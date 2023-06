Una afición "de 10": "Estamos en el buen camino"

Manuel Menéndez definió su estado de ánimo tras el partido que puso fin este año al sueño del ascenso del Real Avilés como "pena optimista". Puede parecer contradictoria sentir pena y optimismo a la vez, pero no fue el único aficionado blanquiazul que dijo sentirse así. ¿Cómo puede ser eso? "Fastidia haberse quedado a las puertas de Primera RFEF pero haber llegado hasta aquí es de campeones, no estaba en las cuentas de nadie, y no tengo ninguna duda que el próximo año subiremos", explica Menéndez. Pues eso: pena optimista. Y al decir de muchos, el regalo como consuelo de "haber vivido un partidazo".

"Es decepcionante, pero el año que viene remontaremos", opinó Eduardo Álvarez. "Se me quedó cara de bobo, como imagino que a las 7.000 personas que vieron el partido, pero el año que viene subiremos", dijo confiado Jesús Ruiz. "Jugaron bien pero no pudo ser, el año que viene más: hay futuro", se consoló Begoña Tuena. Y así, la mayoría de los aficionados, sin reproches ni dramas, con serenidad y confianza en el camino emprendido. A destacar que fue ejemplar la actitud deportiva de los aficionados reconociendo los méritos del Granada B: "Merecieron ganar" (Montse Martínez), "El Granada B jugó mejor y fue justo vencedor (Marcos Martínez), "El partido lo ganaron los mejores" (Jeremy Tejada)... Y se asume que, por lo que sea, los de "casa" no estuvieron finos: "Natalio tocó poco balón" (Camen Pérez), "Tiramos poco a puerta" (Yago Ibáñez), "Jorge no tuvo su mejor día y la defensa falló en el marcaje a Samu" (Avelino Menéndez), "El centro del campo del Avilés no existió" (Teresa Fernández)... Según un socio veterano como Luis Ángel Díaz, "el Granada B vino a hacer su partido y le salió: dos llegadas, dos goles. Ye lo que hay. Era una gran oportunidad que tardará en repetirse porque las promociones son una lotería". Bajo el punto de vista de Carlos García, "Marcho orgulloso del equipo por la gran temporada que ha hecho. El partido se ha decidido por detalles, pero lo importante es que con Diego Baeza se ha recuperado un sentimiento que trasciende lo deportivo. Este es el camino". Entre los más jóvenes aficionados, esos que acaban de engancharse a la pasión blanquiazul, se hablaba de "injusticia (Lucía Fernández) pero también de fidelidad. "Lo dejamos para el año que viene" (Javier Feito). No hubo fiesta pero tampoco velatorio: el Real Avilés tiene una afición "de 10". Y eso vale un capital.