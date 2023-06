Llanto y lágrimas para el Real Avilés que se queda sin ascenso

El Maracanazo tuvo, y seguirá teniendo, múltiples réplicas por todo el mundo. Ayer, el Román Suárez Puerta, que presentaba un aspecto jamás visto, se convirtió en el Jornalista Mario Filho; de Pepe Schiaffino y Ñato Ghiggia, se vistieron Martín Solar y Samu Omorodion; y, 73 años después, Avilés fue Brasil.

Para un estudio sociológico daría lo experimentado a lo largo de toda una semana de vasta previa. Cuando llegó la hora de condensarla durante un par de horas en el recinto anejo a Las Meanas, empezaron a aparecer, en forma de lluvia, las primeras lágrimas. Fue como una premonición que, por desgracia, se cumplió. Pero no hay supersticiones; simplemente, el cruce entre la incapacidad avilesina y la eficacia nazarí decantó el resultado. Nada nuevo bajo el sol.

Desde la primera señal acústica del vigués Figueiredo Comesaña, los blanquiazules afrontaron el reto de igual forma que el día del Gernika, de circunstancias exactas. Se sabe que la validez del empate es una ventaja real, pero también viene cargada por el diablo y trastorna el propio autoconvencimiento. Por parte local, la parsimonia y los toques horizontales achicaban el tiempo, que no el espacio, y fueron carnaza para los cachorros de Granada, superpuestos a las arrancadas de Isi Ros.

El Real Avilés no tenía salida de balón, más por la falta de determinación que por la presión del rival. Quizá también por alargar la posesión en defensa, evitar los contragolpes nazaríes y tener monitorizado a Samu Omorodion, en cuya primera acción, minuto 18, estrellaba en el cuerpo de Mayorga una volea que iba directa a portería. Cuatro minutos después, Javi Fontán ponía en el área una falta desde el costado izquierdo y Alorda, de cabeza y en área pequeña, desperdició la mejor ocasión local de la primera parte.

Tras un cuarto de hora sin nada reseñable, Youness Machhab, autor del gol rojiblanco en Los Cármenes, habilitaba a Omorodion, quien, nada más pisar el área, era derribado por Jorge Morcillo. Del claro penalti se encargaba el cántabro Martín Solar, que lo transformó engañando a Álvaro Fernández. Hasta ese fatídico momento, los avilesinos llevaban 570 minutos sin ir por detrás en el marcador, precisamente desde la tarde de la última derrota, ante el Ourense CF.

Fue un golpe de los que tambalean, pero el producido cuando la primera mitad iba por el tercer minuto de prolongación, es de lo que envían a la lona. Eu Gutiérrez también vio la posición de Samu Omorodion, cuyo extraordinario control orientado parecía que iba a ser blocado por Álvaro Fernández, pero el melillense llegó un segundo antes, metió la punta y, escorado a la derecha, sacó un derechazo imponente que entró por el ángulo superior más alejado.

La aclaración de conceptos que el Real Avilés necesitaba en el descanso tampoco surtió efecto. Tuvo que pasar otro eterno cuarto de hora para que los blanquiazules pusieran a prueba a Adrián López, que respondió con un paradón a la amenaza de Isi Ros. De ese córner, surgió el cabezazo de Mayorga al travesaño y, sin solución de continuidad, otro de Morcillo que Miki Bosch sacaba sobre la línea de gol. Los minutos ya caían como losas y, aunque todavía restaba mucho tiempo, los ataques prometedores se remitieron a sendos remates de Primo Conde, en el minuto 80, y Natalio, en el 90.

Al siguiente segundo de recibir el varapalo, la afición de Avilés, experta en estas lides, se levantó, aplaudió y avisó que seguirá, por muchos Suarezpuertazos que le echen encima.

