00 horas en el Espacio Maqua, y su conferencia se titula igual que su último libro: "Derechos fundamentales e inteligencia artificial".

–Explique por favor qué es la Inteligencia Artificial (IA) de manera sencilla.

–La Inteligencia Artificial tiene un plus, que es el autoaprendizaje; es decir que esos datos que introduces, sumados a otros datos, le permiten al sistema hacer nuevas cosas. No es algo puramente mecánico, sino que los relaciona. Si se introducen varios datos de una persona aisladamente no sabe cómo es esa persona, pero si el sistema acumula microdatos sí lo sabe. Si en un sitio dices dónde vives, en otro de qué equipo de fútbol eres, en otro la música que te gusta o que vas a viajar y a dónde, a partir de ahí el sistema hace una radiografía porque es capaz de conectar todos los datos que uno mismo le va facilitando, te perfila y a partir de ahí te conviertes en el destinatario de constantes ofertas. Es decir, detrás hay intereses comerciales.

–En los últimos meses se vive un "boom" de la Inteligencia Artificial.

–En realidad tiene ya setenta u ochenta años pero es ahora cuando hay muchos datos y unas condiciones tecnológicas que antes no existían, y es lo que hace posible tener, por ejemplo, el ChatGTP. Y los retos son múltiples porque la Inteligencia Artificial permite influir en derechos concretos, en el ámbito de la salud, los medios de comunicación, la manipulación que puede haber en los procesos electorales.

–Asusta un poco pensar que se está hablando o escribiendo y toda esa información está siendo recogida. Por ejemplo, cuando sin saber por qué llega publicidad que no se ha solicitado.

–Porque sin ser conscientes vamos dejando muchos rastros que las compañías tecnológicas utilizan para vendérselos a las empresas, que a su vez te ofrecen sus productos. Esto lleva ya funcionando desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que hasta ahora no éramos conscientes de que en parte estábamos colaborando en que eso fuese así, permitiendo, o a veces simplemente por ignorancia, que toda esa información que tu estás dando se va a utilizar con intereses puramente comerciales.

–Pero avanza tan rápido que quizás al ciudadano no le da tiempo a darse cuenta de todo lo que ocurre.

–Sí, lo más impactante es la velocidad a la que evoluciona todo. Si hubiéramos mantenido esta conversación hace meses no estaríamos hablando del ChatGTP, pero ahora sí. Incluso en el propio mundo de la informática creo que están sorprendidos por lo rápido que avanza. Cuando algunos dicen que hay que parar, me da la impresión de que es porque ellos mismos ya no van en cabeza. Hay una pugna dentro de las propias empresas tecnológicas por hacerse con ese mercado, y algunas parece que van ganando.

–Y se siente indefensión, porque no hay una legislación que regule el uso de toda esa información.

–No, no hay legislación. Existe la necesidad de que haya reglas para que cierto tipo de cosas estén directamente prohibidas, o para que no se puedan comercializar al menos en Europa cierto tipo de sistemas. En ese sentido, la Unión Europea está trabajando en elaborar una norma que sería común a todos los países de la UE y que se quiere aprobar a principios de 2024. Trataría de prohibir, por ejemplo, cierto tipo de dispositivos que son muy invasivos o que tienen sesgos que llegan a conclusiones a partir de discriminaciones. En otros casos, se trata de poner límites en el sentido de que tiene que haber una supervisión, un control humano. Creo que esa es la clave, que detrás de la máquina haya alguien que, si algo va mal, se le pueda exigir responsabilidad.

–En este panorama, ¿dónde queda la ley de protección de datos?

–Es tal el volumen de datos que es difícil controlarlos. Creo que hay que invertir lo que ocurre ahora; es decir, que nadie pueda utilizar mis datos salvo que yo lo consienta expresamente. Ahora, en general, si tú no te opones se pueden utilizar. Muchas veces estás autorizando sin ser consciente. Por ejemplo, se hace una compra y al final hay un cuadrito y una letra muy pequeña en la que puedes rechazar que te envíen publicidad, pero no se repara en eso. No se lee la letra pequeña.

–¿A lo mejor sería distinto si, por ejemplo, tener redes sociales o moverte por ellas no fuera gratis?

