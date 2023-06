Baeza: "Lo de hoy no va a ser un globo, estoy seguro que esto seguirá adelante"

"No me esperaba este final", reconoció Diego Baeza, presidente del Real Avilés. El gijonés, desolado tras la derrota de su equipo ante el Granada B, mostraba su orgullo ver el campo a rebosar y aseguró que su proyecto "seguirá adelante", pero que todo se retrasará un año.

"Estaba con muchos nervios e ilusión y ahora estoy jodido", aseguró Baeza, que quiso dar gracias a la afición por el apoyo brindado durante el encuentro. "Ni cuando jugaba en el Hércules sentí algo así. Es totalmente distinto, estoy super agradecido por todo lo que hemos generado", reveló el gijonés, que quiere quedar con todo el apoyo recibido durante estos días. "Ha sido un espectáculo, lo nunca visto. Esto no es un globo, estoy seguro que no se va a pinchar", afirmó.

El presidente blanquiazul lamentó el error de Alorda durante la primera parte, que pudo poner la ventaja al Avilés. "Así es el fútbol. Nosotros no metimos la que tuvimos ellos, en un error defensivo en salida de balón, nos hicieron gol", comentó Baeza, que cree que ayer se perdió "una batalla, no la guerra". "Se ha visto que esta ciudad siente el fútbol. Hemos conseguido llenar el campo y la intención es seguir", señaló el gijonés, que lamentó que el no conseguir el ascenso retrasa su proyecto un año. "A nivel de estructuras todo va a seguir igual, pero a nivel deportivo esto nos atrasa todo un año. Todo va a seguir adelante", indicó el mandatario, que destacó que el año que viene serán uno de los gallitos de la categoría. "Hemos vuelto", afirmó.

Uno de los jugadores que más sufrieron la derrota fue Natalio. "Ver como sufre me duele mucho", reveló Baeza, que reconoció que el valenciano es "uno de los pocos amigos que tengo en el mundo del fútbol". "Está muy jodido", aseguró el gijonés, que espera contar con él de cara a la próxima temporada. Otro de los que Baeza quiere que siga es Isi Ros, que recibió canticos de la grada a favor de su renovación. "Es difícil que se quede, pero lo intentaremos. Él está muy a gusto en la ciudad, pero es algo muy complicado", señaló el blanquiazul, que espera poder dar continuidad al proyecto deportivo después de una etapa con muchos cambios. "Venimos de mucha inestabilidad, pero el proyecto lo requería. Quiero que muchos de los que están se queden para devolver a la afición lo que el futbol nos ha quitado", apuntó.

Otro que tiene su continuidad en el aire es Emilio Cañedo, que termina contrato. "Si quiere, va a seguir. Iba a seguir si nos ascendía y quiero que continue con nosotros. Es el líder de este grupo", sentenció Baeza.

Insultos racistas

La derrota del Real Aviés ante el Granada estuvo marcada también en el aspecto extradeportivo. Al final de la primera parte, tras el primer gol del conjunto nazarí, el árbitro amenazó con suspender el encuentro por insultos racistas a Samu, delantero rojiblanco. Desde el club blanquiazul se muestran tranquilos ante un posible cierre del campo, ya que aseguran que el árbitro en ningún momento llego a activar el protocolo anti-racismo. "Son lances del juego", señalan. No es la primera vez que esto ocurre en las gradas del Suárez Puerta, ya que en el encuentro de temporada regular ante el Guijuelo el árbitro de la contienda reflejó en el acta gritos racistas en contra del portero salmantino.