El palco del Suárez Puerta, a tope de asturianía

Pocos quisieron perderse el partido de ayer en el Suárez Puerta que pudo convertir al Avilés en el tercer equipo de Asturias por méritos estrictamente deportivos. Allí estuvieron, además de autoridades, representantes de la Federación Asturiana, con su presidente, José Ramón Cuetos Lobo a la cabeza. También hubo representación de clubes de la región. Martín Peláez, presidente del Oviedo, y Manuel Paredes, consejero de la entidad azul, fueron algunos de ellos. Por el Granada encabezó la representación institucional Alfredo García Amado, director general de la entidad nazarí. García Amado fue gerente del Sporting durante varios años en la etapa en la que la familia Fernández fue dueña de la entidad rojiblanca. El directivo asturiano también fue director general del Córdoba.

Emilio Cañedo: "Estamos en deuda con la afición, solo podemos darle las gracias"

Emilio Cañedo, entrenador del Real Avilés, intentaba disimular y mostrar entereza, pero se le hizo muy difícil. El técnico blanquiazul, que reconoció que esta derrota ha sido un gran golpe a nivel futbolístico, afirmó "estar en deuda con la afición".

"No hay nada que me haga sentir más orgulloso que llegar al vestuario después de la derrota y poder mirarnos todos a la cara", señaló el ovetense, que lamentó el partido perdido por los suyos. "El fútbol es así. Cuando te llevas un golpe como este solo queda levantarse y volver a luchar", indicó. No cree que el duelo tuviese un dominador claro. "El partido se decidió por detalles", analizó Cañedo, que quiere "volver al trabajo para volver a ilusionar a la afición".

"Habíamos hablado mucho de no cometer errores. Tuvimos la mala fortuna del penalti y el partido se nos puso cuesta arriba", lamentó el técnico del cuadro avilesino. E insistió en su percepción técnica de que el encuentro se decidió por "errores puntuales en pérdidas de balón", que se unieron al acierto de Samu, el gran peligro del Ganada B. Además, "no hemos materializado todas las ocasiones que hemos creado, hubo pocos partidos en los que nos haya costado tanto meter los goles".

Más ímpetu

Tras el descanso, el Avilés salió con un nuevo ímpetu. "Les metimos más ganas, porque teníamos que darle la vuelta a la situación. Cambiamos la estructura, pero recordamos a los jugadores que mantuviesen el orden", confesó sobre la charla que tuvo con sus pupilos en el descanso.

Cañedo también tuvo palabras de agradecimientos a la afición. "Solo podemos darles las gracias por apoyarnos como nos han apoyado", aseguró y siente que "estamos en deuda con ellos". "Hay que darles las gracias por ser nuestro aliento, por comportarse así. Solo les puedo decir una cosa, vamos a volver", indicó. Y mostró un deseo: quiere que la grada se vuelva a sentir orgullosa de su equipo. "Sin la afición el club no es nadie. Estamos súper disgustados por no darles una alegría, pero nos habéis hecho sentir orgullosos de representar a este club", concluyó sobre el partido.

El contrato del técnico ovetense terminó ayer con el pitido final del árbitro, pero Cañedo no se preocupa por su futuro. "Estaba tan centrado en el play-off que en ningún momento he pensado en mi futuro. Esta semana nos sentaremos a hablar", reveló el preparador, que agradeció al club todos los recursos que han puesto en su mano para trabajar durante esta temporada y confesó estar "muy feliz y muy a gusto en la ciudad. Pero lo más importante es la estructura del club y todo el trabajo que hay detrás. Van como una flecha hacía arriba", concluyó.

Baeza: "Lo de hoy no va a ser un globo; esto seguirá adelante, estoy seguro"

"No me esperaba este final", reconoció Diego Baeza, presidente del Real Avilés. El gijonés, desolado tras la derrota de su equipo ante el Granada B, mostraba su orgullo al ver el campo a rebosar y aseguró que su proyecto "seguirá adelante", pero todo se retrasará un año.

"Estaba con muchos nervios e ilusión y ahora estoy jodido", aseguró Baeza, quien dio las gracias a la afición por el apoyo brindado durante el encuentro. "Ni cuando jugaba en el Hércules sentí algo así. Es totalmente distinto, estoy muy agradecido por todo lo que hemos generado", reveló y prefiere quedarse con todo el apoyo recibido durante estos días. "Ha sido un espectáculo, lo nunca visto. Esto no es un globo, estoy seguro que no se va a pinchar", afirmó.