–Cuando algo es gratis es que el precio eres tú. Por ejemplo, muchos datos los dejas a través de Whatsapp. Hubo un momento en que la compañía se planteó cobrar el servicio, la gente se enfadó mucho y decidieron mantenerlo gratis. ¿Por qué? Porque a través de los datos que tú das, vas diciendo mucho de cómo eres. A través de eso, las máquinas saben más y mejor cómo eres tú que tu propia familia, porque incluso en privado haces cosas que no sabe nadie, pero que la máquina sí lo está registrando, como qué fotos pones, qué dices, con quién te comunicas...

–Y saben dónde estamos.

–Estamos casi constantemente geolocalizados, y eso explica que te llegue una oferta de un producto justo cuando estás al lado de una tienda que vende ese producto. Supongamos que dices que estás interesada en cambiar el móvil, y cuando el sistema detecta que estás cerca de una tienda de móviles, te llega una oferta.

–Ya no hay ciencia ficción.

–Lo que antes parecía ciencia ficción cada vez es más realidad. Pero no hay que ver solo la parte negativa. Ahí está la aplicación de estas tecnologías en el ámbito de la salud. Por ejemplo, se plantea que estas tecnologías son muy buenas en ámbitos como la radiología y el radiodiagnóstico, porque un dispositivo de esta naturaleza tiene almacenados millones de datos, los puede relacionar, y es capaz de detectar algo que el especialista no ve. Es más, está tan avanzado que hace poco salió un estudio en el que pedían a unos profesionales de la medicina que valorasen una serie de informes. Ellos no sabían que unos los habían hecho médicos y otros, un dispositivo de Inteligencia Artificial. Pues llegaron a la conclusión de que eran más empáticos los hechos por el robot, porque eran más amables y explicaban mejor las cosas. Es sorprendente, pero las máquinas están tan entrenadas que son capaces de transmitir más amabilidad que una persona.

–Millones de personas se pueden quedar sin empleo en poco tiempo.

–Una anécdota. Un premio recientemente convocado por Sony lo ganó una fotografía hecha por inteligencia artificial sin que nadie detectase que lo era. Con los textos también pasará, de hecho empieza a pasar. Creo que hay tareas mecánicas que quien la desarrolle acabará sustituido por una máquina. Incluso cosas sofisticadas, como la traducción a otro idioma, hace poco tiempo eran malas, pero ahora ya son muy buenas. Hay que evolucionar y ofrecer algo diferenciado.

–El Chat GPT ya es un problema para los docentes.

–La docencia tiene que cambiar. El sistema es tan bueno que permite que el alumnado pida al sistema que le elabore un trabajo y que ponga alguna falta de ortografía para despistar. Y lo hace. Tendremos que buscar otras formas de interactuar más con el alumnado. Tenemos que actualizarnos.

–¿Y el riesgo para los menores? Ya son un grave problema las redes sociales ¿Sería necesaria una legislación específica?

–Ahí debe de haber más controles parentales. De poco sirve que la legislación diga que un menor de 14 años no pueda utilizar determinados dispositivos, si no hay alguien que se encargue de controlar que se cumplen esas leyes y que no se lo saltan. El asunto es muy preocupante, porque cada vez en las redes sociales hay menores más pequeños y sobre todo porque eso les está moldeando. Es decir, se acostumbran a comunicarse a través de una pantalla, pierden otro tipo de habilidades e incluso se van aislando. Y el entorno escolar es importante, porque son propicios para que reciban información sobre los riesgos, que sepan lo que puede ocurrir.

–Usted fue uno de los escogidos para formar parte en el Congreso de la "Oficina C", la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja.

–Sí. Participé en la edición de 2022, y la idea es estar a disposición de los parlamentarios para que si quieren llevar a cabo una iniciativa, sepan que puedan contar con la Universidad.

–¿Y eso se podría hacer en Asturias?

–Nos lo planteamos otra compañera y yo. Se trataría de aumentar la comunicación entre la política y la ciencia, porque la Oficina de la Ciencia la entendemos en sentido amplio, es decir, en todos los campos y disciplinas. La idea es plantearlo a la Junta General cuando se constituya, aunque en cierta medida ya existe esa comunicación cuando a veces se tramita un proyecto de ley.