El presidente blanquiazul lamentó el error de Alorda durante la primera parte, que pudo poner en ventaja al Avilés. "Así es el fútbol. Nosotros no metimos la que tuvimos, pero ellos, en un error defensivo en salida del balón, nos hicieron gol", comentó Baeza, para quien ayer se perdió "una batalla, no la guerra". "Se ha visto que esta ciudad siente el fútbol. Hemos conseguido llenar el campo y la intención es seguir", señaló. Y lamentó que al no conseguir el ascenso su proyecto se retrasa un año. "A nivel de estructuras todo va a seguir igual, pero a nivel deportivo esto nos lo atrasa todo un año. Pero todo va a seguir adelante", indicó el presidente. El Avilés, el año que viene, será uno de los gallitos de la categoría. "Hemos vuelto", afirmó.

Uno de los jugadores que más sufrieron la derrota fue Natalio. "Ver cómo sufre me duele mucho", reveló Baeza, quien reconoció que el valenciano es "uno de los pocos amigos que tengo en el mundo del fútbol". "Está muy jodido", aseguró, pero espera contar con él de cara a la próxima temporada. Otro de los jugadores que Baeza quiere que continúa es Isi Ros, que recibió cánticos de la grada a favor de su renovación. "Es difícil que se quede, pero lo intentaremos. Él está muy a gusto en la ciudad, pero es algo muy complicado", señaló el presidente blanquiazul. Baeza espera poder dar continuidad al proyecto deportivo después de una etapa con muchos cambios. "Venimos de mucha inestabilidad, pero el proyecto lo requería. Quiero que muchos de los que están se queden para devolver a la afición lo que el fútbol nos ha quitado", apuntó. Otro que tiene su continuidad en el equipo en el aire es Emilio Cañedo, que termina contrato. "Si quiere, va a seguir. Iba a continuar si nos ascendía y quiero mantenerlo con nosotros. Es el líder de este grupo", sentenció el presidente.

Natalio: "Estoy en deuda con toda esta gente"

"Lo hemos dado todo. Ha sido un partido que se ha decidido por pequeños detalles. Si nos hubiésemos adelantado otro gallo cantaría. El segundo gol nos ha matado", señaló Natalio, capitán el Avilés, que reconoció estar "triste" por la derrota ante el Granada B. "Cuando llegué aquí este equipo estaba en la UCI y ahora hemos despertado un sentimiento en la gente", afirmó, y reconoció que el equipo está "en deuda con la afición". "Sabíamos que íbamos a tener mucho apoyo, pero no tanto", indicó. "Natalio tiene cuerda para rato, estoy en deuda con esta gente", aseguró el delantero, que quiere seguir defendiendo los colores del Avilés.

Morcillo: "Ahora solo quiero meterme bajo tierra"

"Triste se queda corto para describir como estoy ahora", aseguró Jorge Morcillo, central del Avilés, tras el encuentro. El defensor, que vivió un sufrido duelo ante Samu, fue el autor del penalti que, a la postre, se convirtió en el primer tanto del Granada B. "Siempre pienso que voy a llegar. Samu exprimió toda su potencia y fui al suelo. Le toqué, pero creo que fue fuera del área", señaló el valenciano, que reconoció que el delantero melillense "nos ha matado". "Ahora solo quiero meterme debajo de la tierra", afirmó Morcillo, muy afectado por el tropiezo, que quiso mandar un mensaje a la afición. "No han estado de 10, han estado de 100", finalizó.

Isi Ros: "La afición ha estado espectacular"

"Estoy jodido y hundido", señaló Isi Ros, el mejor del Avilés en el duelo ante el Granada B. A pesar de su buena actuación, el murciano lamentó el resultado. "De nada sirve que haga un buen partido si no conseguimos ganar. No hubo manera", señaló. El extremo quiso destacar el ambiente que se vivió en las gradas. "La afición ha estado increíble. Ha sido algo fascinante", confesó Ros, que durante el encuentro recibió varias ovaciones. "Solo puedo estar agradecido", reveló. Al final del partido los aficionados entonaron el "Isi quédate", algo en lo que el murciano todavía no está pensando. "A ver si puede ser", sentenció.